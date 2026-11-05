Uno a uno, los motivos que llevaron al presidente de Paraguay a renunciar

Renunció Santiago Peña, presidente de Paraguay.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre de 2026, en medio de una profunda crisis política y financiera desatada por el colapso de Ueno Bank. La decisión llegó después de que el Congreso avanzara con un pedido de juicio político en su contra y de que el oficialismo le retirara su respaldo.

La salida del mandatario se produjo en un escenario de creciente tensión institucional, con protestas de ahorristas que reclaman la devolución de sus depósitos y fuertes cuestionamientos a la gestión del Gobierno sobre el sistema financiero. La crisis bancaria también generó preocupación por el impacto sobre los fondos públicos y previsionales que estaban depositados en la entidad.

Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay. Video: Presidencia de Paraguay

Por qué renunció Santiago Peña a la presidencia de Paraguay

Uno de los principales factores que precipitó la salida de Peña fue la crisis de Ueno Bank, una de las entidades financieras más importantes del país. El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó su intervención y posterior cierre luego de detectar un deterioro crítico de su situación patrimonial.

Según los datos difundidos durante la crisis, el índice de solvencia del banco cayó por debajo del 50% del mínimo exigido. La medida dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros y provocó un fuerte impacto en la confianza sobre el sistema financiero paraguayo.

El caso también abrió interrogantes sobre los depósitos estatales en la entidad y el manejo de los recursos públicos durante la administración de Peña.

El juicio político que puso contra las cuerdas al mandatario

La crisis financiera se trasladó rápidamente al ámbito institucional. Diputados opositores y sectores disidentes del oficialismo impulsaron un pedido de juicio político para destituir al presidente por presunto mal desempeño de sus funciones, posibles conflictos de intereses e irregularidades vinculadas con el manejo de fondos estatales.

Legisladores de la oposición se reúnen en sesión extraordinaria en Asunción para considerar un proceso de destitución contra el presidente Peña. Foto: REUTERS

La iniciativa había reunido los respaldos necesarios para avanzar en la Cámara de Diputados, lo que dejó al mandatario frente a una posible destitución.

El escenario se agravó cuando el Partido Colorado (ANR), la fuerza política que llevó a Peña al poder, comenzó a retirarle su apoyo. El expresidente Horacio Cartes y legisladores oficialistas se pronunciaron a favor de acompañar el proceso, por lo que la continuidad del jefe de Estado quedó prácticamente comprometida.

Los vínculos de Santiago Peña con Ueno Bank que generaron sospechas

Otro de los puntos centrales de la controversia fueron los antecedentes comerciales del presidente. Peña había sido accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, un vínculo que quedó bajo la lupa después del derrumbe de la entidad financiera.

Los investigadores cuestionaron el crecimiento de los depósitos de organismos públicos en el banco durante su administración y buscaron determinar si existieron beneficios indebidos para sus antiguos socios comerciales.

Las sospechas de un posible conflicto de intereses se convirtieron en uno de los principales argumentos de los impulsores del juicio político y profundizaron el desgaste de la imagen presidencial.

Las protestas por Ueno Bank aceleraron la crisis política

La situación también provocó una fuerte reacción social. Miles de ahorristas se movilizaron en Asunción y otras ciudades paraguayas para reclamar la devolución de sus depósitos y exigir respuestas de las autoridades.

Escándalo por corralito en Paraguay. Foto: REUTERS

El cierre de los servicios bancarios generó incertidumbre entre familias, empresas y organismos que tenían fondos en la institución. Las manifestaciones aumentaron la presión sobre el Gobierno y convirtieron el caso en una crisis que trascendió el ámbito financiero.

Con el respaldo político debilitado, un juicio político en marcha y las protestas en las calles, Santiago Peña quedó sin margen para sostener su continuidad en el Ejecutivo. Su renuncia abrió una nueva etapa de incertidumbre institucional en Paraguay.