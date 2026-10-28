comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Solo 20 minutos y 3 ejercicios específicos: así es el entrenamiento favorito de Tom Holland para trabajar todo el cuerpo

El actor de Spider-Man contó que es de sus rutinas favoritas cuando no tiene tiempo ya que se entrenan distintos grupos musculares y la resistencia física.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Entrenamiento de Tom Holland.
Entrenamiento de Tom Holland. Foto: Instagram/tomholland2013
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tom Holland, reconocido mundialmente por interpretar a Spider-Man, mantiene una exigente preparación física para estar a tono con sus papeles en el cine. Sin embargo, el actor británico de 30 años reveló que uno de sus entrenamientos preferidos dura apenas 20 minutos y la rutina tiene solamente tres ejercicios.

Se trata de “Cindy”, una rutina de CrossFit que combina dominadas, flexiones de brazos y sentadillas. El objetivo es completar tantas rondas como sea posible durante un tiempo establecido, trabajando distintos grupos musculares y la resistencia física.

Entrenamiento de Tom Holland.
El actor muestra sus entrenamientos en redes sociales. Video: Instagram/tomholland2013

Cómo es el entrenamiento de Tom Holland para mantenerse en forma

En declaraciones a Men’s Health, el actor contó que utiliza a este circuito especialmente cuando tiene poco tiempo para entrenar. La rutina consiste en realizar los siguientes ejercicios:

  • 5 dominadas: trabajan principalmente la espalda y los brazos.
  • 10 flexiones de brazos: fortalecen los músculos del pecho, los hombros y los tríceps.
  • 15 sentadillas: ejercitan principalmente las piernas y los glúteos.

Una vez completados los tres movimientos, comienza otra ronda. El desafío consiste en repetir la secuencia durante 20 minutos, priorizando una técnica correcta.

Contenido Recomendado

“Spider-Man:Brand New Day”: cuándo llegará al streaming y qué pasará con Tom Holland como Peter Parker

Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day

“La Odisea” llega al streaming:cuándo y dónde se estrena la película protagonizada por Matt Damon y Tom Holland

Matt Damon en La Odisea
Entrenamiento de Tom Holland.
Tom Holland en Spider-Man. Foto: Instagram/tomholland2013

El actor aseguró que su mejor marca personal es de 27 rondas, equivalentes a 135 dominadas, 270 flexiones y 405 sentadillas. Se trata de un rendimiento avanzado que no debería utilizarse como objetivo inicial.

Cuáles son los beneficios y cómo adaptar la rutina para principiantes

Una de las principales características del entrenamiento es que combina movimientos de fuerza con un esfuerzo cardiovascular sostenido.

Además, puede adaptarse a diferentes niveles de condición física. Las dominadas pueden reemplazarse por remos, las flexiones convencionales por versiones apoyadas contra una pared y las sentadillas por movimientos de sentarse y levantarse de una silla.

Entrenamiento de Tom Holland.
Más entrenamientos de Tom Holland para mantenerse en forma. Video: Instagram/tomholland2013

Para quienes recién empiezan, los especialistas recomiendan bajar la duración a 5, 10 o 15 minutos, incorporar descansos y aumentar progresivamente la dificultad. Sin embargo, lo ideal es asesorarse con un profesional.

Aunque el circuito puede favorecer la resistencia muscular y contribuir al acondicionamiento físico, no es el único método que utiliza Holland para desarrollar musculatura. Su preparación también incluye trabajo con pesas y otros ejercicios de fuerza.

Tom HollandEntrenamientoEjercicios
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno habilitó un teléfono para asistir a los argentinos afectados por la tragedia ferroviaria en España

Tragedia ferroviaria en España choque de trenes

Máximo Kircher cuestionó la política económica del Gobierno, reclamó mejores salarios y destacó el liderazgo de Cristina

José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y pidió que levanten el embargo de $1.000 millones

Rodolfo Aguiar pidió conocer el estado de salud mental de Milei y el Gobierno le respondió:“Es competente”

Economía

Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes en noviembre de 2026 con el aumento

Empleadas domésticas

Cómo se calcula el aguinaldo para empleadas domésticas en diciembre 2026

Fabricantes de calzados realizaron un “zapatazo” solidario en Plaza de Mayo para protestar por la crisis del sector

El FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con la Argentina y el país se encamina a recibir un desembolso de USD 900 millones

Internacionales

Una combi brasileña, un operativo policial y un avión privado:cómo salió Flávio Bolsonaro de Argentina para desembarcar en Estados Unidos

Flávio Bolsonaro.

Así llegó Flávio Bolsonaro a Miami tras cruzar la frontera de Brasil con Argentina:el avión privado despegó desde Puerto Iguazú

Buscan ya voluntarios para trabajar 4 horas por día en un campo y huerto cerca del mar en Chile:ofrecen alojamiento gratis y 2 días libres

Fatal choque de trenes en España:piden donaciones de sangre urgente para asistir a las víctimas del accidente