Alerta por el dengue ante el fenómeno de El Niño: quiénes deben vacunarse ante la mayor presencia de mosquitos

Comenzó la campaña nacional de vacunación contra el dengue. Foto: Unsplash.

El fenómeno de El Niño anticipa precipitaciones superiores a lo habitual, por lo que hay mayor riesgo agua estancada, el lugar preferido para el desarrollo del Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue.

El Ministerio de Salud recomienda eliminar los recipientes que puedan acumular agua, mantener tapados los tanques y limpiar las canaletas. También aconseja cepillar las paredes internas de bebederos y floreros cada dos o tres días, porque los huevos del mosquito pueden permanecer adheridos incluso después de vaciarlos.

Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue. Foto: Wikimedia Commons

La vacunación constituye otra herramienta preventiva, aunque se aplica mediante estrategias focalizadas según los criterios sanitarios de cada jurisdicción. El esquema contempla dos dosis separadas por tres meses y no reemplaza las medidas para evitar las picaduras y eliminar criaderos.

Además, la Organización Mundial de la Salud recuerda que una segunda infección por dengue puede aumentar el riesgo de enfermedad grave. Ante fiebre y síntomas compatibles se recomienda consultar al sistema de salud; si aparecen dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o sangrado, se requiere atención inmediata.

Aedes aegypti, transmite el dengue y la fiebre chikungunya. Foto: NA.

Quiénes deben vacunarse

En gran parte del país, el esquema de vacunación va desde los 15 a los 59 años, que son el rango etario que puede recibir la dosis tetravalente Qdenga® de Takeda.

Cabe destacar que, por la gran cantidad de precipitaciones o por la vegetación hay algunas provincias que tienen prioridad a la hora de entregar las vacunas.

Vacunación para embarazadas Foto: Freepik

Se trata de departamentos en las regiones del NOA, NEA y Centro, que involucra a las provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero,

El plan de vacunación en Argentina

En la Ciudad, la campaña gratuita alcanza a residentes de 15 a 59 años. El acceso requiere turno previo mediante el sistema oficial, cuenta MiBA y DNI que acredite domicilio porteño. No hace falta una receta médica, aunque el equipo de salud debe revisar antecedentes y contraindicaciones antes de la aplicación.

Vacuna conta el dengue. Fuente: Reuters

En CABA, las dosis se aplican en hospitales, Centros de Salud y Acción Comunitaria y postas extrahospitalarias. Entre los puntos habilitados figuran los hospitales Rivadavia, Durand y Pirovano; los CeSAC 1, 3, 11 y 37; el Corralón Floresta y el Centro Islámico. El día del turno corresponde llevar DNI, carnet de vacunación y la constancia de la primera dosis si se trata de completar el esquema.

“Si tenés entre 15 y 59 años y vivís en la provincia de Buenos Aires, podés acceder a la vacuna contra el dengue sin turno y de forma gratuita” anuncia el portal de la Provincia de Buenos Aires.