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No habrá alcalde argentino en Miami: el revés en las urnas para Alberto Zaltzberg, el porteño que competía en las midterms de EEUU

El empresario buscaba convertirse en alcalde de Aventura, donde está el centro comercial más grande de Florida. De esta manera, sufrió su tercera derrota en comiios norteamericanos.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Alberto Zaltzberg
Alberto Zaltzberg Foto: NA
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La tercera no fue la vencida para Alberto Zaltzberg, el porteño y republicano que no pudo quedarse con la alcaldía en Aventura, una exclusiva zona cercana a Miami, donde buscaba destronar a Howard Weinberg en las elecciones de medio término de Estados Unidos.

El porteño experto en marketing digital y broker inmobiliario que llegó al país norteamericano hace 23 años no pudo destronar al alcalde, que logró la reeleción en el Estado de Florida.

Quién es el argentino que compitió en las midterms

Nacido en Buenos Aires, Alberto Zaltzberg abandonó Argentina tras la crisis de 2001, cuando encontró una oportunidad laboral en Estados Unidos. Antes de emigrar, tenía una empresa vinculada con internet junto a otros socios, quienes adquirieron su participación mediante un pago con patacones.

Vista aérea de Aventura, Florida.
Alberto Zaltzberg, empresario argentino que se presentará en las elecciones de Aventura. Foto: cityofaventura.com

El empresario llegó a Florida junto a Romina, entonces su novia y actualmente su esposa, con quien tiene dos hijos nacidos en EEUU. Si bien lleva más de dos décadas viviendo en el país norteamericano y obtuvo la ciudadanía estadounidense, mantiene sus vínculos familiares y culturales con Argentina.

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación a su llegada a una fiesta de Halloween en su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Tras haberse presentado sin éxito en dos elecciones para convertirse en comisionado, el argentino sufrió un nuevo revés en las urnas en una zona muy concurrida por compatriotas.

En noviembre de 2022 compitió por el puesto 6 de la Comisión municipal y obtuvo 2.943 votos, equivalentes al 28,23%. Su rival, Amit Bloom, ganó la elección con 7.482 sufragios.

Alberto Zaltzberg, argentino que se presentó en las elecciones de Aventura.
Alberto Zaltzberg, argentino que se presentó en las elecciones de Aventura.

Dos años más tarde volvió a presentarse, esta vez para el puesto 1 de la Comisión. En las elecciones del 5 de noviembre de 2024 recibió 1.707 votos, el 11,56% del total, y quedó tercero detrás de Gustavo F. Blachman, que consiguió 7.075 votos, y Michael Isaac Jacobs, que obtuvo 5.979.

Dónde queda Aventura y por qué es una de las ciudades más exclusivas de Florida

Aventura está situada en el noreste del condado de Miami-Dade, entre Miami y Fort Lauderdale, y se caracteriza por sus torres residenciales, condominios y complejos comerciales. Uno de sus principales atractivos es Aventura Mall, un reconocido centro comercial frecuentado por turistas internacionales, incluidos visitantes argentinos que viajan al sur de Florida.

La exclusividad de la zona también se refleja en los datos inmobiliarios. Según las estimaciones del Censo de Estados Unidos, Aventura contaba con 39.880 habitantes en 2025, mientras que el valor mediano de las viviendas ocupadas por sus propietarios alcanzaba los 451.100 dólares.

Vista aérea de Aventura, Florida.
Vista aérea de Aventura, Florida. Foto: cityofaventura.com

Otro dato que conecta la ciudad con la historia del candidato es que más del 54% de sus habitantes nació fuera de Estados Unidos, mientras que el 45,6% de la población se identifica como hispana o latina.

midtermsEstados UnidosArgentinoMiami
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Matias Greisert

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