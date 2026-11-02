Así están hoy las hermanas Slaton: la increíble transformación de Amy y Tammy después de seis años en televisión

Amy y Tammy Slaton, del programa de televisión "Hermanas de 500 kilos". Foto: TLC.

Cuando Amy y Tammy Slaton aparecieron por primera vez en televisión, sus vidas estaban marcadas por las dificultades para movilizarse, los problemas de salud y una relación familiar que alternaba entre el humor y las discusiones. Las hermanas, oriundas de Kentucky, Estados Unidos, se convirtieron rápidamente en protagonistas de uno de los realities más conocidos de TLC.

En enero de 2020 se estrenó 1000-lb Sisters, conocido en español como Hermanas de 500 kilos. En aquel momento, Amy pesaba aproximadamente 184 kilos y Tammy unos 276, cifras que reflejaban la complejidad de sus situaciones.

Sin embargo, seis años después, sus vidas son muy diferentes. Las dos atravesaron operaciones, transformaciones físicas, nuevas relaciones y conflictos que quedaron registrados frente a las cámaras. Lejos de desaparecer de la televisión, las hermanas regresaron el 1 de septiembre de 2026 con la novena temporada de su programa, en la que muestran nuevos desafíos personales y familiares.

Amy y Tammy se hicieron famosas en 2020 por el reality "Hermanas de 500 kilos", donde mostraron su lucha contra la obesidad extrema. Foto: TLC.

Cómo eran Amy y Tammy Slaton cuando comenzaron Hermanas de 500 kilos

Al comienzo del reality, las hermanas tenían un objetivo compartido: mejorar su salud y alcanzar las condiciones necesarias para someterse a una cirugía bariátrica.

Amy consiguió avanzar primero. Después de modificar sus hábitos y recibir tratamiento médico, logró operarse en 2019, antes del estreno televisivo, y comenzó una transformación que cambiaría su vida.

Tammy, en cambio, atravesó un proceso más complicado. Su peso llegó a superar los 317 kilos y necesitó permanecer en un centro de rehabilitación especializado. Durante esa etapa, enfrentó dificultades respiratorias y problemas de movilidad que preocuparon a sus familiares.

Con el paso del tiempo, consiguió cumplir los objetivos médicos necesarios para acceder a una cirugía bariátrica. Su evolución se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes del programa.

Los inicios de Amy y Tammy Slaton, del programa de televisión "Hermanas de 500 kilos". Foto: TLC.

La transformación de Tammy Slaton: perdió más de 170 kilos y volvió a caminar con mayor independencia

La historia de Tammy es una de las más impactantes del reality. Después de alcanzar un peso cercano a los 318 kilos en su momento más crítico, comenzó un tratamiento que incluyó rehabilitación y cirugía.

En 2025, logró bajar de los 103 kilos, una transformación que le permitió recuperar actividades que durante años habían resultado difíciles.

Su evolución incluyó experiencias cotidianas que antes parecían imposibles, como viajar con mayor comodidad, participar en actividades recreativas y desplazarse con más autonomía.

También se sometió a una cirugía para retirar parte del exceso de piel que quedó después de su importante descenso de peso.

Después de alcanzar un peso cercano a los 318 kilos, Tammy logró adelgazar más de 170 kilos y recuperar movilidad. Foto: TLC.

Pero los cambios no fueron solamente físicos. Tammy inició una relación sentimental con Andrea Dalton, quien le propuso matrimonio durante una salida a caballo.

La propuesta quedó registrada en la novena temporada del programa. Aunque ambas comenzaron a planificar su futuro, la relación también atravesó dificultades que decidieron abordar mediante terapia.

Qué fue de Amy Slaton: maternidad, un nuevo matrimonio y proyectos musicales

Mientras Tammy avanzaba en su recuperación, Amy atravesó transformaciones igualmente importantes. Después de su cirugía bariátrica, cumplió uno de sus mayores deseos: convertirse en madre. Tuvo dos hijos, Gage y Glenn, durante su matrimonio con Michael Halterman.

La relación terminó en divorcio en 2023, después de una etapa de tensiones personales y familiares. Sin embargo, Amy volvió a encontrar el amor. En octubre de 2025 se casó con Brian Lovvorn, en una ceremonia inspirada en Halloween, una celebración que ambos disfrutan especialmente.

Amy y Tammy Slaton, del programa de televisión "Hermanas de 500 kilos", están en pareja. Foto: TLC.

Su nueva etapa también incluyó proyectos alejados de la pérdida de peso. En 2026 comenzó a explorar la música y trabajó en una canción llamada Pounds Hollow.

Además, recibió aprobación médica para una cirugía destinada a retirar exceso de piel, aunque posteriormente decidió no viajar a Los Ángeles para realizarse el procedimiento previsto.

A diferencia de sus primeros años en televisión, Amy busca concentrarse en su maternidad, sus proyectos creativos y su bienestar personal.

Tras someterse a una cirugía bariátrica, Amy se convirtió en madre de dos hijos y volvió a casarse en 2025. Foto: TLC.

Así están hoy las hermanas Slaton: nuevas parejas, conflictos y una relación que intentan reconstruir

Aunque sus transformaciones físicas captaron la atención del público, la relación entre Amy y Tammy continúa siendo uno de los ejes centrales del programa.

Durante las últimas temporadas, ambas protagonizaron discusiones que generaron distanciamientos y tensiones con otros integrantes de la familia. No obstante, en 2026 comenzaron a reconstruir su vínculo mediante actividades compartidas, conversaciones y nuevos proyectos.

Así están hoy Amy y Tammy Slaton, del programa de televisión "Hermanas de 500 kilos". Foto: TLC.

La novena temporada también las mostró intentando aprender a conducir, una experiencia vinculada con su búsqueda de mayor independencia.

Hoy, Amy y Tammy Slaton siguen formando parte de Hermanas de 500 kilos, pero sus historias ya no giran exclusivamente alrededor del descenso de peso.

Entre matrimonios, compromisos, proyectos musicales y nuevas metas personales, las hermanas que comenzaron su camino televisivo con más de 450 kilos entre las dos atraviesan una etapa diferente.