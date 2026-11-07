Santiago Peña fue detenido en Paraguay: lo trasladaron de madrugada y este sábado declara por Ueno Bank

Santiago Peña, expresidente de Paraguay. Foto: Reuters (Cesar Olmedo)

La crisis política que atraviesa Paraguay sumó un nuevo episodio este sábado 7 de noviembre de 2026. Santiago Peña, destituido el viernes mediante un juicio político, fue detenido y trasladado durante la madrugada al Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción, mientras avanza la investigación judicial por presuntas irregularidades vinculadas con el colapso de Ueno Bank.

El expresidente deberá presentarse ante el Ministerio Público a las 11 para prestar declaración indagatoria. Los fiscales analizarán después los elementos reunidos para decidir si corresponde formular una imputación penal.

Por qué trasladaron a Santiago Peña durante la madrugada

La detención se concretó el viernes en su residencia, donde agentes policiales y fiscales constataron su presencia. En principio, se había dispuesto que permaneciera allí bajo custodia, pero la situación cambió cuando manifestantes comenzaron a concentrarse en las inmediaciones.

Santiago Peña deberá enfrentar un proceso judicial por el cierre de Ueno Bank que afectó a millones de ahorristas Foto: REUTERS

Los equipos de seguridad concluyeron que no podían garantizar la protección del inmueble ante las protestas. Por ese motivo, tres camionetas salieron de la vivienda de Peña rumbo al Regimiento Escolta Presidencial, en un operativo realizado durante la madrugada.

Los manifestantes cuestionaban que el exmandatario permaneciera bajo arresto domiciliario y reclamaban su traslado a una prisión. La decisión de moverlo respondió a razones de seguridad y no supone, por sí sola, una resolución definitiva sobre las condiciones de su detención.

Qué investiga la Fiscalía y a qué hora declara

Peña fue citado para este sábado a las 11, en el marco de la causa penal N.º 92/2026, abierta por presuntos hechos relacionados con Ueno Bank.

Según explicó el fiscal Christian Benítez, las posibles figuras bajo investigación incluyen lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. La declaración permitirá comunicar al expresidente los hechos investigados y darle la oportunidad de ejercer su defensa.

Crisis bancaria en Paraguay: Santiago Peña fue destituido de la Presidencia y quedó detenido Foto: REUTERS

La orden de detención fue dictada mediante la Resolución Fiscal N.º 7, del 6 de noviembre. Hasta el momento de la citación, la eventual imputación y las medidas cautelares permanecían pendientes de definición. Estar investigado no implica una condena.

Cómo la crisis de Ueno Bank terminó con la destitución del presidente

El caso se desarrolla después de la intervención de Ueno Bank por insolvencia, que generó preocupación entre ahorristas y abrió interrogantes sobre la supervisión de la entidad financiera.

El viernes 6 de noviembre, el Senado de Paraguay destituyó a Santiago Peña por mal desempeño de sus funciones mediante una votación unánime entre los legisladores presentes. La Cámara Alta sostuvo que correspondía separarlo del cargo luego del proceso de juicio político.

Tras esa decisión, Pedro Alliana juró como nuevo presidente para completar el período constitucional 2023-2028.

La destitución política y la causa penal son procedimientos distintos: la primera determinó su salida del poder, mientras que la segunda busca establecer si existen responsabilidades delictivas.

Qué pasará con Santiago Peña después de la indagatoria

La investigación también alcanza a Carlos Dagoberto Carvallo, extitular del Banco Central del Paraguay, quien se presentó ante la Policía el viernes por la noche. Su declaración fue prevista para este sábado a las 15.

Por su parte, Ricardo Preda, abogado de Peña, cuestionó una eventual prisión preventiva. Afirmó que su defendido colaborará con la Justicia y sostuvo que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación que justifiquen esa medida.

La Fiscalía deberá evaluar los testimonios y las pruebas disponibles antes de resolver los próximos pasos. La decisión sobre eventuales medidas cautelares corresponderá a la Justicia, en un expediente que mantiene a Paraguay bajo una fuerte tensión institucional.