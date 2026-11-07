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En 1823, un prócer llegó a un valle sin calles y levantó un fuerte: 72 años después, se convirtió en ciudad

Martín Rodríguez atravesó la frontera bonaerense con miles de hombres, carretas y piezas de artillería. En medio de las sierras ordenó construir el Fuerte Independencia, alrededor del cual comenzó a crecer Tandil.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Tandil
El fuerte que dio origen a Tandil Foto: Wikipedia / Emmanuelmaggiori
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Mucho antes de convertirse en un reconocido destino turístico de Buenos Aires, Tandil era un territorio sin calles, edificios públicos ni viviendas organizadas alrededor de un centro urbano. El paisaje estaba dominado por sierras, arroyos, pastizales y poblaciones indígenas que habitaban la región antes de las expediciones del gobierno porteño.

Todo cambió el 4 de abril de 1823, cuando el gobernador bonaerense Martín Rodríguez dispuso la construcción del Fuerte Independencia. La instalación militar sería el núcleo de una población que, 72 años después, obtendría oficialmente la categoría de ciudad.

La expedición que avanzó hacia las sierras de Tandil

Rodríguez organizó en San Miguel del Monte una expedición destinada a extender la presencia provincial hacia el sur del río Salado. La columna estaba integrada por unos 2.500 hombres, 250 carretas y siete piezas de artillería.

Plaza Independencia de Tandil (tandildiario.com)
Plaza Independencia de Tandil (tandildiario.com)

El despliegue revela las dificultades de la travesía: no existían caminos consolidados y cada avance dependía del agua, el terreno y las provisiones. Al llegar a la zona serrana, Rodríguez eligió un punto cercano a un arroyo y ordenó levantar el fuerte, aproximadamente donde actualmente se encuentran la parroquia del Santísimo Sacramento y la plaza principal.

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Cómo era el desconocido Fuerte Independencia

El asentamiento estaba lejos de parecerse a una ciudad. El Fuerte Independencia ocupaba una superficie cercana a seis manzanas y estaba protegido por un foso de aproximadamente 4,33 metros de ancho y cinco metros de profundidad.

En su interior se levantaron viviendas de piedra, barro y paja, destinadas a soldados y pobladores. El lugar funcionaba como puesto defensivo, refugio, centro de abastecimiento y punto de control fronterizo.

Un dato poco conocido es que Martín Rodríguez no veía la región solamente como una posición militar. En una comunicación destacó sus campos, las aguadas permanentes y las posibilidades agrícolas. Imaginaba un asentamiento estable donde todavía había poco más que una fortaleza aislada.

El misterio detrás del nombre Tandil

El nombre Tandil también encierra interrogantes. Una interpretación difundida sostiene que proviene de una expresión indígena vinculada con la idea de “piedra que late”, asociada posteriormente con la famosa Piedra Movediza. Los especialistas, sin embargo, todavía discuten su origen y traducción exactos.

Foto gentileza Dir. Turismo Tandil
Foto gentileza Dir. Turismo Tandil

La expansión no ocurrió sobre un territorio vacío. El fuerte formó parte del avance estatal sobre espacios habitados y recorridos por pueblos originarios. Aquel proceso produjo resistencia, enfrentamientos y décadas de violencia fronteriza, una dimensión indispensable para comprender la fundación sin convertirla en una postal heroica.

Quién fue Martín Rodríguez, el prócer detrás de Tandil

Aunque su nombre quedó relegado frente a otras figuras, Martín Rodríguez desarrolló una extensa trayectoria política y militar. También intervino en las guerras civiles y gobernó Buenos Aires entre 1820 y 1824.

Tandil
Martín Rodríguez, fundador del Fuerte Independencia Foto: Museo Histórico Nacional

Su vida estuvo marcada por triunfos, derrotas y conflictos. Fue confinado en San Juan, cayó prisionero durante las campañas del norte y sufrió reveses militares. Aun así, regresó al centro de la escena bonaerense. La fundación del Fuerte Independencia quedó como una de sus huellas más perdurables.

De un fuerte aislado a una ciudad bonaerense

Alrededor de la guarnición se instalaron comerciantes, trabajadores rurales y familias. Con las décadas, el núcleo poblacional se vinculó con la producción agroganadera de la pampa húmeda.

El crecimiento se aceleró durante la segunda mitad del siglo XIX. El ferrocarril llegó en 1883 y conectó la producción local con otros mercados. A la agricultura y la ganadería se sumaron las canteras, la industria del cuero, las cervecerías y, luego, la metalurgia.

Finalmente, en 1895, 72 años después de la construcción del fuerte, Tandil alcanzó la categoría de ciudad. Ya contaba con miles de habitantes y comenzaba a aprovechar sus paisajes serranos como atractivo turístico.

Detrás de uno de los destinos más conocidos de la Argentina existe un pasado poco difundido. Antes de los paseos serranos, los quesos y la Piedra Movediza, Tandil fue un fuerte rodeado por un foso, levantado en plena frontera por orden de un prócer que la memoria popular dejó en segundo plano.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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