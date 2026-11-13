Árbol de la abundancia: los 3 cuidados para que tenga un tronco grueso y una copa frondosa

Cómo lograr un tronco grueso y ramas fuertes Foto: Foto generada con IA Canal 26

El árbol de la abundancia (Portulacaria afra) es una de las favoritas para decorar interiores, balcones y patios. Sus hojas carnosas y tallos leñosos permiten cultivarlo como arbusto o pequeño árbol. Sin embargo, para conseguir una copa tupida y un tronco firme no alcanza con colocarlo en una maceta y regarlo de vez en cuando: necesita condiciones que favorezcan un crecimiento equilibrado.

Originaria de Sudáfrica, esta suculenta almacena agua en sus hojas y tallos, por lo que tolera períodos de sequía mejor que el exceso de humedad. No requiere productos especiales. La iluminación, el pinzado de las ramas y un sustrato que drene correctamente son tres aspectos decisivos para que se mantenga saludable y gane volumen.

1. Luz natural: dónde ubicar el árbol de la abundancia para que crezca fuerte

La ubicación influye en la forma de la planta. Cuando recibe luz suficiente, el árbol de la abundancia tiende a crecer de manera más compacta; en cambio, si permanece en un rincón oscuro, sus tallos pueden alargarse demasiado y las hojas quedar más separadas. Una ventana luminosa orientada al norte suele ser buena opción en Argentina; también sirve un balcón protegido de las heladas.

Árbol de la abundancia, una suculenta resistente y decorativa Foto: Instagram @hoja.terrariosyplantas_mx

Si la planta estuvo durante mucho tiempo dentro de casa, es importante no trasladarla de golpe al sol intenso. El cambio brusco puede provocar quemaduras en las hojas. Conviene aumentar gradualmente la exposición. La luz favorece la producción de nuevos brotes y un desarrollo más vigoroso, pero el engrosamiento del tronco requiere tiempo: ningún cambio de ubicación puede conseguirlo de un día para otro.

2. Poda y pinzado: el secreto para conseguir más ramas y una copa tupida

Uno de los atractivos de esta especie es que admite podas para controlar su tamaño y orientar su crecimiento. El pinzado consiste en retirar la punta de brotes, lo que puede estimular la aparición de nuevas ramificaciones cerca del corte. Así, en lugar de dejar que unas pocas ramas crezcan demasiado largas, es posible construir una copa más densa y proporcionada, especialmente en macetas.

Para hacerlo, conviene utilizar una tijera limpia, identificar los tallos que sobresalen y cortar por encima de un par de hojas. También se pueden retirar las ramas secas o dañadas, sin intervenir toda la planta de una sola vez. La primavera es una época apropiada para realizar estas tareas cuando el ejemplar está creciendo activamente. Es importante recordar que la poda ayuda a darle forma, pero no engrosa el tronco de manera automática.

3. Riego y sustrato: cómo evitar que las raíces se pudran

El error más frecuente es tratar al árbol de la abundancia como si necesitara agua todos los días. Sus hojas funcionan como reserva, por lo que hay que dejar que el sustrato se seque antes de volver a regar. La frecuencia depende de la temperatura y la estación: durante los meses cálidos puede requerir más agua que en invierno, pero no existe un calendario único que funcione para todas las plantas.

Árbol de la abundancia: los cuidados para una copa frondosa Foto: Instagram @rojocactus

La maceta debe tener agujeros de drenaje y una mezcla aireada, como las preparadas para cactus y suculentas. Si el agua queda acumulada, las raíces pueden deteriorarse y provocar caída de hojas o tallos blandos. Para comprobar si necesita riego, basta con revisar la humedad de la tierra, sin contar los días transcurridos. Las hojas firmes y la aparición de brotes suelen ser buenas señales de desarrollo.

Cuánto tarda en tener un tronco grueso y apariencia de árbol

El resultado depende de la edad de la planta, la luz natural disponible y las condiciones de cultivo. Con los años, sus tallos pueden adquirir una textura más leñosa y sostener una copa cada vez más ramificada. Aunque suele confundirse con el árbol de jade (Crassula ovata), se trata de una especie diferente. La clave es la constancia: buena iluminación, podas moderadas y riegos espaciados, sin buscar soluciones rápidas que puedan debilitarla.