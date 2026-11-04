Visita del papa León XIV a la Argentina: habrá cierres en 3 aeropuertos, restricciones de vuelos y prohibición de drones durante 4 días

Visita del papa León XIV a Argentina: habrá cierres de aeropuertos, restricciones de vuelos y prohibición de drones. Foto: Argentina.gob.ar. | Vatican.va.

La visita del papa León XIV a la Argentina provocará importantes modificaciones en las operaciones aéreas del país. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispuso cierres temporales en tres aeropuertos, restricciones de vuelos y la prohibición de utilizar drones en determinadas zonas de Buenos Aires y Córdoba, entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026.

Qué aeropuertos cerrarán por la visita del papa León XIV a la Argentina

Según informó la ANAC mediante el Suplemento a la AIP A 255/2026, las restricciones buscan reforzar la seguridad del espacio aéreo durante los desplazamientos del pontífice y las concentraciones multitudinarias previstas en el marco de su visita.

Los aeropuertos afectados serán el Aeroparque Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional de Córdoba y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que tendrán interrupciones programadas de dos horas. Estas ventanas de cierre estarán coordinadas con los movimientos del vuelo papal y las actividades oficiales.

Aeroparque Jorge Newbery. Foto: argentina.gob

El Aeroparque porteño será el más afectado, con ocho horas de cierre distribuidas entre el domingo 8, el lunes 9 y el martes 10 de noviembre. Una de las interrupciones coincidirá con la misa papal prevista en Palermo, mientras que las restantes estarán relacionadas con la llegada del pontífice y sus traslados hacia Córdoba.

Días y horarios de los cierres de Aeroparque, Ezeiza y Córdoba

La ANAC estableció un cronograma de restricciones que se extenderá durante cuatro jornadas consecutivas. Los cierres se aplicarán en horarios específicos y podrían generar modificaciones en la programación de vuelos comerciales.

Domingo 8 de noviembre:

Aeroparque Jorge Newbery: de 15:50 a 17:50.

Lunes 9 de noviembre:

Aeroparque Jorge Newbery: de 11:15 a 13:15.

Martes 10 de noviembre:

Aeroparque Jorge Newbery: de 06:30 a 08:30.

Aeropuerto Internacional de Córdoba: de 07:30 a 09:30.

Aeropuerto Internacional de Córdoba: de 15:55 a 17:55.

Aeroparque Jorge Newbery: de 17:10 a 19:10.

Miércoles 11 de noviembre:

Aeropuerto Internacional de Ezeiza: de 13:00 a 15:00.

En total, se establecieron siete ventanas de cierre de dos horas, distribuidas entre los tres aeropuertos. Los pasajeros que tengan previsto viajar durante esas fechas deberán consultar el estado de sus vuelos con las aerolíneas correspondientes, ante posibles reprogramaciones o demoras.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: NA.

Prohibición de drones y restricciones para vuelos privados durante la visita papal

El operativo de seguridad no se limitará a los principales aeropuertos. La normativa también contempla la suspensión de despegues y aterrizajes en aeródromos públicos y privados no controlados, helipuertos y Lugares Aptos Denunciados (LAD) ubicados dentro de las áreas afectadas de Buenos Aires y Córdoba.

Además, quedará expresamente prohibida la operación de drones, vuelos de instrucción y entrenamiento, parapentes, paramotores, planeadores, globos y actividades de paracaidismo en los sectores alcanzados por las restricciones. La medida busca reducir los riesgos y garantizar el control del tránsito aéreo durante la presencia del pontífice.

En las zonas donde se permitan operaciones controladas, las aeronaves deberán contar con autorización de los servicios de tránsito aéreo (ATS) y un código de transpondedor asignado. También deberán cumplir con las condiciones de origen y destino establecidas para los aeropuertos habilitados.

Dron; drones; robótica Foto: Unsplash

Cómo funcionará el operativo de seguridad aérea entre el 8 y el 11 de noviembre

Las restricciones anunciadas por la ANAC se complementarán con las zonas de operación restringida (ROZ) establecidas mediante el Suplemento AIP A 249/2026. Estas disposiciones contemplan limitaciones adicionales para la circulación aérea, con excepciones específicas para aeronaves militares, de seguridad y gubernamentales.

El esquema abarcará sectores de las áreas terminales de Buenos Aires y Córdoba, donde se reforzará la coordinación de las operaciones aéreas.

El objetivo será mantener despejados determinados corredores durante los desplazamientos del papa León XIV y evitar interferencias con el dispositivo de seguridad.

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS

De esta manera, la visita papal tendrá impacto en la aviación comercial, privada y deportiva durante cuatro días.

Aunque los cierres principales tendrán una duración de dos horas cada uno, las restricciones adicionales podrán afectar otras operaciones dentro de las zonas delimitadas por la autoridad aeronáutica.