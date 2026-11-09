En 2013, enterraron los primeros árboles de Navidad en la arena de un condado inglés: 13 años después, formaron hasta 90 metros de barrera contra inundaciones

En las playas de Lancashire, Inglaterra, los árboles de Navidad usados se reutilizan para frenar la erosión costera y favorecer la recuperación de las dunas. Foto: Instagram / flydesanddunas.

Miles de árboles de Navidad que normalmente terminarían en la basura encontraron una segunda vida en las playas de Inglaterra. En St. Annes, una localidad del condado de Lancashire, los vecinos y organizaciones ambientales los utilizan para combatir la erosión costera y recuperar las dunas.

La iniciativa, que lleva más de una década en funcionamiento, permitió que algunos sectores del litoral ganaran hasta 90 metros de terreno desde 2013.

Lo que antes terminaba en la basura ahora tiene una segunda vida: los árboles navideños ayudan a retener la arena y fortalecer las barreras naturales frente al mar. Foto: Instagram / flydesanddunes.

El origen de la iniciativa ecológica en las playas de Lancashire

La costa de Lancashire enfrenta desde hace décadas un problema ambiental: la desaparición progresiva de sus dunas naturales. Estas formaciones arenosas funcionan como una barrera frente al avance del mar, pero la erosión y el desarrollo urbanístico redujeron considerablemente su extensión.

Según los datos del programa de conservación, las dunas de la zona se redujeron aproximadamente un 80% durante los últimos 150 años. Esta pérdida aumentó la vulnerabilidad de las viviendas cercanas a la costa y afectó los ecosistemas que dependen de estos ambientes.

Para revertir esta situación, surgió el Fylde Sand Dunes Project, una iniciativa que reúne a organismos locales y entidades conservacionistas. Entre sus estrategias más llamativas se encuentra la reutilización de árboles navideños, una alternativa que transforma los residuos de las fiestas en herramientas para restaurar el paisaje costero.

Desde 2013, algunos sectores de la costa inglesa recuperaron entre 60 y 90 metros gracias a las tareas de restauración del sistema dunar. Foto: Instagram / flydesanddunes.

Cómo funciona el reciclaje de árboles de Navidad en la arena

El procedimiento se basa en un fenómeno natural: el viento transporta constantemente arena por la playa, pero parte de esos sedimentos queda atrapada cuando encuentra obstáculos. Los árboles de Navidad, gracias a sus ramas, pueden funcionar como pequeñas barreras que favorecen la acumulación de arena.

Para aprovechar este mecanismo, los equipos de trabajo excavan zanjas en sectores estratégicos de la costa y colocan los árboles usados en su interior. A medida que el viento desplaza los sedimentos, las ramas los retienen y permiten que se formen montículos alrededor de los ejemplares.

Con el tiempo, estas acumulaciones pueden convertirse en nuevas formaciones dunares. El proceso se complementa con estructuras de madera y la plantación de barrón, una gramínea cuyas raíces ayudan a fijar la arena. De esta manera, el reciclaje de los árboles se integra a una estrategia más amplia de restauración ambiental.

La técnica consiste en colocar árboles de Navidad en zanjas excavadas en la arena, donde sus ramas actúan como obstáculos que favorecen la acumulación de sedimentos. Foto: Instagram / flydesanddunes.

Recuperación récord: hasta 90 metros de playa ganados desde 2013

Los resultados del proyecto muestran avances importantes en determinados sectores del litoral inglés. Desde 2013, algunas zonas intervenidas registraron una recuperación de entre 60 y 90 metros, lo que representa una mejora significativa para un territorio afectado durante décadas por la erosión.

El crecimiento de las dunas no solamente permite recuperar el paisaje, sino que también fortalece las defensas naturales frente a los temporales. Al aumentar la distancia entre el mar y las áreas urbanizadas, estas formaciones ayudan a reducir el impacto de la erosión y el riesgo de inundaciones.

Actualmente, las dunas contribuyen a proteger 493 propiedades frente a la erosión costera y otras ocho frente a las inundaciones. Además, cerca de 400 viviendas podrían beneficiarse de futuras mejoras, lo que demuestra la importancia de conservar estas barreras naturales para las comunidades costeras.

En 2026, alrededor de 650 voluntarios participaron en una campaña que permitió instalar unos 2.000 árboles navideños a lo largo de tres kilómetros de costa. Foto: Instagram / flydesanddunes.

Flora y fauna: las dunas de Lancashire albergan más de 300 especies de plantas y animales protegidos

La recuperación de las dunas también tiene consecuencias positivas para la biodiversidad. Estos ecosistemas ofrecen refugio y alimento a numerosas especies que dependen de las condiciones particulares de los ambientes arenosos.

En el área del proyecto se identificaron más de 300 especies de plantas, además de invertebrados poco comunes y aves de interés para la conservación. La restauración de la vegetación favorece la estabilidad del suelo y contribuye a mantener los hábitats necesarios para la supervivencia de la fauna local.

Por este motivo, el programa no se limita a colocar árboles navideños sobre la arena. También contempla la eliminación de especies invasoras y la recuperación de espacios naturales, con el objetivo de fortalecer el equilibrio ecológico y favorecer la conservación de la flora y fauna autóctonas.

Las dunas de Lancashire albergan más de 300 especies de plantas y contribuyen a proteger cientos de viviendas frente a la erosión costera y las inundaciones. Foto: Instagram / flydesanddunes.

El papel clave de los voluntarios y las campañas de recogida en North Beach

Uno de los pilares de esta iniciativa es la participación de la comunidad. Después de las fiestas navideñas, los vecinos pueden llevar sus árboles a puntos de recogida habilitados, desde donde son trasladados a las playas seleccionadas para su reutilización.

En una de las campañas realizadas en North Beach, más de 250 voluntarios colocaron más de 2.000 árboles en apenas tres días. La movilización continuó en 2026, cuando alrededor de 650 personas participaron en la instalación de otros 2.000 ejemplares a lo largo de aproximadamente tres kilómetros de costa.

La experiencia de Lancashire demuestra cómo un residuo estacional puede convertirse en un recurso para enfrentar problemas ambientales. Con miles de árboles reutilizados y cientos de personas involucradas, una tradición navideña terminó transformándose en una herramienta para proteger las playas, recuperar las dunas y conservar la biodiversidad.