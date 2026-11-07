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Noche de los Museos 2026: 350 espacios, la Gran Logia, túneles, telescopios, autos clásicos y transporte gratis

Con unas 350 opciones repartidas en toda la ciudad, y más allá de los tradicionales, el sábado 14 de noviembre vuelte esta experiencia porteña que brinda la oportunidad de ingresar a aquellos sitios que habitualmente están cerrados al púbico.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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La Noche de los Museos. Foto: GCBA
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Este sábado 14 de noviembre Buenos Aires celebrará una nueva edición de uno de sus encuentros culturales más esperados: La Noche de los Museos. Entre las 19 y las 2 de la madrugada se podrán visitar sitios tradicionales y también otros que casi nunca abren sus puertas. Además habrá exposiciones, música en vivo y actividades especiales para recorrer con transporte gratuito.

Serán 350 espacios culturales, entre museos, edificios emblemáticos y algunos rincones que habitualmente permanecen cerrados al público serán parte de esta 22° edición y brindarán la posibilidad de admirar colecciones que sólo estarán expuestas esa noche. Dentro de esta ecléctica programación, seleccionamos los 10 distintos, recomendados para aprovechar esta ocasión única.

10 experiencias únicas

  • Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, Av Patricias Argentinas 550, Caballito: un acercamiento a la disciplina fascinante, con la exhibición de Instrumentos de fotografía astronómica antiguos, del Siglo XIX, fotografía astronómica y una charla sobre la actalidad de esta disciplina acompañada por una muestra de trabajos de los socios de la entidad. Además visita a los telescopios históricos de la cúpula y observación por telescopio desde el jardín. Se suspende por cielo nublado.
  • Centro Cultural Coreano, Maipú 972, Retiro. Exposicion: Ecos de la ciudad: florece la pintura coreana, obras de artistas contemporáneos que exploran distintas miradas y formas de representar la ciudad, así como la vida y los recuerdos que habitan en ella. Exhibición permanente cultura coreana: Hansik (gastronomía), Hanbok (indumentaria), Hanok (arquitectura), Hangeul (alfabeto) y Hallyu (ola coreana). A las 23 habrá Norebang (karaoke coreano).
  • Club Argentino de Ajedrez, Paraguay 1859, Recoleta. Presenta el Museo de la gloria ajedrecística con la exhibición de piezas, tableros, fotografías, documentos y otros objetos vinculados con la historia del ajedrez y del Club. Habrá recorridos temáticos sobre la historia, el patrimonio y la arquitectura del Club. Se podrá participar de partidas simultáneas a cargo de maestros de la disciplina.
  • Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, Tte. Gral. Juan D. Perón 1242, San Nicolás. El Gran Templo de la Logia se transforma para presentar una muestra inmersiva y holográfica que recorrerá los distintos momentos de la vida de San Martín, “el Gran Iniciado”. Además se podrá descubrir a La masonería en la Historia argentina y su muestra permanente. Se podrá recorrer el histórico Palacio Cangallo, conocer el Gran Templo y los salones anexos. A las 19 habrá música en vivo.
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La Noche de los Museos. Foto: GCBA
  • MUJU! Museo del Humor, Adolfo Alsina 419, San Nicolás. En el marco de La Noche de los Museos 2026 el MUJU! reabre sus puertas como un espacio dedicado a preservar, exhibir y poner en valor el humor gráfico como parte fundamental del patrimonio cultural argentino. Salú Caloi!: esta exhibición es una invitación a redescubrir el universo creativo de Caloi, uno de los grandes referentes del humor gráfico argentino. La exposición reúne acuarelas, dibujos, bocetos y objetos personales que revelan distintas facetas del artista. Un recorrido que también celebra a su entrañable Clemente, con más de 8.800 tiras que dan cuenta de la trayectoria de uno de los personajes más queridos de la cultura popular argentina. También Muestra histórica del Humor gráfico argentino, un recorrido desde el primer dibujo de humor gráfico documentado hasta las tiras y viñetas contemporáneas. Como actividad, habrá un Ring de dibujantes en la que los ilustradores se encontrarán para librar una batalla de humor gráfico. También shows musicales en vivo durante toda la noche, Jam de dibujo en el que Djs, ilustradores y dibujantes exploran la improvisación en clave de humor gráfico. Talleres artísticos, para crear y divertirse a través de diversas propuestas a cargo de grandes referentes del dibujo y la ilustración.
  • Museo de la Televisión, Av. Figueroa Alcorta 2977, Recoleta. Exposición sobre los 75 Años de Canal 7, un recorrido inmersivo por escenografías de programas icónicos de la historia de la televisión. Con contenidos audiovisuales de la historia del canal. Y la muestra permanente con elementos técnicos utilizados en la primera transmisión de TV en el país y equipos usados a lo largo de su historia. A las 19 habrá DJ en vivo. A las 20 música en vivo transmitida vía stream.
  • Museo de vehículos clásicos y antiguos, Av. Boedo, entre Av. Independencia y Av. San Juan - Boedo. Exhibición de 250 autos clásicos y antiguos a cielo abierto. Un corredor imperdible para disfrutar en familia.
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La Noche de de los Museos. Foto: Pato Daniele
  • Museo Santa Felicitas. Museo de los Túneles y Templo Escondido, Pinzón 1480, Barracas. Recorrido por las salas de arqueología urbana, fotografía, sala de gas, y sala comedor obrero. La historia de Felicitas Guerrero de Alzaga, habitación de alumnas pupilas, exhibición de atuendos de monjas de todos los tiempos. Música pintada en el Templo Escondido. Performance audiovisual de Philharmonic Pictures: Luz y mapping de pinturas de ebru sobre la arquitectura del Templo Escondido. Inspiradas en Las Cuatro Estaciones de Vivaldi.
  • SuperBatuque Museo de Juguetes Antiguos, Santiago del Estero 1945, Constitución. Expo Juguetes 1900–2000: un viaje hacia la historia del juguete a lo largo del siglo XX a través de una línea de tiempo. La muestra se distribuye en dos salas: la primera abarca de 1900 a 1970 y la segunda, de 1980 a 2000. Expo Artistas de la Infancia: recorrido por el universo infantil a través del arte, los dibujos, grabados y pinturas originales, junto con figuras de personajes de televisión y cine a tamaño real. Selfie con tu personaje favorito y exposición de figuras 3D tamaño real.
  • Vecchia República, Av. Larrazábal 1251, Mataderos. Dedicada a la figura de Justo Suárez, “El torito de Mataderos”, una muestra fotográfica recorre la historia del popular boxeador de peso liviano que fue el primer argentino en representación internacional en los años ’30. Un viaje al pasado: colección permanente de antigüedades familiares y archivos barriales que devela cómo era el barrio en años anteriores sumergiendo al visitante en una experiencia intensiva de época. A las 20 proyección del cortometraje “Upercap pibe”, y a las 21 Noche arrabalera: dúo Tangos de bolsillo, clase y milonga.

Bonus track

  • Experiencia Riachuelo – Navegaciones Nocturnas por Vuelta de Rocha, Av. Don Pedro de Mendoza 1900, La Boca. Trayecto: muelle, puente transbordador Nicolás Avellaneda, muelle. Es pet friendly.

Transporte gratuito

La Noche contará con transporte gratuito para facilitar los recorridos entre sedes. De 18 a 3 de la madrugada se podrá viajar en colectivo sin costo, mostrando el pase libre que se podrá descargar de festivalesba.org (foto abajo). Asimismo, las líneas de subte se sumarán a la gratuidad desde las 18 hasta la finalización de su horario. El eBus funcionará de 18 a 3 pasando cada 15 minutos para acercar a los pasajeros a los distintos espacios culturales de la Ciudad.

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Pase libre para el transporte gratuito en La Noche de los Museos. Foto: GCBA

También se podrán realizar hasta cuatro viajes en Ecobici de manera gratuita, de hasta 45 minutos cada uno, desde las 19 hasta las 3 con el pase de La Noche de los Museos. Su uso es para usuarios nuevos o usuarios registrados en el Sistema de Transporte Público en Bicicleta con anterioridad al evento.

Buenos AiresMuseosLa BocaBarracasMataderos (barrio)
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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