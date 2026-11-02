Tiene más de 300 años, esconde túneles bajo Buenos Aires y fue el lugar donde estudiaron varios próceres argentinos

Una red de túneles construida durante la época colonial Foto: Turismo Buenos Aires

En pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, entre oficinas y edificios modernos, existe un lugar capaz de transportar a sus visitantes hasta la época colonial. Es la Manzana de las Luces, uno de los complejos históricos más importantes de la Argentina y de los años en que comenzaron a gestarse la Revolución de Mayo y la independencia.

Ubicado en el barrio de Monserrat, el predio reúne construcciones centenarias, patios, espacios arqueológicos y antiguos túneles que todavía despiertan preguntas entre investigadores. Sin embargo, su valor no está solamente bajo tierra: durante siglos concentró instituciones educativas, políticas, científicas y culturales decisivas para la organización nacional.

El lugar donde se formaron los hombres de Mayo

Los orígenes de la Manzana de las Luces se remontan al siglo XVII. La Compañía de Jesús llegó a Buenos Aires en 1608 y posteriormente se instaló en estos terrenos. Allí levantó una iglesia, un colegio, una residencia y una huerta. Entre fines del siglo XVII y las primeras décadas del XVIII se construyeron la Iglesia de San Ignacio, el Colegio Grande y la Procuraduría de las Misiones.

El establecimiento educativo tuvo una importancia extraordinaria. Con distintos nombres y administraciones, fue antecedente del Colegio Nacional de Buenos Aires. Por sus aulas pasaron figuras vinculadas con el proceso revolucionario, entre ellas Belgrano, Moreno, Castelli y Cornelio Saavedra.

25 de mayo 1810 - Revolución de mayo

Aquellos hombres recibieron una formación atravesada por la filosofía, la teología, las matemáticas, el derecho y las ideas que circulaban desde Europa. Años después, varios ocuparon lugares centrales en la ruptura con el orden virreinal y en la construcción de un nuevo poder político en el Río de la Plata.

La Procuraduría también albergó una botica y espacios dedicados a la enseñanza. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, el conjunto fue utilizado por instituciones como el Protomedicato, la Real Imprenta de Niños Expósitos y una escuela de medicina. Desde 1821, algunos de sus ambientes quedaron vinculados con la Universidad de Buenos Aires.

Los túneles coloniales que mantienen vivo el misterio

Debajo de los edificios se extiende una red de túneles construidos entre los siglos XVII y XVIII. Las galerías seguían direcciones de este a oeste, y habrían conectado sectores religiosos, dependencias públicas y puntos estratégicos de la ciudad.

Los misteriosos túneles ocultos bajo la Manzana de las Luces Foto: Argentina.gob.ar.

Su función original todavía genera debate. Algunas hipótesis sostienen que fueron vías de comunicación; otras los relacionan con tareas defensivas, almacenamiento o desplazamientos discretos. La documentación disponible no permite confirmar una única explicación.

Parte de las galerías desapareció o se derrumbó como consecuencia del crecimiento urbano. Los tramos conservados permiten observar paredes de ladrillo y recorridos estrechos que revelan la complejidad de aquella Buenos Aires subterránea.

Por qué recibió el nombre de Manzana de las Luces

La denominación no surgió por lámparas. El nombre apareció públicamente en 1821, cuando el periódico El Argos destacó la intensa actividad intelectual que se desarrollaba en el lugar. Las “luces” representaban el conocimiento, la educación, la ciencia y las nuevas ideas.

El histórico complejo que guarda secretos bajo Buenos Aires Foto: Argentina.gob.ar.

En la zona funcionaron una universidad, una imprenta, una biblioteca, establecimientos educativos y ámbitos de discusión política. La Sala de Representantes también integró ese universo institucional y fue escenario de debates.

El conjunto fue protegido. Sus paredes atravesaron etapas de la historia porteña: el período colonial, las revoluciones, las guerras civiles, la organización estatal y la modernización de Buenos Aires.

Un viaje al corazón secreto de la historia argentina

La Manzana de las Luces se encuentra en Perú 222, a pocas cuadras de Plaza de Mayo. Conviene consultar la programación, porque los horarios, las actividades y el acceso a sectores pueden variar.

Más de 300 años de historia en el corazón de la Ciudad Foto: Turismo Buenos Aires

Recorrer sus patios no significa únicamente observar construcciones antiguas. Es ingresar al espacio donde se enseñaron disciplinas científicas, se imprimieron textos, se discutieron proyectos políticos y se formaron protagonistas de la independencia.

Más de tres siglos después, la Manzana de las Luces continúa mostrando las capas de la historia argentina: arriba, las instituciones que ayudaron a construir el país; debajo, los túneles que todavía guardan preguntas sin respuesta.