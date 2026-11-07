comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pocos lo recuerdan, pero Ricardo Darín protagonizó este thriller de suspenso sobre un oscuro secreto familiar ambientado en la Patagonia

Se trata de Nieve Negra, una película de Martín Hodara estrenada en 2017. Darín compartió elenco con Leonardo Sbaraglia, Dolores Fonzi y Federico Luppi.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ricardo Darín en Nieve Negra
En Nieve Negra, Ricardo Darín interpreta a un hombre solitario que carga con una tragedia familia. Foto: IMDb
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Ricardo Darín tiene un lugar prolífico en el cine nacional: ha protagonizado infinidad de éxitos alabados tanto por la crítica como por el público. Entre ellos, se puede enlistar a clásicos como Luna de Avellaneda, El Hijo de la Novia, 9 Reinas, El Aura y, sin dudas, la ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera, El Secreto de sus ojos.

No obstante, el actor guarda en su filmografía algunas joyas ocultas que no han gozado de la popularidad de las anteriores cintas mencionadas. Una de ellas es Nieva Negra, un filme de suspenso psicológico estrenado el 19 de enero de 2017 y que estuvo bajo la dirección de Martín Hodara. Darín estuvo acompañado de un gran elenco encabezado por Leonardo Sbaraglia, la actriz española Laia Costa, Dolores Fonzi, y la participación especial de Federico Luppi.

De qué trata Nieve Negra, el thriller de suspenso con Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia

Nieve Negra gira en torno a un hombre llamado Salvador, que vive aislado en una cabaña en medio de la Patagonia argentina. Es que en su adolescencia fue acusado de matar de manera accidental a su hermano Juan mientras se encontraban en una jornada de caza.

Décadas más tarde, su otro hermano llamado Marcos vuelve al país desde España con su esposa Laura para convencerlo de vender los terrenos familias tras la repentina muerte de su padre. Sin embargo, Salvador pone resistencia y el conflicto entre ambos se profundiza cada vez más.

Contenido Recomendado

Así es la elegante casona de Ricardo Darín y Florencia Bas:88 años de historia, gran pileta y un jardín de ensueño

Casa de Ricardo Darín

Así es el presente de Clara, la hija de 32 años de Ricardo Darín:entre la moda, la fotografía y la cerámica artesanal

Clara Darín y su padre, Ricardo Darín

La película intentará desenterrar una serie de secretos familiares y una historia marcada por el dolor y la oscuridad que nunca antes había salido a la luz.

Nieve Negra, la película no tan conocida de Ricardo Darín
Nieve Negra se estrenó el 19 de enero de 2017 en Argentina. Foto: IMDb

¿Dónde se rodó la película Nieve Negra?

A pesar de que el filme narra una historia ambientada en la Patagonia de Argentina, la producción se trasladó a la cadena montañosa de Los Pirineos, ubicada entre España y Andorra. De hecho, prácticamente todas las escenas de exteriores con nieve se filmaron en esos sitios. En cambio, algunas escenas de interiores se grabaron en Buenos Aires.

Lo interesante de Nieve Negra, una película para los amantes del suspenso psicológico

Nieve Negra se destaca por una trama narrativa que a simple vista no es lo que parece. El conflicto entre los hermanos por la herencia familiar será solo el punto de inicio para develar una red de mentiras y engaños que a más de un espectador dejará con más preguntas que respuestas.

Por otro lado, la cinta cuenta con la actuación de Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia, sin dudas, una dupla que logra traspasar la pantalla.

Nieve Negra, la película de Ricardo Darín no tan conocida
Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia habían participado cuatro años antes en Relatos Salvajes de Damián Szifrón. Foto: IMDb

Los actores ya habían participado previamente en el filme Relatos Salvajes (2013) de Damián Szifrón, aunque en aquel momento no compartieron en escena, pues se trataba de una cinta estructurada en microrrelatos de antología. En este caso, los intérpretes formaron parte de distintos fragmentos.

¿La película Nieve Negra está disponible en streaming?

Actualmente, Nieve Negra está disponible en streaming. Los usuarios de Argentina que tengan ganas de ver este filme de 90 minutos lo podrán hacer en Disney+. Por otro lado, el público de España deberá acceder a Prime Video para poder ver la película.

Ricardo DarínCinePelículasLeonardo Sbaraglia
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en historias de crímenes, temáticas de Sociedad y Cultura. Se recibió de Licenciada en Comunicación Audiovisual y de locutora y estudió dos años de Sociología en la UBA. Leer bio

Notas Más leídas

  1. José Larralde llevó su folklore a Paraguay y España, pero no quiso presentarse fuera de Argentina:la convicción que mantuvo al cantor en su tierra

    José Larralde llevó su folklore a Paraguay y España, pero no quiso presentarse fuera de Argentina: la convicción que mantuvo al cantor en su tierra

  2. La dolorosa muerte que golpea a Graciela Alfano a sus 73 años:“Qué buenísima vida compartimos, nos volveremos a encontrar”

    La dolorosa muerte que golpea a Graciela Alfano a sus 73 años: “Qué buenísima vida compartimos, nos volveremos a encontrar”

  3. Cómo luce hoy Lola Berthet, la recordada Hilda de Los Roldán:tiene 49 años y sigue ligada al mundo de la actuación

    Cómo luce hoy Lola Berthet, la recordada Hilda de Los Roldán: tiene 49 años y sigue ligada al mundo de la actuación

  4. Así es la escuela que fundó Abel Pintos en Buenos Aires:cultivos de nueces, enseñanza agrícola y colaboración con estudiantes rurales

    Así es la escuela que fundó Abel Pintos en Buenos Aires: cultivos de nueces, enseñanza agrícola y colaboración con estudiantes rurales

  5. La mordió un perro, su rostro quedó desfigurado y ahora no tiene empleo:la tragedia de Natasha Wilson, reconocida actriz de Hollywood

    La mordió un perro, su rostro quedó desfigurado y ahora no tiene empleo: la tragedia de Natasha Wilson, reconocida actriz de Hollywood
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Neuquén cobrará peaje a los camiones que circulen por Villa La Angostura y Rolando Figueroa anunció nuevas obras por US$90 millones

Rolando Figueroa- Neuquen

La frase de León XIV sobre el Papa Francisco que emocionó a los fieles antes de llegar a Argentina:“Él no pudo”

Cuándo y a qué hora será el encuentro entre Javier Milei y el Papa León XIV durante su visita a la Argentina

Luis Caputo reveló qué hay detrás de la suba del riesgo país en Argentina:“Tienen miedo de que no esté Milei”

Economía

Luis Caputo reveló qué hay detrás de la suba del riesgo país en Argentina:“Tienen miedo de que no esté Milei”

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF.

Apoyado en la suba de los bonos, el riesgo país baja y rompe la barrera de los 900 puntos

La inflación de la Ciudad en octubre fue de 1,9% y acumuló un 32,5% en los últimos doce meses

Jubilados de ANSES:cómo quedó el calendario de pagos de noviembre por la visita del papa León XIV

Internacionales

El Papa León XIV le retiró la mano dos veces a un expresidente uruguayo que intentaba besarle el anillo:el video del incómodo momento

Incómodo momento de León XIV en Uruguay: un expresidente intentó besarle el anillo y el Papa le retiró la mano

Santiago Peña fue destituido como presidente de Paraguay y quedó detenido:permanecerá en su domicilio

Tras la destitución de Santiago Peña, Pedro Alliana juró como presidente de Paraguay:“No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión”

Habló Santiago Peña tras su renuncia a la presidencia de Paraguay:“No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división”