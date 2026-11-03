Fueron a votar y se encontraron con una cabina de besos con cachorros: la tierna iniciativa en las elecciones de medio término en Estados Unidos

Una cabina de besos con cachorros en adopción se convirtió en una de las postales más tiernas de las midterms en Estados Unidos. Foto: Helen Woodward Animal Center

En medio de las elecciones de medio término de Estados Unidos, celebradas este martes 3 de noviembre, una situación poco habitual se robó la atención de los votantes en San Diego, California. Lejos de los discursos políticos y las disputas partidarias, una cabina de besos con cachorros en adopción se convirtió en una de las postales más tiernas de la jornada.

La iniciativa fue organizada por Helen Woodward Animal Center, una organización dedicada al rescate y la adopción de animales, que decidió llevar perros a las inmediaciones de un centro electoral para ofrecer un momento de distensión. Los protagonistas fueron Aspen y Alspice, dos cachorros mestizos de chihuahua y terrier que recibieron caricias de los ciudadanos después de que emitieran su voto.

Cachorros, abrazos y una cabina de besos: la insólita propuesta durante las elecciones

La actividad, bautizada como “Paws at the Polls” (Patas en las urnas), se desarrolló en las inmediaciones del centro de votación de Hilltop Community Park, en el barrio de Rancho Peñasquitos.

Desde las primeras horas de la mañana, los representantes de la organización ofrecieron a los votantes la posibilidad de acercarse a los animales, acariciarlos y compartir unos minutos con ellos.

Una cabina de besos con cachorros en adopción se convirtió en una de las postales más tiernas de las midterms en Estados Unidos. Foto: Helen Woodward Animal Center

La principal atracción fue una cabina de besos caninos, donde los pequeños perros recibieron el cariño de quienes se acercaron a conocerlos.

Según explicó Jessica Gercke, directora de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la organización, el objetivo era transmitir un mensaje de unión en un contexto de fuertes diferencias políticas. “Hay mucha tensión política en todo el país”, reconoció en declaraciones a Forbes, antes de destacar que la institución mantiene una postura apartidaria.

La iniciativa no era completamente nueva. La organización ya había desarrollado una actividad similar durante las elecciones de 2024, cuando una cabina de besos también reunió a votantes de distintas preferencias políticas alrededor de los cachorros.

El objetivo detrás de los cachorros que sorprendieron a los votantes

Más allá de generar sonrisas, la actividad buscaba promover la adopción responsable de animales y darles visibilidad a los perros que todavía esperan encontrar un hogar.

Una cabina de besos con cachorros en adopción se convirtió en una de las postales más tiernas de las midterms en Estados Unidos. Foto: Helen Woodward Animal Center

Quienes se encariñaran con alguno de los cachorros podían dirigirse posteriormente a las instalaciones de Helen Woodward Animal Center, en Rancho Santa Fe, para presentar una solicitud de adopción.

Renee Resko, vicepresidenta de Desarrollo de la institución, explicó que esperaban que la presencia de los animales incentivara la participación electoral y ayudara a disminuir la ansiedad asociada con la jornada.

La organización también realiza actividades de acompañamiento con animales para pacientes hospitalizados, veteranos militares y personal de emergencias.

Así, mientras Estados Unidos definía la composición de su Congreso, dos pequeños perros demostraron que las elecciones también podían ofrecer una escena de ternura, independientemente de las preferencias políticas de quienes se acercaron a conocerlos.