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Quién ganó las elecciones de medio término en USA 2026: a qué hora se conocerán los resultados de las elecciones en Argentina

Los primeros cierres de urnas llegan desde las 20, hora argentina, pero las disputas por el control del Congreso podrían demorar varios días.

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Los votantes emitieron sus votos en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos el día de las elecciones en la Academia Tecnológica William C. Goudy en Chicago, Illinois.
Elecciones de medio término en Estados Unidos. Foto: REUTERS
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Las elecciones de medio término de Estados Unidos 2026 se celebran este martes 3 de noviembre y sus primeros resultados comenzaron a conocerse desde las 20:00 de la Argentina, cuando cerraron los centros de votación de algunas zonas de Indiana y Kentucky.

Sin embargo, el control de la Cámara de Representantes y del Senado podría definirse durante la madrugada del miércoles o incluso varios días después, según la diferencia de votos entre los candidatos y el ritmo de escrutinio de cada estado.

A qué hora se conocerán los primeros resultados de las elecciones en Estados Unidos

De acuerdo con el cronograma publicado por la agencia Associated Press (AP), los cierres de urnas se producen de forma escalonada debido a los distintos husos horarios del país. Para quienes siguen las elecciones desde Argentina, los horarios clave son los siguientes:

  • 20:00 del martes: primeros cierres en sectores de Indiana y Kentucky.
  • 21:00: cierran las urnas en Georgia, Carolina del Sur y Virginia, entre otros estados.
  • 21:30: finaliza la votación en Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental.
  • 22:00: se completan los cierres en Florida, Pensilvania, Maine y otros estados.
  • 23:00: termina la votación en estados como Arizona, Michigan, Nueva York, Texas y Wisconsin.
  • 01:00 del miércoles: cierran las urnas en California y Washington.
  • 03:00 del miércoles: finalizan los últimos cierres en Alaska.

Los primeros resultados relevantes podrían surgir durante la noche del martes, especialmente en Florida y Georgia, donde el escrutinio suele avanzar con rapidez.

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Como antecedente, AP informó que Florida había contabilizado el 90% de sus votos a las 22:07 (hora argentina) durante las elecciones de 2024. Ese ritmo permite disponer de tendencias tempranas, aunque no garantiza una definición inmediata de todas las contiendas.

Qué estados podrían demorar la definición del Congreso

La principal incertidumbre se concentra en las elecciones más ajustadas. Los estadounidenses renuevan 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado, además de elegir gobernadores en 36 estados.

Para controlar la Cámara de Representantes, un partido necesita alcanzar 218 bancas. En el Senado, los republicanos pueden conservar la mayoría con 50 escaños gracias al voto de desempate del vicepresidente, mientras que los demócratas necesitan llegar a 51.

Entre los estados que podrían prolongar la espera aparecen Michigan, Maine y Alaska. En el primero, la publicación de resultados de zonas densamente pobladas, como el condado de Wayne, puede modificar las diferencias durante la madrugada.

Maine y Alaska presentan otra particularidad: utilizan sistemas de voto por orden de preferencia que, bajo determinadas condiciones, requieren nuevas rondas de tabulación. Si la disputa por el Senado depende de alguno de estos estados, la definición podría extenderse hasta mediados de noviembre.

Por qué el conteo de votos puede durar varios días

La velocidad del escrutinio depende de las normas electorales de cada jurisdicción, la cantidad de sufragios pendientes y la diferencia entre los candidatos. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), 15 estados y el Distrito de Columbia permiten recibir determinados votos enviados por correo después de la jornada electoral, siempre que cumplan los plazos legales.

También existe una diferencia entre las declaraciones de victoria difundidas por los medios y la certificación oficial. Se suele anunciar un ganador cuando se considera que los votos pendientes ya no permiten al candidato que está detrás revertir el resultado.

El antecedente de las elecciones legislativas de 2022 y 2024 demuestra que la definición del control de la Cámara de Representantes puede demorarse más de una semana. Por eso, aunque el miércoles 4 de noviembre podrían conocerse numerosas victorias individuales, la composición definitiva del Congreso dependerá de los distritos que permanezcan sin resolver.

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