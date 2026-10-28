Fatal choque de trenes en España: piden donaciones de sangre urgente para asistir a las víctimas del accidente

Llegan los primeros heridos al Hospital Universitario de Toledo. Foto: EFE

El choque de trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles por la mañana en la provincia de Toledo, España, dejó al menos 64 muertos y numerosos heridos. Mientras los equipos de emergencia trabajan a toda velocidad en el lugar, las autoridades regionales hicieron un llamado urgente a la población para donar sangre y colaborar con la atención de las personas afectadas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha difundió el pedido a través de una publicación en la red social X, en la que convocó a donar sangre de todos los grupos en Alcázar de San Juan, Ciudad Real y Toledo. “Hoy tu solidaridad es muy importante”, señalaron las autoridades, en medio del operativo desplegado tras la colisión.

Accidente en España. Foto: redes sociales X.

El accidente involucró a formaciones de las empresas Renfe e Iryo y provocó la interrupción de varios servicios ferroviarios. Las autoridades advirtieron que la cifra de fallecidos podría aumentar mientras continúan las tareas de rescate.

El dramático testimonio de una pasajera que estuvo en el accidente: “Algunas personas salieron volando por los aires”

Patricia, una de las pasajeras que viajaba en el tren de alta velocidad AVE, operado por Renfe, describió las escenas posteriores al choque con una formación de la compañía Iryo. La mujer se encontraba en el tercer vagón cuando ocurrió el impacto y aseguró que algunas personas fueron despedidas por el aire.

En declaraciones a CNN, relató que el tren había permanecido detenido durante aproximadamente 20 minutos. Según explicó, por los altavoces habían informado que había mucho tráfico ferroviario. Sin embargo, después de reanudar la marcha, el accidente se produjo en cuestión de minutos. “Después de eso partimos, y tal vez ni siquiera habían pasado tres minutos cuando se produjo el choque”, recordó.

Además, la pasajera señaló que el impacto se sintió incluso dentro del vagón, generando desesperación entre quienes se encontraban viajando: “Algunas personas salieron volando por los aires. Yo no. Estaba en el lado izquierdo, así que supongo que por eso no salí volando, pero fue horrible”, expresó.

Además, contó que parte de la estructura del otro tren quedó incrustada en el vagón en el que viajaba. Según su testimonio, esa formación no fue la que sufrió los daños más graves.

El rey Felipe VI expresó su conmoción por el “terrible accidente” ferroviario

El rey Felipe VI manifestó su pesar por la tragedia y transmitió sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas, además de expresar su apoyo a los heridos y a quienes resultaron afectados por el choque.

“Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas”, expresó previamente la Casa Real española en un mensaje publicado en X.

El monarca también tuvo palabras de reconocimiento para los equipos de emergencia que trabajan en el lugar, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias, y para los distintos organismos que participan del operativo.

Felipe VI se encontraba en la provincia de Valencia, donde asistía a unas maniobras militares, y señaló que tenía previsto regresar a Madrid para seguir de cerca la evolución de la emergencia y conocer más detalles sobre lo ocurrido.

En paralelo, numerosos actos públicos fueron aplazados en distintas partes de España como señal de duelo. El Gobierno, otras autoridades y partidos políticos también cancelaron actividades previstas, en una jornada marcada por la conmoción y la asistencia a las víctimas.