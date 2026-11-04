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El Senado dio dictamen al nuevo proyecto de Discapacidad: tras la aprobación en Diputados, busca convertirlo en ley el 19 de noviembre

La iniciativa establece los principales beneficios contemplados en la ley de emergencia. En comisión, fue aprobada con amplio consenso.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Sesión en la Cámara de Senadores
El oficialismo avanza con los cambios en el Banco Central y la quita de subsidios de la Zona Fría. Foto: Noticias Argentinas
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Tras la aprobación en Diputados, el Senado respaldó con un amplio consenso el proyecto de ley de discapacidad, que mantiene los principales beneficios establecidos en la ley de emergencia y que el oficialismo buscará sancionar en la sesión que se realizará el 19 de noviembre.

El dictamen fue respaldado por La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y bloques provinciales.

La sesión podría terminar a las diez de la noche
Debate por la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada en el Senado Foto: X @SenadoArgentina

La iniciativa se debatió en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, que presiden el libertario Agustín Monteverde y la peronista Alicia Kirchner, respectivamente.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó que “el objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente”.

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Patricia Bullrich y senadores de La Libertad Avanza.
Patricia Bullrich y senadores de La Libertad Avanza. Foto: NA

Bullrich remarcó la importancia de mantener la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y el empleo, al considerar que el trabajo es una herramienta fundamental para la integración y la autonomía de las personas.

También destacó la continuidad de los beneficios para los empleadores que contraten trabajadores por tiempo indeterminado, el régimen de empleo protegido y la cobertura de salud.

Protesta en el Ministerio de Salud
Pidieron que se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad. Foto: Diario AR

“Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades”, afirmó.

La aprobación de la ley es clave para que el Gobierno pueda responder al reclamo de los bloques aliados, que exigen una norma que garantice la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad, una vez que venza la ley de emergencia que la oposición logró sancionar el año pasado y que fue vetada por el presidente Javier Milei.

DiscapacidadCámara de SenadoresProyecto de ley
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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