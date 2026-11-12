Cómo hacer una salsa 4 quesos: la receta que necesita 5 ingredientes y se hace en 15 minutos Foto: Gemini

La salsa cuatro quesos se convirtió en una de las opciones más populares para acompañar platos de pasta, ñoquis o verduras gratinadas. Su textura cremosa y su sabor intenso se logran al combinar distintas variedades de queso con crema de leche, en una receta que se puede resolver en apenas 15 minutos.

Aunque parece una preparación elaborada, solo requiere cinco ingredientes y un procedimiento sencillo. El secreto está en incorporar los quesos de a poco y mantener el fuego bajo para evitar que la salsa se corte y conseguir una mezcla homogénea.

La combinación de quesos permite lograr un equilibrio perfecto: la muzzarella y el fontina aportan cremosidad, el parmesano suma intensidad y el queso azul le da un sabor más pronunciado. Para quienes prefieren una versión más suave, se puede reducir la cantidad de queso azul.

Los cinco ingredientes para hacer la salsa cuatro quesos

200 ml de crema de leche

100 g de muzzarella

100 g de queso fontina

50 g de queso parmesano rallado

50 g de queso azul

Los cinco ingredientes para hacer la salsa cuatro quesos Foto: Gemini

El paso a paso para preparar la salsa en 15 minutos

Primero, cortaron la muzzarella y el fontina en cubos pequeños para facilitar que se derritan rápido. Después, calentaron la crema de leche en una sartén o cacerola a fuego bajo, sin dejar que hierva.

Sumaron los quesos de a poco: primero la muzzarella y el fontina, luego el queso azul desmenuzado y, por último, el parmesano rallado. Revolvieron constantemente hasta que todos los ingredientes se fundieron y la salsa tomó una textura cremosa.

Cuando la mezcla estuvo homogénea, la retiraron del fuego y la sirvieron sobre la pasta recién cocida. Si la salsa quedó demasiado espesa, la aligeraron con un chorrito de leche o agua de cocción de los fideos.

Consejos para lograr una salsa cremosa y evitar que se corte

Es fundamental evitar que la preparación hierva, porque el calor excesivo puede separar la grasa de los quesos y modificar la textura. Lo ideal es servir la salsa enseguida, mientras todavía está caliente y cremosa.