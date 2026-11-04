La conexión con los gatos es real: un estudio científico descubrió qué hormona comparten las mascotas y sus dueños

Conexión entre un gato y su dueña Foto: Freepik.

Los gatos tienen una forma muy particular de relacionarse con las personas: algunos buscan compañía constantemente, mientras que otros prefieren tomar distancia o alternar los momentos de cercanía con los de independencia. Sin embargo, detrás de todos estos comportamientos se esconde un gran hallazgo: hay una conexión biológica entre las mascotas y sus dueños.

Este descubrimiento fue realizado por los científicos de la Universidad de Kioto y la Universidad de Azabu, en Japón, y publicado en la revista científica iScience. En el escrito, los especialistas detallan que se encontró que los niveles de oxitocina de los gatos y sus propietarios presentan una correlación positiva. Esta hormona está vinculada con los vínculos sociales, el apego y diferentes procesos relacionados con el bienestar emocional.

Tener un gato no alcanza: la Universidad de Kioto descubrió qué influye en el bienestar de sus dueños Foto: Pinterest

El estudio analizó la relación entre 29 gatos y 19 propietarios durante un período de un mes. Para investigar la conexión entre ambas especies, los científicos midieron los niveles de oxitocina y cortisol mediante muestras de orina y registraron cuánto tiempo permanecían los animales cerca de sus dueños.

Además, se evaluaron los comportamientos de los felinos y el estado de ánimo de las personas mediante cuestionarios, con una tasa de positividad realmente sorprendente para los científicos.

La conexión biológica entre los gatos y sus humanos es real: qué dice la ciencia

Uno de los principales hallazgos realizados por las casas de altos estudios fue que los niveles de oxitocina de los gatos y sus propietarios tendían a acompañarse: cuando una persona presentaba niveles más elevados de esta hormona, su mascota también tendía a mostrar valores mayores.

Los investigadores encontraron, además, que los gatos con niveles más altos de oxitocina tenían propietarios que reportaban menos estados de ánimo negativos. Por otro lado, el ensayo insistió en que la relación entre el tipo de cercanía y el bienestar de las personas es crucial: aquellos propietarios que pasaban más tiempo físicamente cerca de sus gatos presentaban mayores niveles de vitalidad.

La Universidad de Kioto descubrió qué influye en el bienestar de sus dueños Foto: Freepik

Por otra parte, los científicos observaron una asociación entre el cortisol de los dueños y la oxitocina de los felinos: cuando los niveles de cortisol eran más elevados en las personas, los gatos tendían a presentar menores niveles de oxitocina.

Por qué pasar tiempo con tu gato puede influir en el bienestar emocional

La oxitocina es una hormona que participa en distintos procesos relacionados con los vínculos sociales y el apego. También suele asociarse con experiencias de cercanía, confianza e interacción afectiva.

En la convivencia con los gatos, estos procesos podrían estar relacionados con las experiencias cotidianas que comparten las mascotas y sus dueños, tales como los momentos de descanso, los juegos, las caricias, la proximidad física y el nivel de escucha, que pueden influir en el estado emocional de ambos.

Gatos Foto: Pinterest

Sin embargo, los investigadores advierten que los resultados no demuestran que tener un gato reduzca directamente el estrés o la ansiedad. Esto significa que no alcanza con incorporar un gato al hogar para garantizar una mejora en el bienestar emocional. La calidad del vínculo, las interacciones y el tiempo compartido también son aspectos importantes.