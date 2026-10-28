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Pedro Sánchez y sus declaraciones sobre el accidente fatal de trenes en España: “Si ha habido negligencias se sabrá”

Las autoridades españolas advirtieron que el número de víctimas podría superar el actual, que ya son 68. La tragedia dejó en shock a todo el país.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Pedro Sánchez
Pedro Sánchez se expresó sobre la tragedia de trenes. Foto: REUTERS
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El presidente de España, Pedro Sánchez, se refirió a la tragedia que tuvo lugar este martes en España, cuando un tren chocó de frente contra otra formación y ocasionó la muerte de al menos 68 personas, además de cientos de heridos.

Sánchez fue elocuente al referirse a las causas de esta tragedia: “Vamos a llegar hasta el final; si ha habido negligencias, se sabrá”.

Pedro Sánchez habló tras la tragedia de trenes
Pedro Sánchez habló tras la tragedia de trenes. Video: X/@elespanolcom

El accidente se produjo durante las primeras horas de este miércoles en las cercanías de la estación de Urda, en un tramo ferroviario situado en el kilómetro 118, entre los municipios de Mora, Orgaz y Urda.

Las dos formaciones circulaban por la línea que conecta Madrid con Sevilla. Tras la colisión, dos vagones se precipitaron por un terraplén, según precisaron fuentes del servicio de emergencias 112.

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La tragedia obligó a suspender distintos servicios ferroviarios mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona. En paralelo, las autoridades mantienen la preocupación por la magnitud de la tragedia y señalaron que el número de víctimas fatales podría incrementarse a medida que avancen las labores de rescate.

El antecedente de una tragedia ferroviaria en España en este 2026

La tragedia de este miércoles tiene un antecedente muy cercano en España, cuando el 18 de enero de 2026 se produjo uno de los accidentes más graves de la historia moderna del país, donde murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos.

Se trató de la tragedia en Adamuz, en la provincia de Córdoba, Andalucía, donde el descarrilamiento de un tren de alta velocidad terminó colisionando contra otra formación. En esa oportunidad, el siniestro comenzó alrededor de las 19:45, cuando un tren de alta velocidad de la empresa privada Iryo, que cubría el trayecto entre Málaga y Madrid con 289 pasajeros, descarriló parcialmente mientras circulaba a unos 210 kilómetros por hora.

Como consecuencia del descarrilamiento, los tres últimos vagones de la formación invadieron la vía contigua. Apenas 20 segundos después, un tren Alvia de Renfe, que viajaba desde Madrid hacia Huelva con 184 personas a bordo, impactó contra los vagones que obstruían su recorrido.

La violencia de la colisión provocó graves daños en ambas formaciones y dejó decenas de víctimas. Entre las personas fallecidas se encontraba el maquinista del tren Alvia.

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Accidente de trenEspañaPedro Sánchez (España)
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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