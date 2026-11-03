Feriados por la visita del Papa León XIV: quiénes no trabajan el martes 10 y miércoles 11 de noviembre en CABA y la provincia de Buenos Aires

Feriados por la visita del papa León XIV. Foto: Freepik - Reuters.

La visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, traerá modificaciones en el calendario laboral. El Gobierno nacional confirmó tres fechas de feriados extraordinarios, aunque no todos los argentinos tendrán los mismos días de descanso, ya que dos de las jornadas estarán limitadas a determinadas jurisdicciones.

Feriados por la visita del Papa León XIV: qué días no se trabajará

A través del Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció un esquema especial para facilitar los operativos de seguridad, los traslados y las actividades que desarrollará el pontífice durante su estadía.

La disposición contempla las siguientes fechas:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en toda la Argentina.

Martes 10 de noviembre: feriado exclusivamente en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre: feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, Córdoba y CABA tendrán feriado el lunes 9 y el martes 10, mientras que la provincia de Buenos Aires contará con jornadas de descanso el lunes 9 y el miércoles 11. En el resto del país, la medida extraordinaria alcanzará solamente el lunes.

Los feriados especiales durante la visita del papa León XIV. Foto: REUTERS

Por qué habrá feriados especiales durante la visita del Papa

La decisión está relacionada con la agenda que León XIV desarrollará en Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde están previstas celebraciones religiosas y encuentros institucionales.

El lunes 9 de noviembre, celebrará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Luego, el martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una misa en la Escuela de Aviación Militar. Posteriormente regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 tendrá actividades en territorio bonaerense, entre ellas una celebración religiosa en la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú.

Cómo quedan los días de descanso en noviembre de 2026

La particularidad del calendario es que los feriados no serán consecutivos en todas las jurisdicciones. Mientras que los ciudadanos de Córdoba y CABA tendrán un fin de semana largo de cuatro días, del sábado 7 al martes 10, en territorio bonaerense el descanso estará dividido entre el lunes y el miércoles.

El decreto también contempla la creación de una unidad especial dependiente de la Jefatura de Gabinete, encargada de coordinar las tareas organizativas relacionadas con la visita papal.