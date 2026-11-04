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Pánico en las midterms de USA: un hombre envió más de 700 cartas con “polvos blancos” y “amenazas” contra funcionarios

Se trata de Robin Patrick Martin, de 67 años y oriundo de Oklahoma City, quien envió “cartas amenazantes a funcionarios electorales estatales, miembros del Congreso, el FBI y otros destinatarios”.

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Los votantes hacen fila frente a un centro de votación mientras tropas de la Guardia Nacional patrullan al otro lado de la calle durante las elecciones de mitad de mandato en Washington.
Elecciones de medio término en Estados Unidos. Foto: REUTERS
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a un hombre de enviar 700 cartas con polvos y amenazas a funcionarios por todo el país antes de las elecciones de medio término de este martes y también de las presidenciales de 2024.

Robin Patrick Martin, de 67 años y oriundo de Oklahoma City, fue detenido ayer y acusado hoy de transmitir “falsas alarmas”, así como de enviar “cartas amenazantes a funcionarios electorales estatales, miembros del Congreso, el FBI y otros destinatarios”, indica un comunicado.

Según la acusación, las autoridades determinaron que el hombre era el autor de más de 700 cartas enviadas a funcionarios de ambos partidos de Estados Unidos con polvos blancos que resultaron ser inocuos, pero que tenían la intención de intimidar y aterrorizar a sus objetivos.

Fotografía del expediente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Oklahoma de un sobre dirigido a la Junta Electoral del Estado de Oklahoma por Robin Patrick Martin, de 67 años y de Oklahoma City, a quien el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó este martes de enviar 700 cartas con polvos y amenazas a funcionarios por todo el país antes de las elecciones legislativas y también de las presidenciales de 2024
Fotografía del expediente de un sobre dirigido a la Junta Electoral del Estado de Oklahoma por Robin Patrick Martin. Foto: EFE/Distrito Oeste de Oklahoma

“Estos funcionarios afrontaron tener que abrir las cartas sin saber si el polvo que contenían podía enfermarlos o matarlos, y esa era la intención evidente”, dijo en la nota el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg.

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El director del FBI, Kash Patel, denunció que el anterior Gobierno del demócrata Joe Biden “fracasó” al no capturar al acusado, y felicitó a las agencias implicadas en la investigación, incluido el Servicio de Inspección de Correos (USPIS).

“Usando nuestro conocimiento del Servicio Postal y de los flujos de correo, los inspectores de correos y nuestros socios identificaron cartas relacionadas y recuperaron la mayor parte antes de que alcanzaran a sus pretendidos destinatarios”, señaló el jefe de USPIS, Gary Barksdale.

Muchas de las cartas tenían mensajes escritos con tinta reactiva a rayos ultravioletas que amenazaba a los funcionarios, detalla la acusación.

Fotografía del expediente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Oklahoma de un sobre dirigido a la Junta Electoral del Estado de Oklahoma por Robin Patrick Martin, de 67 años y de Oklahoma City, a quien el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó este martes de enviar 700 cartas con polvos y amenazas a funcionarios por todo el país antes de las elecciones legislativas y también de las presidenciales de 2024
Fotografía del expediente de un sobre dirigido a la Junta Electoral del Estado de Oklahoma por Robin Patrick Martin. Foto: EFE/Distrito Oeste de Oklahoma

Martin “describió problemas percibidos con las elecciones de 2020, afirmó que el presidente Donald Trump ganó las elecciones de 2020, y expresó preocupaciones por los mismos problemas en las entonces próximas elecciones de 2024”, indica la descripción de una de las cartas.

Algunos de los escritos compartían el mismo remitente, incluyendo las antiguas sedes del Green Party (Partido Verde) y los Demócratas Socialistas de EE.UU., y este último grupo colaboró en la investigación, abunda.

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