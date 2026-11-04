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Liberan molinetes en la Línea A del subte este miércoles 4 de noviembre: qué estación se verá afectada y desde qué hora

Los metrodelegados anunciaron una medida de fuerza en la estación San Pedrito, ubicada en el barrio porteño de Flores. Reclaman la devolución de salarios descontados y advirtieron que podrían realizar nuevas protestas que afecten el servicio.

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Línea A de Subte, transporte público. Foto: NA
Los metrodelegados liberarán los molinetes de la estación San Pedrito de la Línea A este miércoles 4 de noviembre, a partir de las 8, en protesta contra la empresa Emova. Foto: NA.
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Los trabajadores del subte de Buenos Aires liberan los molinetes de la estación San Pedrito de la Línea A este miércoles 4 de noviembre desde las 8 de la mañana, en el marco de una protesta contra la empresa concesionaria Emova.

La medida fue anunciada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), que denuncia descuentos salariales que considera ilegales e injustificados y exige la devolución del dinero a los empleados afectados.

Los trabajadores denuncian descuentos salariales que consideran ilegales e injustificados y exigen la devolución del dinero. Foto: Ciudad de Buenos Aires

Liberación de molinetes en la Línea A: dónde y a qué hora será la protesta

La medida de fuerza se llevará adelante en la estación San Pedrito, cabecera de la Línea A del subte, ubicada en el barrio porteño de Flores. Según informó el gremio, la protesta empieza a las 8 de la mañana y forma parte de un conflicto que mantiene desde hace varios meses con la empresa Emova.

La organización sindical explicó que la decisión responde a la continuidad de descuentos salariales aplicados a decenas de trabajadores. En ese sentido, sostuvo que la concesionaria mantiene estas prácticas pese a la existencia de resoluciones judiciales que, según el sindicato, ordenan ponerles fin.

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“Nos vemos obligados a retomar el plan de lucha ya que la empresa concesionaria insiste con este accionar persecutorio y extorsivo desde hace meses a pesar de que existen fallos de la justicia que la conminan a desistir de los descuentos”, informó la AGTSyP mediante un comunicado.

Por qué protestan los metrodelegados contra la empresa Emova

Desde el gremio señalaron que la liberación de molinetes se realizará “por los descuentos ilegales e injustificados de salarios por parte de la empresa Emova, y como continuidad del reclamo para que la concesionaria devuelva el dinero que ilegalmente sustrajo del sueldo a decenas de trabajadores”.

Los representantes sindicales también rechazaron las acusaciones que, según denunciaron, la empresa habría realizado sobre el cumplimiento de las jornadas laborales de los empleados afectados. Aseguraron que los descuentos no tienen justificación y cuestionaron la postura de la concesionaria frente al conflicto.

“Queremos denunciar la campaña de falacias que puso en marcha Emova acusando a los trabajadores que sufrimos estos robos de salario de no cumplir con nuestras jornadas de trabajo, cosa totalmente falsa, falsedad que además es fácilmente comprobable”, agregaron los metrodelegados.

Advierten que podrían realizar nuevas medidas de fuerza en el subte

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro remarcó que los salarios constituyen un ingreso esencial para los empleados y sus familias. En ese marco, cuestionó la aplicación de descuentos como mecanismo de sanción y reclamó que se respeten las disposiciones laborales vigentes.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anunció una nueva medida de fuerza en la Línea A y advirtió que el conflicto podría profundizarse. Foto: Wikipedia.

Asimismo, los gremialistas indicaron que “el salario tiene carácter alimentario y la concesionaria no tiene potestad, ni fundamento para intentar sancionar a los trabajadores con la privación del mismo mediante la sustracción fraudulenta de haberes”.

Por último, el sindicato advirtió que el conflicto podría profundizarse durante los próximos días si la empresa no devuelve los montos reclamados. La organización no descartó implementar nuevas medidas que puedan afectar el funcionamiento habitual del servicio de subtes.

“No descartamos incrementar las medidas con acciones que puedan afectar el servicio en los próximos días si la empresa no cumple con el compromiso adquirido y deposita los salarios descontados de manera ilegitima”, concluyeron desde la AGTSyP.

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