Pocos lo recuerdan, pero Ricardo Darín protagonizó este thriller de suspenso sobre un oscuro secreto familiar ambientado en la Patagonia

En Nieve Negra, Ricardo Darín interpreta a un hombre solitario que carga con una tragedia familia. Foto: IMDb

Ricardo Darín tiene un lugar prolífico en el cine nacional: ha protagonizado infinidad de éxitos alabados tanto por la crítica como por el público. Entre ellos, se puede enlistar a clásicos como Luna de Avellaneda, El Hijo de la Novia, 9 Reinas, El Aura y, sin dudas, la ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera, El Secreto de sus ojos.

No obstante, el actor guarda en su filmografía algunas joyas ocultas que no han gozado de la popularidad de las anteriores cintas mencionadas. Una de ellas es Nieva Negra, un filme de suspenso psicológico estrenado el 19 de enero de 2017 y que estuvo bajo la dirección de Martín Hodara. Darín estuvo acompañado de un gran elenco encabezado por Leonardo Sbaraglia, la actriz española Laia Costa, Dolores Fonzi, y la participación especial de Federico Luppi.

De qué trata Nieve Negra, el thriller de suspenso con Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia

Nieve Negra gira en torno a un hombre llamado Salvador, que vive aislado en una cabaña en medio de la Patagonia argentina. Es que en su adolescencia fue acusado de matar de manera accidental a su hermano Juan mientras se encontraban en una jornada de caza.

Décadas más tarde, su otro hermano llamado Marcos vuelve al país desde España con su esposa Laura para convencerlo de vender los terrenos familias tras la repentina muerte de su padre. Sin embargo, Salvador pone resistencia y el conflicto entre ambos se profundiza cada vez más.

La película intentará desenterrar una serie de secretos familiares y una historia marcada por el dolor y la oscuridad que nunca antes había salido a la luz.

Nieve Negra se estrenó el 19 de enero de 2017 en Argentina. Foto: IMDb

¿Dónde se rodó la película Nieve Negra?

A pesar de que el filme narra una historia ambientada en la Patagonia de Argentina, la producción se trasladó a la cadena montañosa de Los Pirineos, ubicada entre España y Andorra. De hecho, prácticamente todas las escenas de exteriores con nieve se filmaron en esos sitios. En cambio, algunas escenas de interiores se grabaron en Buenos Aires.

Lo interesante de Nieve Negra, una película para los amantes del suspenso psicológico

Nieve Negra se destaca por una trama narrativa que a simple vista no es lo que parece. El conflicto entre los hermanos por la herencia familiar será solo el punto de inicio para develar una red de mentiras y engaños que a más de un espectador dejará con más preguntas que respuestas.

Por otro lado, la cinta cuenta con la actuación de Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia, sin dudas, una dupla que logra traspasar la pantalla.

Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia habían participado cuatro años antes en Relatos Salvajes de Damián Szifrón. Foto: IMDb

Los actores ya habían participado previamente en el filme Relatos Salvajes (2013) de Damián Szifrón, aunque en aquel momento no compartieron en escena, pues se trataba de una cinta estructurada en microrrelatos de antología. En este caso, los intérpretes formaron parte de distintos fragmentos.

¿La película Nieve Negra está disponible en streaming?

Actualmente, Nieve Negra está disponible en streaming. Los usuarios de Argentina que tengan ganas de ver este filme de 90 minutos lo podrán hacer en Disney+. Por otro lado, el público de España deberá acceder a Prime Video para poder ver la película.