“Creo que son buenas personas”: Trump respaldó la llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos manifestó su respaldo a la llegada de Bolsonaro y su familia al país norteamericano. Foto: Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su respaldo a la llegada de Flávio Bolsonaro y su familia al país norteamericano, luego de que el senador brasileño abandonara Brasil tras perder las elecciones presidenciales frente a Lula da Silva. El dirigente realizó una escala en Puerto Iguazú, Misiones, antes de viajar en un avión privado hacia Guayaquil, Ecuador.

Qué dijo Donald Trump sobre la llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

“Yo lo aprobaría. Creo que son buenas personas. Las elecciones fueron muy extrañas y me parecieron terribles”, expresó Trump al ser consultado sobre la posibilidad de recibir al dirigente brasileño en Estados Unidos.

Las declaraciones fueron realizadas ante la prensa en la Base Conjunta Andrews, después de una visita del mandatario estadounidense a Texas. “Conozco a Lula, conozco un poco a Flávio y muy bien al padre, quien fue tratado muy mal. Eso es Brasil. Es un país diferente”, agregó el presidente estadounidense.

Trump también cuestionó el desarrollo de las elecciones brasileñas, aunque reconoció el resultado final. “La elección fue realmente extraña y creo que fue terrible. El resultado final está bien, pero la forma en que llegaron a ese resultado final fue terrible”, sostuvo.

Un avión privado despegó a la medianoche desde el aeropuerto de Puerto Iguazú. Foto: FlightRadar24

Argentina confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó por Misiones y viajó a Ecuador

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó al país junto a su esposa y sus dos hijas por el paso fronterizo internacional Tancredo Neves, ubicado en Misiones.

De acuerdo con la información difundida por el organismo, la familia presentó documentación en regla y posteriormente abordó un vuelo privado desde el aeropuerto de Puerto Iguazú.

La aeronave despegó el martes a las 23.30 con destino a Guayaquil, Ecuador. Según los registros de seguimiento de vuelos de Flightradar24 citados en los reportes, el trayecto continuó posteriormente hacia Miami, Estados Unidos.

Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro entró a la Argentina. Foto: X.

Qué situación judicial enfrenta Flávio Bolsonaro en Brasil

La salida del senador brasileño se produjo después de su derrota en la segunda vuelta electoral, en la que obtuvo aproximadamente el 48% de los votos frente al 52% conseguido por Lula da Silva.

Según la información publicada por medios brasileños como O Globo y O Estado de S. Paulo, Flávio Bolsonaro es investigado por presunto lavado de dinero. Además, los reportes indican que el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó entregar sus pasaportes y le impuso una prohibición de salida del país.

La situación judicial del dirigente adquiere relevancia por su desplazamiento internacional posterior a esa presunta restricción. Mientras tanto, Trump expresó públicamente su disposición a recibirlo en Estados Unidos, donde también reside Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio.