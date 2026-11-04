comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Alerta por el dengue ante el fenómeno de El Niño: quiénes deben vacunarse ante la mayor presencia de mosquitos

Las precipitaciones en aumento podría generar una multiplicación de los criaderos del Aedes aegypti, que se desarrollan en agua estancada. Cuáles son loas centros habilitados.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Vacuna. Foto: Unsplash.
Comenzó la campaña nacional de vacunación contra el dengue. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El fenómeno de El Niño anticipa precipitaciones superiores a lo habitual, por lo que hay mayor riesgo agua estancada, el lugar preferido para el desarrollo del Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue.

El Ministerio de Salud recomienda eliminar los recipientes que puedan acumular agua, mantener tapados los tanques y limpiar las canaletas. También aconseja cepillar las paredes internas de bebederos y floreros cada dos o tres días, porque los huevos del mosquito pueden permanecer adheridos incluso después de vaciarlos.

Mosquito Aedes aegypti sobre piel humana.
Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue. Foto: Wikimedia Commons

La vacunación constituye otra herramienta preventiva, aunque se aplica mediante estrategias focalizadas según los criterios sanitarios de cada jurisdicción. El esquema contempla dos dosis separadas por tres meses y no reemplaza las medidas para evitar las picaduras y eliminar criaderos.

Además, la Organización Mundial de la Salud recuerda que una segunda infección por dengue puede aumentar el riesgo de enfermedad grave. Ante fiebre y síntomas compatibles se recomienda consultar al sistema de salud; si aparecen dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o sangrado, se requiere atención inmediata.

Contenido Recomendado

El Súper Niño y el dengue preocupan en Argentina:qué advierte el SMN, cuántos casos se esperan y qué medidas tomar en casa

Mosquito Aedes aegypti sobre piel humana.

Boletín Epidemiológico:confirmaron un fuerte descenso de casos de Chikungunya tras el pico de contagios

Dengue. Foto: Pixabay
Aedes aegypti, transmite el dengue y la fiebre chikungunya. Foto: NA.
Aedes aegypti, transmite el dengue y la fiebre chikungunya. Foto: NA.

Quiénes deben vacunarse

En gran parte del país, el esquema de vacunación va desde los 15 a los 59 años, que son el rango etario que puede recibir la dosis tetravalente Qdenga® de Takeda.

Cabe destacar que, por la gran cantidad de precipitaciones o por la vegetación hay algunas provincias que tienen prioridad a la hora de entregar las vacunas.

Vacunación para embarazadas Foto: Freepik

Se trata de departamentos en las regiones del NOA, NEA y Centro, que involucra a las provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero,

El plan de vacunación en Argentina

En la Ciudad, la campaña gratuita alcanza a residentes de 15 a 59 años. El acceso requiere turno previo mediante el sistema oficial, cuenta MiBA y DNI que acredite domicilio porteño. No hace falta una receta médica, aunque el equipo de salud debe revisar antecedentes y contraindicaciones antes de la aplicación.

Vacuna; VIH. Foto: Reuters.
Vacuna conta el dengue. Fuente: Reuters

En CABA, las dosis se aplican en hospitales, Centros de Salud y Acción Comunitaria y postas extrahospitalarias. Entre los puntos habilitados figuran los hospitales Rivadavia, Durand y Pirovano; los CeSAC 1, 3, 11 y 37; el Corralón Floresta y el Centro Islámico. El día del turno corresponde llevar DNI, carnet de vacunación y la constancia de la primera dosis si se trata de completar el esquema.

“Si tenés entre 15 y 59 años y vivís en la provincia de Buenos Aires, podés acceder a la vacuna contra el dengue sin turno y de forma gratuita” anuncia el portal de la Provincia de Buenos Aires.

DengueVacunaMosquitos
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El señor Bernie, de 100, y la señora Eleanor, de 99, llevan 80 años casados:todas las mañanas él agrega una cucharada de germen de trigo al desayuno para cuidar su salud

    El señor Bernie, de 100, y la señora Eleanor, de 99, llevan 80 años casados: todas las mañanas él agrega una cucharada de germen de trigo al desayuno para cuidar su salud

  2. Eunice da Silveira, mujer centenaria de 111 años:“Bebo mucha leche, me distraigo con tareas y solo me alimento de aquellos productos que me da la tierra”

    Eunice da Silveira, mujer centenaria de 111 años: “Bebo mucha leche, me distraigo con tareas y solo me alimento de aquellos productos que me da la tierra”

  3. Un calmante natural:¿cuál es la infusión que alivia los dolores musculares y es antiinflamatoria?

    Un calmante natural: ¿cuál es la infusión que alivia los dolores musculares y es antiinflamatoria?

  4. Sandra Bullock reveló qué come para sumar proteínas:cómo preparar su desayuno estrella y la ensalada que elige para el almuerzo

    Sandra Bullock reveló qué come para sumar proteínas: cómo preparar su desayuno estrella y la ensalada que elige para el almuerzo

  5. Qué es el germen de trigo, el ingrediente que un hombre de 100 años desayuna todas las mañanas y llama su “arma secreta”

    Qué es el germen de trigo, el ingrediente que un hombre de 100 años desayuna todas las mañanas y llama su “arma secreta”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei no asistió a la apertura de la Cumbre Iberoamericana ni cenará con los reyes de España:el giro inesperado en su agenda

Javier Milei en su llegada a Madrid, España. Foto: EFE.

Kicillof destacó el mensaje del Papa León XIV y anticipó una movilización masiva en Luján:“No podemos naturalizar la crueldad”

Milei le dio la bienvenida al Papa León XIV antes de su llegada a Argentina:“Lo esperamos, Santo Padre”

La causa $LIBRA podría reabrirse:Casación evaluará el pedido de los inversores que quieren ser querellantes

Economía

En una jornada positiva para Wall Street tras la derrota de Trump, el riesgo país argentino vuelve a subir y alcanza el valor más alto del año

En una jornada positiva para Wall Street tras la derrota de Trump, el riesgo país argentino vuelve a subir y alcanza el valor más alto del año

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026:cuál es el nuevo límite de ingresos

El Gobierno dio marcha atrás con el proyecto de ley que proponía cobrar Ganancias por la venta de Cedear

En una jornada marcada por las elecciones en EE.UU., el riesgo país se establece por encima de los 800 puntos, tocando los valores más altos en un año

Internacionales

Midterms USA 2026:Donald Trump reconoció la derrota republicana y afirmó que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso

Donald Trump.

Elecciones de medio término en Estados Unidos:las 5 claves que explican la derrota de Donald Trump y qué se viene para su Gobierno

En 2016, Polonia lanzó un subsidio mensual por cada hijo:10 años después, proyecta 3,6 millones de casas vacías a pesar de que aumentó el pago a las familias

“La razón por la que perdimos es la guerra”:JD Vance culpó al conflicto con Irán por la derrota republicana en los midterms 2026