Argentina trajo ciervos desde Europa para decorar estancias y fomentar la caza hace 120 años: hoy viven libres en tres provincias

Sus astas aplanadas son una de las características más llamativas de la especie Foto: cazar

A simple vista, el ciervo dama podría parecer un habitante ancestral de los campos argentinos. Su pelaje moteado y sus movimientos silenciosos forman parte del paisaje rural. Sin embargo, este animal no es originario de Sudamérica.

Su presencia comenzó a principios del siglo XX, cuando propietarios de grandes establecimientos importaron animales europeos con fines ornamentales y cinegéticos. Uno de los primeros ingresos documentados ocurrió en 1905, cuando Ernesto Tornquist introdujo ejemplares de España y Polonia en Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires.

Lo que nació como una moda de las grandes estancias terminó dejando una marca permanente sobre la fauna argentina.

El ciervo europeo que llegó como símbolo de prestigio

El ciervo dama, cuyo nombre científico es Dama dama, es originario de Europa.

Por entonces, la Argentina atravesaba una etapa de crecimiento económico. Las familias propietarias de campos buscaban reproducir los parques y las costumbres de las élites europeas. En ese contexto, incorporaron especies extranjeras a jardines, montes y cotos privados.

El ciervo dama llegó a la Argentina desde Europa a comienzos del siglo XX. Foto: cazar

El ciervo dama reunía dos cualidades buscadas: resultaba elegante como animal decorativo y sus grandes astas lo convertían en un trofeo para los cazadores. Además del núcleo instalado en Sierra de la Ventana, fue llevado a establecimientos bonaerenses como Acelain y la estancia Huetel.

Cómo logró adaptarse al territorio argentino

El éxito de la especie se explica por su capacidad para ocupar ambientes diferentes. Puede vivir en pastizales, serranías, bosques abiertos y plantaciones forestales, siempre que encuentre alimento, agua y refugio.

Su dieta es amplia: consume pastos, hojas, tallos, arbustos y brotes tiernos. Esta flexibilidad le permite sobrevivir frente a variaciones estacionales. Aunque suele mostrarse más activo al amanecer y al atardecer, modifica sus hábitos ante la presencia humana.

Los machos adultos pueden pesar entre 40 y 100 kilos. Su característica más reconocible son las astas aplanadas, parecidas a palas, que los distinguen de otros cérvidos. El pelaje presenta variaciones: hay animales pardos con manchas blancas, pero también ejemplares grisáceos, oscuros o casi blancos.

De los parques privados a la vida silvestre

Durante décadas, los ciervos fueron trasladados entre estancias, reservas y espacios de caza. Algunos grupos permanecieron cercados, mientras otros escaparon o fueron liberados y consiguieron formar poblaciones capaces de reproducirse sin intervención humana.

Actualmente, existen registros de la especie en Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, además de ejemplares bajo condiciones controladas en otras provincias. Entre los sitios históricamente relacionados aparecen Sierra de la Ventana, Isla Victoria e Isla Huemul.

Los primeros ejemplares fueron introducidos en Sierra de la Ventana en 1905 Foto: cazar

La falta de relevamientos continuos dificulta establecer cuántos viven en libertad. Esa ausencia de información también complica la evaluación de su expansión y de los efectos sobre los ecosistemas locales.

Una presencia llamativa que genera interrogantes

Aunque su aspecto despierta admiración, el ciervo dama continúa siendo una especie exótica. Evolucionó en ambientes diferentes de los sudamericanos y su presencia requiere seguimiento científico.

Los grandes herbívoros pueden consumir brotes y árboles jóvenes, alterar la regeneración de la vegetación o competir por alimento con animales nativos. Esto no significa que toda población introducida sea automáticamente invasora, pero sí que su abundancia, distribución e impacto deben ser estudiados.

La historia ambiental argentina muestra que muchas liberaciones se realizaron sin evaluar sus consecuencias. A comienzos del siglo XX, trasladar fauna extranjera se asociaba con el progreso, la distinción social y el aprovechamiento económico.

La decisión de 1905 que todavía transforma el paisaje

Más de 120 años después, el ciervo dama sigue siendo una herencia viviente de aquella Argentina de grandes estancias. Llegó desde Europa como símbolo de prestigio, fue criado para ornamentación y caza, y finalmente consiguió reproducirse fuera de los lugares donde había sido colocado.

Los ejemplares que hoy recorren montes, islas y serranías son el resultado de una decisión tomada en 1905. También recuerdan que introducir una especie, por pequeña que parezca la experiencia inicial, puede dejar consecuencias visibles durante generaciones.