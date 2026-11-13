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Nació como colonia agrícola y se convirtió en un pueblo ferroviario: llegó a tener 6.000 habitantes y homenajea a un prócer de 1810

Ubicado en el oeste de Buenos Aires, Juan José Paso surgió de un proyecto agrícola que buscaba distribuir 25.000 hectáreas. Su época de esplendor llegó con el ferrocarril, pero las inundaciones y los cambios económicos transformaron su historia.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Juan José Paso
Historia y tradición en el partido de Pehuajó Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue
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En la provincia de Buenos Aires existe una pequeña localidad que alguna vez fue un importante centro de actividad rural. Juan José Paso, ubicado en el partido de Pehuajó, fue fundado el 3 de enero de 1890 y creció alrededor de una estación ferroviaria, en una región donde la agricultura y la ganadería impulsaban el desarrollo económico.

Durante su época de mayor prosperidad, llegó a reunir aproximadamente 6.000 habitantes, según estimaciones históricas municipales. Sin embargo, las inundaciones, las transformaciones productivas y la pérdida de actividad ferroviaria modificaron su destino.

El maestro ambulante que impulsó un pueblo agrícola en 1890

La historia comenzó en 1889, cuando Félix Lora, un maestro ambulante, promovió la creación de un centro agrícola en tierras de su propiedad. El proyecto fue aprobado el 21 de octubre de ese año, después de los trabajos del agrimensor Luis Monteverde. Meses después quedó establecida la fecha fundacional del pueblo, que lleva el nombre de uno de los protagonistas de la Revolución de Mayo.

Juan José Paso
El patrimonio arquitectónico de Juan José Paso Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

Por aquellos años, una cooperativa agrícola también impulsaba la distribución de 25.000 hectáreas provenientes de grandes propiedades rurales. Según los registros municipales, se concretó la escrituración de 315 chacras, más de 100 quintas y aproximadamente 350 terrenos. Aquella iniciativa permitió instalar familias y desarrollar una comunidad vinculada con la producción agropecuaria.

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Del ferrocarril a un pueblo que llegó a tener 6.000 habitantes

En abril de 1890 se inauguró la estación ferroviaria de Juan José Paso, que facilitó el traslado de cereales, animales, mercaderías y pasajeros. Alrededor de sus instalaciones comenzaron a aparecer almacenes, talleres, viviendas y comercios que respondían a las necesidades de los habitantes.

Juan José Paso
Antigua arquitectura del interior bonaerense Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

La mayor expansión se produjo durante las décadas de 1940 y 1950, cuando la localidad alcanzó, según estimaciones históricas, unos 6.000 habitantes. La actividad rural sostenía numerosos puestos de trabajo y también favorecía el desarrollo de escuelas, instituciones culturales y espacios recreativos. Entre ellos se destacaban la Biblioteca Sarmiento y establecimientos dedicados a la formación artística y profesional.

Quién fue Juan José Paso, el prócer que le dio nombre al pueblo

Juan José Paso nació en Buenos Aires en 1758 y fue abogado, político y protagonista del proceso independentista. Durante el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 defendió el reemplazo del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros por un gobierno propio, convirtiéndose en una figura importante de los acontecimientos revolucionarios.

Juan José Paso, Primera Junta, Revolución de Mayo de 1810
Juan José Paso, Primera Junta, Revolución de Mayo de 1810

Posteriormente fue secretario de la Primera Junta junto a Mariano Moreno, integró los primeros Triunviratos y participó en la Asamblea del Año XIII. También fue diputado y secretario del Congreso de Tucumán, donde se declaró la Independencia el 9 de julio de 1816. Falleció el 10 de septiembre de 1833, casi seis décadas antes de la fundación del pueblo bonaerense que homenajea su trayectoria.

Las inundaciones de 1987 y el declive del pueblo ferroviario

El crecimiento comenzó a enfrentar dificultades debido a la concentración de tierras, la transformación del empleo rural y la emigración hacia ciudades más grandes. Las inundaciones de la década de 1980 agravaron la situación y, en marzo de 1987, el agua alcanzó la plaza principal, afectando viviendas, caminos y establecimientos agropecuarios.

Juan José Paso
Juan José Paso, un pueblo con más de 130 años de historia Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

La reducción de la actividad ferroviaria también perjudicó la economía local. Muchos habitantes debieron buscar nuevas oportunidades laborales y educativas fuera del pueblo. En el Censo de 2010 se registraron 2.176 habitantes, una cifra considerablemente inferior a la estimada para su período de esplendor.

Dónde queda Juan José Paso y qué conserva de su historia

Juan José Paso se encuentra a unos 42 kilómetros de Pehuajó, en el oeste bonaerense. Entre sus lugares tradicionales se destacan la estación ferroviaria, la plaza principal, la capilla y antiguos comercios que recuerdan su pasado productivo. En sus alrededores también se encuentra la laguna El Recado, conocida por la pesca.

A 136 años de su fundación, Juan José Paso conserva la memoria de aquel proyecto agrícola que impulsó su nacimiento. Su historia reúne el legado de un prócer de la Independencia, el crecimiento ferroviario y las transformaciones que atravesaron numerosos pueblos del interior argentino.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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