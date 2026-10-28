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De Córdoba a Londres: los alfajores argentinos con más de 100 años de historia que ahora se venden en Europa

Estos alfajores cordobeses lograron cruzar el Atlántico y llevar uno de los sabores más representativos de Argentina al mercado europeo, sumando reconocimiento internacional.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Alfajor argentino se vende en Inglaterra
Estos alfajores cordobeses llegaron a Londres para ser comercializados y sumar reconocimiento internacional. Foto: Canva
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La gastronomía argentina sigue conquistando nuevos mercados y, esta vez, el protagonista es un clásico dulce: los alfajores cordobeses. Los productos de Estancia El Rosario, ubicada en La Cumbre, en el Valle de Punilla, llegaron a Londres para ser comercializados y ya comenzaron a recibir reseñas desde distintos puntos.

“Hace más de 100 años, los ingleses llegaron a nuestras sierras y fueron parte del comienzo de nuestra historia. 102 años después, ¡somos nosotros los que llegamos a Londres!”, anunció la fábrica de alfajores en su cuenta de Instagram, al presentar su desembarco en el mercado británico.

Dónde se venden en Europa los emblemáticos alfajores de La Estancia El Rosario

Los alfajores de origen cordobés se venden en los siguientes puntos de Londres:

  • Lulo Wine Bar en 85 Dalston Lane, Londres E8 2NG
Alfajores cordobeses en Londres
Alfajores cordobeses en Lulo Wine Bar, 85 Dalston Lane, Londres E8 2NG. Foto: @estanciaelrosario en Instagram
  • Furanxo, 63 Exmouth Market, Londres EC1R 4QL
Alfajores cordobeses en Londres
Alfajores cordobeses en Furanxo, 63 Exmouth Market, Londres EC1R 4QL. Foto: @estanciaelrosario en Instagram

Cómo comprar los alfajores de la Estancia El Rosario desde casa

Los alfajores de Estancia El Rosario se pueden comprar desde cualquier punto de la Argentina a través de la página web oficial de la marca. Los precios varían según la cantidad de unidades incluidas en cada caja: las opciones van desde los $15.900 hasta los $69.570 para los paquetes que contienen 60 alfajores.

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El paso a paso consiste en:

  • Seleccionar qué alfajores comprar.
  • Agregar el código postal para calcular el envío que ronda los $10.000.
  • Agregar al carrito los productos.
  • Finalizar la compra de manera efectiva.

Además, hace poco tiempo sumaron a sus productos una gorra especial por los 100 años de la fábrica que se vende a $30.000 al día de hoy.

Alfajores de Estancia El Rosario.
Alfajores de Estancia El Rosario. Video: Instagram/estanciaelrosario

Qué hacer en la Estancia El Rosario en Argentina

La Estancia El Rosario es uno de los grandes patrimonios culturales de La Cumbre y un clásico del turismo en el Valle de Punilla. Cada año recibe en promedio 90.000 visitantes, convirtiéndose en un destino elegido especialmente por contingentes de jubilados, grupos escolares y familias que recorren las sierras de Córdoba.

La historia del lugar se remonta a sus orígenes, cuando inmigrantes ingleses y escoceses, primeros dueños de la estancia, comenzaron a elaborar dulces artesanales con frutas locales, siguiendo recetas antiguas que todavía hoy forman parte de su identidad. Con el paso del tiempo, el emprendimiento creció y sumó a su producción alfajores, conitos, galletitas, dulce de leche, almíbares y miel, todos elaborados de manera tradicional.

Estancia El Rosario
Estancia El Rosario Foto: Estancia El Rosario

Uno de los grandes atractivos es el recorrido guiado por la fábrica, donde los visitantes pueden conocer en detalle las máquinas de mezcla, los hornos de producción y cada etapa de elaboración. El paseo culmina en la tienda oficial, donde se pueden comprar los productos, y con un dulce obsequio final que se lleva todos los aplausos.

En el exterior, la experiencia continúa en un amplio parque rodeado de sierras, con mesas y sillas de madera, ideal para relajarse, comer algo y disfrutar del paisaje. Mientras algunos visitantes eligen llevar su canasta propia, otros optan por probar la comida casera de los food trucks instalados en el predio.

Museo-fábrica de la Estancia El Rosario Foto: TripAdvisor

El lugar también piensa en los más chicos: cuenta con un parque de juegos infantiles y un atractivo recorrido en tirolesa, una propuesta recreativa que suma diversión para niños y adolescentes y completa un paseo ideal para todas las edades.

Cómo llegar a la Estancia El Rosario

  • Desde Córdoba Capital, el recorrido es de 1 hora 42 minutos por la RN 38 o pueden optar por el Camino del Cuadrado, a través de las sierras con vistas increíbles. En ese caso, el viaje se extiende a 2 horas.
  • Desde CABA, el recorrido por la RN 9, la Autopista Rosario-Córdoba y la RN 38 hacia la Estancia El Rosario dura unas 8 horas y media.
AlfajorCórdobaLondres
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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