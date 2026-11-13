comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Árbol de la abundancia: los 3 cuidados para que tenga un tronco grueso y una copa frondosa

La luz, la poda y el riego son claves para que esta suculenta desarrolle ramas fuertes y una forma similar a la de un pequeño árbol. Qué hacer y qué errores evitar.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Árbol de la abundancia
Cómo lograr un tronco grueso y ramas fuertes Foto: Foto generada con IA Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El árbol de la abundancia (Portulacaria afra) es una de las favoritas para decorar interiores, balcones y patios. Sus hojas carnosas y tallos leñosos permiten cultivarlo como arbusto o pequeño árbol. Sin embargo, para conseguir una copa tupida y un tronco firme no alcanza con colocarlo en una maceta y regarlo de vez en cuando: necesita condiciones que favorezcan un crecimiento equilibrado.

Originaria de Sudáfrica, esta suculenta almacena agua en sus hojas y tallos, por lo que tolera períodos de sequía mejor que el exceso de humedad. No requiere productos especiales. La iluminación, el pinzado de las ramas y un sustrato que drene correctamente son tres aspectos decisivos para que se mantenga saludable y gane volumen.

1. Luz natural: dónde ubicar el árbol de la abundancia para que crezca fuerte

La ubicación influye en la forma de la planta. Cuando recibe luz suficiente, el árbol de la abundancia tiende a crecer de manera más compacta; en cambio, si permanece en un rincón oscuro, sus tallos pueden alargarse demasiado y las hojas quedar más separadas. Una ventana luminosa orientada al norte suele ser buena opción en Argentina; también sirve un balcón protegido de las heladas.

Árbol de la abundancia
Árbol de la abundancia, una suculenta resistente y decorativa Foto: Instagram @hoja.terrariosyplantas_mx

Si la planta estuvo durante mucho tiempo dentro de casa, es importante no trasladarla de golpe al sol intenso. El cambio brusco puede provocar quemaduras en las hojas. Conviene aumentar gradualmente la exposición. La luz favorece la producción de nuevos brotes y un desarrollo más vigoroso, pero el engrosamiento del tronco requiere tiempo: ningún cambio de ubicación puede conseguirlo de un día para otro.

Contenido Recomendado

Los expertos dicen que es posible:el verdadero truco para cultivar una planta de frutilla en casa y lograr una buena cosecha

Como cultivar frutillas en casa

Árbol de jade:los 3 cuidados para que crezca con ramas fuertes y una forma de pequeño árbol

Árbol de jade: los 3 cuidados para que crezca con ramas fuertes y una forma de pequeño árbol

2. Poda y pinzado: el secreto para conseguir más ramas y una copa tupida

Uno de los atractivos de esta especie es que admite podas para controlar su tamaño y orientar su crecimiento. El pinzado consiste en retirar la punta de brotes, lo que puede estimular la aparición de nuevas ramificaciones cerca del corte. Así, en lugar de dejar que unas pocas ramas crezcan demasiado largas, es posible construir una copa más densa y proporcionada, especialmente en macetas.

Para hacerlo, conviene utilizar una tijera limpia, identificar los tallos que sobresalen y cortar por encima de un par de hojas. También se pueden retirar las ramas secas o dañadas, sin intervenir toda la planta de una sola vez. La primavera es una época apropiada para realizar estas tareas cuando el ejemplar está creciendo activamente. Es importante recordar que la poda ayuda a darle forma, pero no engrosa el tronco de manera automática.

3. Riego y sustrato: cómo evitar que las raíces se pudran

El error más frecuente es tratar al árbol de la abundancia como si necesitara agua todos los días. Sus hojas funcionan como reserva, por lo que hay que dejar que el sustrato se seque antes de volver a regar. La frecuencia depende de la temperatura y la estación: durante los meses cálidos puede requerir más agua que en invierno, pero no existe un calendario único que funcione para todas las plantas.

Árbol de la abundancia
Árbol de la abundancia: los cuidados para una copa frondosa Foto: Instagram @rojocactus

La maceta debe tener agujeros de drenaje y una mezcla aireada, como las preparadas para cactus y suculentas. Si el agua queda acumulada, las raíces pueden deteriorarse y provocar caída de hojas o tallos blandos. Para comprobar si necesita riego, basta con revisar la humedad de la tierra, sin contar los días transcurridos. Las hojas firmes y la aparición de brotes suelen ser buenas señales de desarrollo.

Cuánto tarda en tener un tronco grueso y apariencia de árbol

El resultado depende de la edad de la planta, la luz natural disponible y las condiciones de cultivo. Con los años, sus tallos pueden adquirir una textura más leñosa y sostener una copa cada vez más ramificada. Aunque suele confundirse con el árbol de jade (Crassula ovata), se trata de una especie diferente. La clave es la constancia: buena iluminación, podas moderadas y riegos espaciados, sin buscar soluciones rápidas que puedan debilitarla.

PlantasTendencia
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Dejó Buenos Aires a los 40 años, construyó una casa circular de barro en Córdoba y ahora vive con menos gastos en pleno monte

    Dejó Buenos Aires a los 40 años, construyó una casa circular de barro en Córdoba y ahora vive con menos gastos en pleno monte

  2. Árbol de jade:los 3 cuidados para que crezca con ramas fuertes y una forma de pequeño árbol

    Árbol de jade: los 3 cuidados para que crezca con ramas fuertes y una forma de pequeño árbol

  3. En 2014, empezaron a reciclar caparazones de ostras de restaurantes en Estados Unidos:12 años después, recuperaron más de 7.200 toneladas para proteger la costa

    En 2014, empezaron a reciclar caparazones de ostras de restaurantes en Estados Unidos: 12 años después, recuperaron más de 7.200 toneladas para proteger la costa

  4. Ni plástico ni materiales caros:cómo hacer una corona navideña con maples de huevo para decorar tu casa

    Ni plástico ni materiales caros: cómo hacer una corona navideña con maples de huevo para decorar tu casa

  5. La planta trepadora de flores amarillas que sus frutos son usados como esponjas:ideal para cubrir paredes y pérgolas

    La planta trepadora de flores amarillas que sus frutos son usados como esponjas: ideal para cubrir paredes y pérgolas
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Día triste para el rock argentino:murió a los 62 años un referente del punk en Mar del Plata que llevó la realidad social a sus canciones

murió marcelo fabián sacco punk rock argentino

José Larralde tenía 31 años cuando grabó una de las obras más profundas del folklore:58 años después, sus versos dialogan con el discurso del Papa León XIV

Jornada de luto en el folklore:murió un reconocido cantor y percusionista que dedicó su vida a difundir la música popular en Catamarca

De qué murió Marcos Camino:qué le pasó al histórico fundador y líder de Los Palmeras

Tecnología

Se cayó Outlook este 12 de noviembre:Microsoft confirma el incidente EX1550543 que afecta el correo electrónico

El incidente quedó registrado bajo el código EX1550543, mientras que otra incidencia relacionada con la conectividad de Microsoft 365 fue identificada como MO1550821.

En 2022, nació una empresa para revolucionar el campo:hoy, tiene un robot 100% eléctrico que corta el pasto y ayuda a detectar enfermedades

La IA va por los grandes programas:ya puede recrear aplicaciones informáticas complejas

El PES 2006 cumple 20 años y todavía se puede jugar en PC:cómo recuperar el clásico videojuego completo

Turismo

Empezó en 1939 con gauchos y estancieros:87 años después, encabeza 8 fiestas bonaerenses con fiambres, cordero y desfiles

Fiestas regionales

Un belga compró un molino abandonado en 1928 y lo convirtió en una fábrica textil con 1.800 obreros:casi 100 años después, funciona como parque industrial con 25 empresas

Abrió en 1956 como un almacén con solo 7 empleados:70 años después, es un histórico bodegón de Buenos Aires con 3 pisos, más de 500 lugares y platos españoles

Tiene más de 28.000 habitantes y celebra la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia:la localidad que prepara 3 días de shows gratis, desfiles, pesca y gastronomía