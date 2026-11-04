comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La conexión con los gatos es real: un estudio científico descubrió qué hormona comparten las mascotas y sus dueños

Una investigación en Japón encontró una conexión muy especial entre los felinos y sus cuidadores. El tiempo que pasan juntos pareciera ser un factor clave para desarrollar el bienestar de ambos.

26 Planeta
Por 26 Planeta
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Conexión entre un gato y su dueña
Conexión entre un gato y su dueña Foto: Freepik.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los gatos tienen una forma muy particular de relacionarse con las personas: algunos buscan compañía constantemente, mientras que otros prefieren tomar distancia o alternar los momentos de cercanía con los de independencia. Sin embargo, detrás de todos estos comportamientos se esconde un gran hallazgo: hay una conexión biológica entre las mascotas y sus dueños.

Este descubrimiento fue realizado por los científicos de la Universidad de Kioto y la Universidad de Azabu, en Japón, y publicado en la revista científica iScience. En el escrito, los especialistas detallan que se encontró que los niveles de oxitocina de los gatos y sus propietarios presentan una correlación positiva. Esta hormona está vinculada con los vínculos sociales, el apego y diferentes procesos relacionados con el bienestar emocional.

Tener un gato no alcanza: la Universidad de Kioto descubrió qué influye en el bienestar de sus dueños Foto: Pinterest

El estudio analizó la relación entre 29 gatos y 19 propietarios durante un período de un mes. Para investigar la conexión entre ambas especies, los científicos midieron los niveles de oxitocina y cortisol mediante muestras de orina y registraron cuánto tiempo permanecían los animales cerca de sus dueños.

Además, se evaluaron los comportamientos de los felinos y el estado de ánimo de las personas mediante cuestionarios, con una tasa de positividad realmente sorprendente para los científicos.

Contenido Recomendado

Jimena Massi, veterinaria:“El paracetamol y el ibuprofeno pueden poner en riesgo la vida de los perros y los gatos”

Una veterinaria advirtió sobre los peligros de administrar remedios sin supervisión y explicó por qué incluso una dosis mal calculada puede provocar intoxicaciones graves.

En 2010, una niña de 5 años adoptó a un gato desnutrido:13 años después, fue elegido para brindar apoyo emocional en un aeropuerto

Duke Ellington Morris, el gato rescatado que se convirtió en animal de terapia en un aeropuerto.

La conexión biológica entre los gatos y sus humanos es real: qué dice la ciencia

Uno de los principales hallazgos realizados por las casas de altos estudios fue que los niveles de oxitocina de los gatos y sus propietarios tendían a acompañarse: cuando una persona presentaba niveles más elevados de esta hormona, su mascota también tendía a mostrar valores mayores.

Los investigadores encontraron, además, que los gatos con niveles más altos de oxitocina tenían propietarios que reportaban menos estados de ánimo negativos. Por otro lado, el ensayo insistió en que la relación entre el tipo de cercanía y el bienestar de las personas es crucial: aquellos propietarios que pasaban más tiempo físicamente cerca de sus gatos presentaban mayores niveles de vitalidad.

La Universidad de Kioto descubrió qué influye en el bienestar de sus dueños Foto: Freepik

Por otra parte, los científicos observaron una asociación entre el cortisol de los dueños y la oxitocina de los felinos: cuando los niveles de cortisol eran más elevados en las personas, los gatos tendían a presentar menores niveles de oxitocina.

Por qué pasar tiempo con tu gato puede influir en el bienestar emocional

La oxitocina es una hormona que participa en distintos procesos relacionados con los vínculos sociales y el apego. También suele asociarse con experiencias de cercanía, confianza e interacción afectiva.

En la convivencia con los gatos, estos procesos podrían estar relacionados con las experiencias cotidianas que comparten las mascotas y sus dueños, tales como los momentos de descanso, los juegos, las caricias, la proximidad física y el nivel de escucha, que pueden influir en el estado emocional de ambos.

Gatos Foto: Pinterest

Sin embargo, los investigadores advierten que los resultados no demuestran que tener un gato reduzca directamente el estrés o la ansiedad. Esto significa que no alcanza con incorporar un gato al hogar para garantizar una mejora en el bienestar emocional. La calidad del vínculo, las interacciones y el tiempo compartido también son aspectos importantes.

GatosMascotasCiencia
26 Planeta
26 Planeta

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado especialmente a la redacción de contenidos sobre la ecología, los animales y el planeta en general. Leer bio

Nota Más leídas

  1. En 2022, proyectaron salvar a los pumas en California con ayuda de un ecoducto:4 años después, el puente para animales más grande del mundo ya casi es un hecho

    En 2022, proyectaron salvar a los pumas en California con ayuda de un ecoducto: 4 años después, el puente para animales más grande del mundo ya casi es un hecho

  2. Un jardinero experto en paisajismo advierte:“Para lograr una buena floración en la Santa Rita, hay que tener en cuenta la orientación, el estrés hídrico y la poda”

    Un jardinero experto en paisajismo advierte: “Para lograr una buena floración en la Santa Rita, hay que tener en cuenta la orientación, el estrés hídrico y la poda”

  3. A principios del siglo XX, Argentina introdujo un árbol asiático para decorar jardines:hoy, el ligustro invade bosques nativos y amenaza su biodiversidad

    A principios del siglo XX, Argentina introdujo un árbol asiático para decorar jardines: hoy, el ligustro invade bosques nativos y amenaza su biodiversidad

  4. En 1966, fundó The North Face, vendió su empresa por 125 millones de dólares y ayudó a proteger 62.000 hectáreas de la Patagonia argentina

    En 1966, fundó The North Face, vendió su empresa por 125 millones de dólares y ayudó a proteger 62.000 hectáreas de la Patagonia argentina

  5. En 2006, eliminaron a todas las ratas de una isla donde solo quedaban 13 frailecillos:20 años después, habitan más de 40.000 aves marinas

    En 2006, eliminaron a todas las ratas de una isla donde solo quedaban 13 frailecillos: 20 años después, habitan más de 40.000 aves marinas
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Lágrimas en el folklore:murió a los 62 años tras descompensarse en un partido de fútbol el artista que llevó el malambo argentino a los 5 continentes

Murió Oscar “Lechuga” Umbides a los 63 años uno de los referentes de la cultura santiagueña folklore argentino

En 1971, Joan Manuel Serrat lanzó un clásico:37 años después, Peteco Carabajal lo convirtió en una chacarera que hizo historia en el folklore argentino

El gol de Maradona a Inglaterra inspiró una canción que se convirtió en un clásico del folklore:la historia detrás de la chacarera de Peteco Carabajal

En 1999, Maradona le regaló sus últimos botines a Ciro Martínez:25 años después, el cantante confesó el secreto que ocultó durante los recitales de Los Piojos

Tecnología

Cómo activar el modo capibara de WhatsApp en noviembre de 2026:guía para celulares Android y teléfonos iPhone

WhatsApp permite cambiar los fondos de las conversaciones mediante sus herramientas oficiales, sin instalar aplicaciones adicionales.

WhatsApp cambia la forma de usar los mensajes:cómo saber si tu teléfono ya tiene activa la nueva función

Dos estudiantes argentinos crearon “PapApp Luján”:la aplicación gratuita que permitirá orientarse sin Internet durante la visita del papa León XIV

CyberMonday 2026:las estafas virtuales más comunes durante los 3 días de descuentos y cómo evitar caer en ellas

Turismo

Tiene 460 habitantes y se prepara para la Fiesta del Choripán y la Bondiola Asada:el pueblo bonaerense que ofrecerá peña folklórica, desfile criollo y paseo de artesanos

La Fiesta Popular del Choripán y la Bondiola Asada combinará gastronomía criolla, música en vivo y actividades tradicionalistas durante todo el fin de semana.

Abrió en 1930, cerró en 2014 y reabrió 85 años después:el histórico bodegón de CABA donde comieron Troilo, Pugliese y Discépolo

Resistió un sangriento sitio entre 1864 y 1865 y fue bautizada “La Heroica”:Paysandú será la primera ciudad de Latinoamérica donde el papa León XIV ofrecerá una misa

Oportunidad única en Entre Ríos:ofrecen alojamiento gratis, 2 días libres y 2 comidas a cambio de 5 horas por día de trabajo en una casa de campo