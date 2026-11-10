No más de dos semanas seguidas: la normativa que limita el turno noche para proteger la salud de los trabajadores

La legislación establece límites específicos para quienes realizan jornadas durante el horario nocturno. Foto: Unsplash.

La organización de las jornadas laborales puede variar según el país y el tipo de actividad. En España, la legislación contempla una regulación específica para quienes trabajan durante la noche y establece límites para evitar que determinados empleados permanezcan durante períodos prolongados en ese horario.

La normativa forma parte del Estatuto de los Trabajadores y está especialmente vinculada con las actividades que funcionan de manera continua y requieren una organización por turnos. El objetivo es contemplar los efectos que puede tener el trabajo nocturno sobre la salud y la seguridad de los empleados.

El trabajo nocturno en España está comprendido entre las 22:00 y las 6:00. Foto: argentina.gob.ar

¿Qué dice la norma sobre el turno noche en España?

La legislación española considera trabajo nocturno al que se desarrolla entre las 22:00 y las 6:00. En las empresas que funcionan de manera continua durante las 24 horas, la normativa establece que los turnos deben organizarse mediante un sistema de rotación.

En este marco, un mismo trabajador no puede permanecer en el turno nocturno durante más de dos semanas consecutivas. La regla contempla, sin embargo, una excepción: el límite puede no aplicarse cuando el trabajador elige voluntariamente continuar en el turno de noche.

Por lo tanto, la normativa no implica que todas las personas que trabajan de noche deban cambiar obligatoriamente de horario cada 14 días. La disposición apunta principalmente a la organización de los turnos en determinadas actividades y busca evitar que un empleado quede asignado de manera permanente al horario nocturno.

Las empresas que funcionan las 24 horas deben contemplar la rotación de los trabajadores entre los distintos turnos. Foto: Unsplash.

¿Cuántas horas puede trabajar una persona durante la noche?

La legislación española también establece límites sobre la duración de la jornada de los trabajadores nocturnos. De acuerdo con la normativa, estos empleados no pueden superar, en promedio, las ocho horas diarias de trabajo durante un período de referencia de 15 días.

Además, como regla general, los trabajadores nocturnos no pueden realizar horas extraordinarias, debido a las características particulares de este tipo de jornada.

El trabajo durante la noche también puede dar lugar a una compensación específica, aunque existen determinadas situaciones en las que esta no necesariamente se aplica.

Una de ellas ocurre cuando el salario del trabajador ya fue establecido teniendo en cuenta que la actividad se desarrolla naturalmente durante el horario nocturno. Otra posibilidad se presenta cuando el trabajo de noche es compensado mediante períodos de descanso.

La normativa busca reducir los posibles efectos del trabajo nocturno sobre la salud y la seguridad laboral. Foto: Unsplash.

¿Por qué España limita la permanencia en el turno noche?

El trabajo nocturno puede alterar los horarios habituales de descanso y modificar los ritmos cotidianos de los trabajadores. Por este motivo, la legislación española establece medidas específicas para proteger su salud y seguridad.

La rotación de turnos es una de las herramientas contempladas para evitar que una persona quede expuesta de manera prolongada a este tipo de jornada.

La normativa también establece derechos relacionados con la vigilancia de la salud. Los trabajadores nocturnos tienen derecho a una evaluación gratuita de su estado de salud antes de comenzar este tipo de tareas y posteriormente a intervalos regulares.

De esta manera, la regulación busca que las condiciones de trabajo nocturno sean compatibles con la protección de la salud de quienes realizan estas actividades.

Los trabajadores nocturnos no pueden superar, en promedio, las ocho horas diarias durante un período de referencia de 15 días. Foto: Wikimedia Commons

¿Qué trabajadores pueden quedar alcanzados por la medida?

La regla cobra especial relevancia en las empresas que necesitan mantener su actividad durante las 24 horas, como determinados sectores industriales y servicios que requieren funcionamiento continuo. En estos casos, la organización de los horarios debe contemplar la rotación de los trabajadores para cubrir los distintos turnos.

Sin embargo, no significa que cualquier empleado que trabaje de noche tenga que abandonar ese horario después de dos semanas. La propia normativa contempla situaciones en las que el trabajador puede permanecer voluntariamente en el turno nocturno.

Por eso, el límite debe entenderse dentro del esquema de trabajo nocturno y trabajo a turnos previsto por la legislación laboral española.

Como regla general, quienes trabajan durante la noche no pueden realizar horas extraordinarias. Foto: Magnific

Una medida vinculada con la seguridad laboral

La regulación española busca establecer condiciones específicas para una modalidad de trabajo que presenta características diferentes a las de una jornada convencional.

Además de limitar la duración media de la jornada nocturna y restringir las horas extraordinarias, la normativa incorpora medidas de vigilancia de la salud y establece criterios para organizar los turnos.

El objetivo es que las empresas puedan mantener sus operaciones durante la noche sin dejar de contemplar el impacto que este tipo de jornada puede tener sobre los trabajadores.