Solo 20 minutos y 3 ejercicios específicos: así es el entrenamiento favorito de Tom Holland para trabajar todo el cuerpo

Tom Holland, reconocido mundialmente por interpretar a Spider-Man, mantiene una exigente preparación física para estar a tono con sus papeles en el cine. Sin embargo, el actor británico de 30 años reveló que uno de sus entrenamientos preferidos dura apenas 20 minutos y la rutina tiene solamente tres ejercicios.
Se trata de “Cindy”, una rutina de CrossFit que combina dominadas, flexiones de brazos y sentadillas. El objetivo es completar tantas rondas como sea posible durante un tiempo establecido, trabajando distintos grupos musculares y la resistencia física.
Cómo es el entrenamiento de Tom Holland para mantenerse en forma
En declaraciones a Men’s Health, el actor contó que utiliza a este circuito especialmente cuando tiene poco tiempo para entrenar. La rutina consiste en realizar los siguientes ejercicios:
- 5 dominadas: trabajan principalmente la espalda y los brazos.
- 10 flexiones de brazos: fortalecen los músculos del pecho, los hombros y los tríceps.
- 15 sentadillas: ejercitan principalmente las piernas y los glúteos.
Una vez completados los tres movimientos, comienza otra ronda. El desafío consiste en repetir la secuencia durante 20 minutos, priorizando una técnica correcta.
El actor aseguró que su mejor marca personal es de 27 rondas, equivalentes a 135 dominadas, 270 flexiones y 405 sentadillas. Se trata de un rendimiento avanzado que no debería utilizarse como objetivo inicial.
Cuáles son los beneficios y cómo adaptar la rutina para principiantes
Una de las principales características del entrenamiento es que combina movimientos de fuerza con un esfuerzo cardiovascular sostenido.
Además, puede adaptarse a diferentes niveles de condición física. Las dominadas pueden reemplazarse por remos, las flexiones convencionales por versiones apoyadas contra una pared y las sentadillas por movimientos de sentarse y levantarse de una silla.
Para quienes recién empiezan, los especialistas recomiendan bajar la duración a 5, 10 o 15 minutos, incorporar descansos y aumentar progresivamente la dificultad. Sin embargo, lo ideal es asesorarse con un profesional.
Aunque el circuito puede favorecer la resistencia muscular y contribuir al acondicionamiento físico, no es el único método que utiliza Holland para desarrollar musculatura. Su preparación también incluye trabajo con pesas y otros ejercicios de fuerza.