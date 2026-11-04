Elecciones de medio término en Estados Unidos: las 5 claves que explican la derrota de Donald Trump y qué se viene para su Gobierno

La derrota de Donald Trump en las midterms. Foto: REUTERS

Las elecciones legislativas de Estados Unidos dejaron un resultado adverso para Donald Trump y modificaron el escenario político de Washington. El Partido Demócrata consiguió una victoria contundente en los comicios de medio término y se aseguró el control de las dos cámaras del Congreso, por lo que el presidente republicano deberá afrontar los últimos dos años de su mandato con una oposición fortalecida.

La denominada “ola azul” también tuvo consecuencias en distintos estados del país, donde los demócratas consiguieron imponerse en territorios que históricamente estuvieron vinculados al Partido Republicano. Uno de los resultados más significativos se produjo en Texas, que después de más de tres décadas de gobiernos conservadores eligió a una gobernadora demócrata.

El nuevo equilibrio legislativo representa un cambio importante para la Casa Blanca. Sin mayoría en el Senado ni en la Cámara de Representantes, Trump tendrá mayores dificultades para avanzar con sus proyectos, mientras que la oposición contará con más herramientas para investigar a su administración, bloquear iniciativas y controlar sus decisiones.

Las elecciones de medio término de Estados Unidos (midterms 2026). Foto: REUTERS

Antes de las elecciones, los republicanos tenían una mayoría de 53 a 47 bancas en el Senado y una ventaja de 219 a 214 en la Cámara de Representantes. El resultado del martes modificó esa distribución y abrió una nueva etapa de tensión política en Washington.

Las claves del triunfo demócrata que complican a Donald Trump

Los demócratas consiguieron el control de las dos cámaras

El resultado más importante de las elecciones fue la recuperación del Congreso por parte de la oposición. Los demócratas alcanzaron al menos 54 de las 100 bancas del Senado y 228 de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, de acuerdo con los resultados difundidos tras los comicios.

Esta nueva composición les permitirá condicionar la agenda legislativa de Trump y ejercer un mayor control sobre las decisiones del Poder Ejecutivo. De todos modos, el presidente conserva la facultad de vetar las leyes aprobadas por el Congreso.

La oposición avanzó sobre distritos republicanos

La derrota del oficialismo también quedó reflejada en la Cámara Baja. Los demócratas lograron arrebatar al menos 28 distritos que estaban bajo control republicano, con victorias en territorios que habían respaldado a Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

El avance electoral modificó el mapa político nacional y anticipa una oposición con mayor capacidad para disputar las próximas decisiones del gobierno.

Texas dejó de ser un bastión republicano

Uno de los resultados más resonantes se produjo en Texas. La demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato, y se convirtió en la primera mujer latina en llegar al Ejecutivo estatal.

La victoria terminó con más de 30 años de gobiernos republicanos en el estado. El último mandatario demócrata había sido Ann Richards, quien gobernó entre 1991 y 1995.

Además, James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton en la elección al Senado, en otro resultado histórico para la oposición.

Los demócratas consiguieron victorias en otros estados clave

La ola electoral también alcanzó a otros territorios. En Georgia, Keisha Lance Bottoms se impuso en la elección para gobernadora y se convirtió en la primera mujer afroamericana en ocupar ese cargo.

En Ohio, Amy Acton derrotó al republicano Vivek Ramaswamy, mientras que Rob Sand consiguió una victoria demócrata en Iowa. En Michigan, Jocelyn Benson también logró imponerse en su contienda.

Las midterms de los Estados Unidos. Foto: REUTERS

En contraste, los republicanos conservaron algunos territorios importantes. Entre ellos se encuentra Florida, donde Byron Donalds obtuvo la gobernación.

La economía y la guerra en Irán marcaron el descontento electoral

El resultado también estuvo relacionado con las preocupaciones económicas y el rechazo de una parte del electorado a las políticas de la administración Trump.

La inflación, el costo de vida y las consecuencias económicas de la guerra en Irán estuvieron entre los principales temas de la campaña. Estos factores contribuyeron a que los demócratas lograran ampliar su respaldo y conquistar distritos que hasta ahora eran considerados favorables a los republicanos.

Con este escenario, Trump deberá gobernar durante los últimos dos años de su mandato frente a un Congreso controlado por la oposición. La nueva distribución del poder legislativo abre una etapa de mayor confrontación política y plantea desafíos para la agenda presidencial.