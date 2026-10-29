Mariluz del Campo, jardinera de “La granja de mis sueños”: “Si le insertas un clavo a un árbol frutal, empezará a dar frutos muy rápido porque le da estrés”

Mariluz del Campo enseña cómo colocar un clavo en un árbol frutal. Foto: Captura TikTok @lagranjademissue1

Mariluz del Campo, de la cuenta de TikTok La granja de mis sueños (@lagranjademissue1), compartió un método casero que podría permitir que un árbol frutal produzca flores y frutos más rápido: introducir un clavo en su tronco.

La explicación se basa en provocar estrés en la planta y generarle una “sensación de peligro”: “Se concentra en asegurar su supervivencia, por eso empieza a echar flores y frutos”, señaló la creadora de contenido.

Por qué Mariluz del Campo aconseja insertar un clavo en un árbol frutal

“Si le insertas un clavo a un árbol frutal este empezará a dar frutos muy rápido, esto pasa porque el clavo le da estrés y le genera sensación de peligro, así que el arbolito deja de concentrarse en crecer y se concentra en asegurar su supervivencia, por eso empieza a echar flores y frutos”, expresó en el video compartido en TikTok.

Mariluz del Campo enseña cómo colocar un clavo en un árbol frutal. Foto: Captura TikTok @lagranjademissue1

La propuesta parte de una idea conocida en horticultura: determinadas condiciones de estrés pueden modificar la transición entre el crecimiento vegetativo y la floración. Sin embargo, una reacción fisiológica de una planta ante el ambiente no garantiza al 100% que cualquier herida produzca más flores ni que estas se conviertan en frutos.

Qué dice la ciencia sobre el estrés y las heridas en el tronco

Un documento técnico del Instituto de Ciencias Alimentarias y Agrícolas de la Universidad de Florida (UF/IFAS) describe cómo el déficit hídrico controlado puede influir en la floración de ciertos cítricos. También advierte que las respuestas varían según la variedad y el clima, y que una sequía prolongada puede causar caída de frutos, daños en raíces y pérdida de flores.

Esos estudios analizan el manejo del agua en condiciones específicas, no la inserción de clavos en troncos. Además, el programa de manejo integrado de plagas de la Universidad de California señala que las heridas en ramas y troncos pueden facilitar la entrada de hongos causantes de pudrición.

De esta manera, la perforación no implica necesariamente que el ejemplar enferme, pero agrega un daño innecesario sin un beneficio productivo demostrado.

Clavo en un árbol frutal. Foto: GROK

Qué hacer si un árbol frutal no da flores ni frutos

La Universidad Estatal de Pensilvania identifica causas frecuentes de baja producción: exceso de fertilización nitrogenada, podas demasiado intensas, problemas de polinización y edad insuficiente. La Universidad de Florida también recomienda revisar la disponibilidad de luz solar, el riego y el estado de las raíces antes de intervenir.

La edad ofrece una pista concreta: según la Universidad de Minnesota, los manzanos injertados sobre portainjertos enanizantes pueden comenzar a fructificar entre los dos y tres años posteriores a la plantación, mientras que los ejemplares de tamaño estándar pueden tardar hasta ocho años.

Entonces, antes de probar el truco del clavo, conviene identificar la especie, comprobar si necesita otra variedad para polinizar y ajustar los cuidados a su ciclo.