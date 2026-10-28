Si tenés un lavarropas viejo, no tires esta pieza: cómo reutilizar el vidrio de la puerta

La tapa de cristal del lavarropas. Foto: Unsplash

Cuando un lavarropas deja de funcionar, algunas de sus piezas todavía pueden aprovecharse. Una de ellas es el cristal de la puerta, que por su forma curva puede convertirse en un elemento decorativo para distintos ambientes de la casa. Antes de desechar el electrodoméstico, conviene revisar si la pieza se encuentra en buenas condiciones y si puede retirarse de manera segura. Si no presenta fisuras ni daños, existen varias alternativas para darle una segunda vida.

Una de las opciones más sencillas es utilizarla como centro de mesa. Con una limpieza adecuada y una base firme, puede servir para decorar la cocina, el comedor o una mesa del living.

También es posible incorporarla a proyectos de decoración para el jardín, el patio o el quincho. Sin embargo, es importante elegir un uso que se adapte a las características del material y evitar colocarla en lugares donde pueda recibir golpes o caerse.

La tapa de cristal del lavarropas. Foto: Unsplash

Cómo reutilizar la tapa de cristal del lavarropas en casa

Un centro de mesa original

El cristal puede utilizarse como recipiente decorativo para incorporar piedras ornamentales, flores artificiales u otros elementos livianos. Para hacerlo, hay que limpiar la pieza, secarla por completo y colocarla sobre un soporte estable que impida que se deslice o vuelque.

Si la idea es usarla como frutero, primero es necesario comprobar que el material sea apto para el contacto directo con alimentos. No se deben colocar frutas u otros productos comestibles sobre una superficie cuyo uso alimentario se desconoce.

Un adorno para el jardín o el patio

Otra alternativa es aprovechar la forma curva del cristal para crear una pieza decorativa para los espacios exteriores.

Se puede combinar con una estructura de madera resistente o con una base diseñada para sostener su peso. Si se busca sumar plantas, lo recomendable es colocar una maceta independiente, con el drenaje adecuado, en lugar de poner tierra directamente sobre el vidrio. Además, conviene elegir un lugar protegido de los golpes, las caídas y el tránsito frecuente de personas.

Una decoración temática para Halloween

Con la llegada de Halloween, la tapa también puede servir como parte de una decoración temática. Su forma permite utilizarla como recipiente para exhibir golosinas en una mesa o como complemento de un arreglo ornamental.

Para este uso, es importante mantener los alimentos separados del cristal si no se conoce su aptitud para el contacto alimentario. También hay que asegurarse de que la pieza permanezca firme y fuera del alcance de niños pequeños si existe riesgo de rotura.

Por qué conviene reciclar las piezas de un lavarropas viejo

Reutilizar componentes de electrodomésticos en desuso es una manera de reducir residuos y aprovechar materiales que todavía pueden tener utilidad. Entre las principales ventajas se encuentran:

Ahorro de dinero : permite crear objetos decorativos sin comprar todos los materiales desde cero.

Menos residuos : ayuda a prolongar la vida útil de algunas piezas antes de desecharlas.

Creatividad : ofrece alternativas para renovar la decoración de distintos ambientes.

Consumo responsable: fomenta el aprovechamiento de recursos y la reutilización de objetos cotidianos.

Qué tener en cuenta antes de reutilizar el cristal

Antes de comenzar cualquier proyecto, hay que comprobar que la pieza no tenga grietas, fisuras ni bordes dañados. Si presenta signos de deterioro, no conviene reutilizarla.

La tapa de cristal del lavarropas. Foto: Unsplash

También es importante recordar que el cristal de un lavarropas puede ser pesado y que su resistencia depende del tipo de material y de su estado. Por eso, es recomendable utilizar una base adecuada y evitar perforarlo, cortarlo o someterlo a esfuerzos para los que no fue diseñado.

Si la extracción de la pieza requiere desmontar partes del electrodoméstico, lo más seguro es recurrir a una persona con experiencia. El lavarropas debe estar desconectado de la corriente y no se deben manipular componentes eléctricos o mecánicos sin los conocimientos necesarios.

De esta manera, una pieza que parecía destinada a convertirse en basura puede transformarse en un recurso para renovar la casa, reducir desperdicios y poner en práctica nuevas ideas de reciclaje.