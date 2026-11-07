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Se escondió en una vizcachera para salvar su vida: 26 años después inauguró una iglesia en un pueblo bonaerense de solo 17 habitantes

En 1887, un estanciero habría sobrevivido a un ataque escondiéndose bajo tierra y prometió construir un templo. Su historia dio origen a una de las iglesias más sorprendentes de Buenos Aires, que todavía se mantiene en pie después de 113 años.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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López Lecube, el pueblo bonaerense
López Lecube, el pueblo bonaerense que llegó a tener cientos de habitantes Foto: Instagram @lopezlecube.ar
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En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, un pueblo de calles tranquilas esconde una construcción inesperada: una iglesia monumental con vitrales, mármoles y detalles europeos. Se trata de López Lecube, en el partido de Puan, una localidad que llegó a reunir cientos de vecinos y que, según un relevamiento periodístico de 2024 basado en datos censales, tenía apenas 17 habitantes.

La historia de su templo comienza mucho antes, con una promesa atribuida al estanciero Ramón Abraham López Lecube, protagonista de un episodio que todavía circula en la memoria regional.

Una noche de 1887 y una promesa que tardó 26 años en cumplirse

Nacido en Goya, Corrientes, en 1852, López Lecube llegó al sudoeste bonaerense hacia 1880 y adquirió unas 50.000 hectáreas para dedicarse a la ganadería. Era una etapa de grandes transformaciones territoriales, marcada por el avance estatal sobre tierras ocupadas por comunidades indígenas.

Según la tradición oral, en 1887 fue sorprendido por una incursión indígena mientras recorría sus campos. Para protegerse, habría pasado la noche oculto en una vizcachera, donde prometió construir una iglesia dedicada a la Virgen del Carmen si sobrevivía.

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López Lecube, el pueblo bonaerense
Ramón Abraham López Lecube, el estanciero que construyó una iglesia tras una promesa religiosa Foto: Instagram @lopezlecube.ar

El relato también sostiene que su mayordomo, Eduardo Graham, fue capturado y no regresó. Estos detalles pertenecen a la memoria local y no deben confundirse con hechos documentados de manera independiente.

La iglesia inaugurada en 1913 que se convirtió en símbolo del pueblo

El 31 de agosto de 1913, 26 años después del episodio narrado, López Lecube inauguró la iglesia Nuestra Señora del Carmen, financiada con sus propios recursos.

Su diseño fue encargado al ingeniero Pedro Jürgensen y la construcción estuvo a cargo de Gerardo Pagano. El edificio destaca por sus 12 vitrales, altares de mármol de Carrara, esculturas religiosas y una arquitectura de inspiración europea que contrasta con el entorno rural. También conserva un campanario que domina el paisaje y refuerza la escala inusual del conjunto arquitectónico histórico.

López Lecube, el pueblo bonaerense
Iglesia Nuestra Señora del Carmen, inaugurada el 31 de agosto de 1913 Foto: Instagram @lopezlecube.ar

La iglesia también cumplió una función educativa: desde 1918, parte de sus instalaciones fue utilizada por la Escuela Nº 10, hasta 1951. Su valor patrimonial obtuvo reconocimiento oficial en 1993, mediante la Ley provincial 11.398.

Del auge ferroviario al despoblamiento de López Lecube

El pueblo creció gracias a la actividad ganadera, una cantera y la llegada del ferrocarril en 1905, que facilitó el transporte de materiales y la conexión con otras localidades. En sus mejores años tuvo comercios, escuela, viviendas y cientos de pobladores.

Con el declive de la cantera y la reducción de los servicios ferroviarios, desaparecieron fuentes de trabajo. Muchas familias migraron y la población se redujo progresivamente. El dato de 17 habitantes retrata ese contraste, aunque corresponde a un relevamiento difundido en 2024 y no a un conteo actualizado.

Una peregrinación de 17 kilómetros mantiene viva la tradición

Cada agosto, la iglesia vuelve a reunir a fieles y visitantes. La tradicional Cabalgata y Peregrinación parte de Felipe Solá y recorre aproximadamente 17 kilómetros hasta el templo.

La celebración incluye jinetes, actividades comunitarias y ceremonias religiosas. En agosto de 2026 se realizó su 17ª edición, una muestra de que el edificio continúa convocando personas mucho más allá de los límites del pueblo.

Ubicado a unos 100 kilómetros de Bahía Blanca, López Lecube conserva además vestigios ferroviarios y construcciones de su pasado productivo. Su iglesia, conocida como la Catedral de la Soledad, resume una historia singular: la de una promesa transmitida durante generaciones y un pueblo que, pese al despoblamiento, mantiene viva su identidad.

TurismoHistoriaProvincia de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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