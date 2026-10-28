Solo 20 minutos y 3 ejercicios específicos: así es el entrenamiento favorito de Tom Holland para trabajar todo el cuerpo

Entrenamiento de Tom Holland. Foto: Instagram/tomholland2013

Tom Holland, reconocido mundialmente por interpretar a Spider-Man, mantiene una exigente preparación física para estar a tono con sus papeles en el cine. Sin embargo, el actor británico de 30 años reveló que uno de sus entrenamientos preferidos dura apenas 20 minutos y la rutina tiene solamente tres ejercicios.

Se trata de “Cindy”, una rutina de CrossFit que combina dominadas, flexiones de brazos y sentadillas. El objetivo es completar tantas rondas como sea posible durante un tiempo establecido, trabajando distintos grupos musculares y la resistencia física.

El actor muestra sus entrenamientos en redes sociales. Video: Instagram/tomholland2013

Cómo es el entrenamiento de Tom Holland para mantenerse en forma

En declaraciones a Men’s Health, el actor contó que utiliza a este circuito especialmente cuando tiene poco tiempo para entrenar. La rutina consiste en realizar los siguientes ejercicios:

5 dominadas: trabajan principalmente la espalda y los brazos.

10 flexiones de brazos: fortalecen los músculos del pecho, los hombros y los tríceps.

15 sentadillas: ejercitan principalmente las piernas y los glúteos.

Una vez completados los tres movimientos, comienza otra ronda. El desafío consiste en repetir la secuencia durante 20 minutos, priorizando una técnica correcta.

Tom Holland en Spider-Man. Foto: Instagram/tomholland2013

El actor aseguró que su mejor marca personal es de 27 rondas, equivalentes a 135 dominadas, 270 flexiones y 405 sentadillas. Se trata de un rendimiento avanzado que no debería utilizarse como objetivo inicial.

Cuáles son los beneficios y cómo adaptar la rutina para principiantes

Una de las principales características del entrenamiento es que combina movimientos de fuerza con un esfuerzo cardiovascular sostenido.

Además, puede adaptarse a diferentes niveles de condición física. Las dominadas pueden reemplazarse por remos, las flexiones convencionales por versiones apoyadas contra una pared y las sentadillas por movimientos de sentarse y levantarse de una silla.

Más entrenamientos de Tom Holland para mantenerse en forma. Video: Instagram/tomholland2013

Para quienes recién empiezan, los especialistas recomiendan bajar la duración a 5, 10 o 15 minutos, incorporar descansos y aumentar progresivamente la dificultad. Sin embargo, lo ideal es asesorarse con un profesional.

Aunque el circuito puede favorecer la resistencia muscular y contribuir al acondicionamiento físico, no es el único método que utiliza Holland para desarrollar musculatura. Su preparación también incluye trabajo con pesas y otros ejercicios de fuerza.