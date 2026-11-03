Cambian los trenes, colectivos y vuelos por la visita del papa León XIV: habrá servicios nocturnos, estaciones cerradas y restricciones del 8 al 11 de noviembre

Cambia el transporte por la visita del papa León XIV. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El Gobierno nacional anunció un operativo especial de transporte por la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluirá refuerzos de trenes y colectivos, servicios nocturnos, cierres temporales de estaciones y restricciones en aeropuertos.

Las medidas se aplicarán principalmente entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026, durante las actividades religiosas previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Cómo funcionarán los trenes y colectivos durante la visita del papa León XIV

Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con cronograma de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18:00 hasta la noche del miércoles 11, pese a los feriados establecidos por la visita del Pontífice.

En cuanto a los trenes, las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca y Belgrano Sur funcionarán con frecuencias de día hábil durante el lunes 9, martes 10 y miércoles 11. También se anunciaron servicios especiales en las líneas Belgrano Norte y Urquiza.

Modificaciones en los trenes por la visita del papa León XIV. Foto: NA.

Según el comunicado oficial de Trenes Argentinos, habrá formaciones adicionales durante la madrugada del lunes 9, además de extensiones horarias durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.

Por otra parte, el Gobierno entregó a la Conferencia Episcopal Argentina 24.000 tarjetas SUBE cargadas para los voluntarios que participarán de las actividades. Estas permitirán viajar gratuitamente en colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre, exclusivamente a sus beneficiarios.

Qué estaciones estarán cerradas y cuáles serán los trenes especiales para viajar a Luján

La línea Sarmiento tendrá un papel central en los traslados hacia Luján, donde el Papa celebrará una misa el miércoles 11. El ramal Once–Moreno tendrá una frecuencia promedio de 11 minutos, mientras que Moreno–Mercedes triplicará sus servicios, con trenes cada 30 minutos aproximadamente y un quinto coche para aumentar la capacidad.

La línea San Martín también incorporará refuerzos entre Pilar y Dr. Cabred, aunque quienes utilicen esta alternativa deberán completar el recorrido hacia Luján mediante otros medios de transporte.

Además, el operativo de seguridad contempla restricciones en los accesos ferroviarios a Retiro:

Línea Mitre: el lunes 9 desde las 8:00 y el martes 10 desde las 16:00 circulará con recorridos reducidos, con cabeceras en Belgrano C y Belgrano R.

Línea San Martín: durante esas mismas franjas funcionará entre Villa del Parque y Dr. Cabred, sin llegar a Retiro.

Estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre: permanecerán cerradas desde el sábado 7 a las 18:00 hasta el primer servicio del jueves 12 de noviembre.

Las restricciones de recorrido continuarán hasta que las autoridades de seguridad autoricen la normalización.

La línea San Martín también incorporará refuerzos entre Pilar y Dr. Cabred.

Qué vuelos pueden verse afectados en Aeroparque, Ezeiza y Córdoba

El operativo por la visita papal también incluirá restricciones temporales en tres aeropuertos, que podrían generar reprogramaciones de vuelos. Las franjas previstas son:

Aeroparque Jorge Newbery

Domingo 8: de 15:50 a 17:50.

Lunes 9: de 11:15 a 13:15.

Martes 10: de 6:30 a 8:30 y de 17:10 a 19:10.

Aeropuerto Internacional de Córdoba

Martes 10: de 7:30 a 9:30 y de 15:55 a 17:55.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza

Miércoles 11: de 13:00 a 15:00.

Las aerolíneas fueron notificadas sobre las restricciones para organizar posibles modificaciones en sus operaciones. Los pasajeros deberán verificar el estado de sus vuelos directamente con cada compañía, mientras que quienes utilicen el transporte terrestre podrán consultar los horarios actualizados en los canales oficiales de las empresas antes de viajar.