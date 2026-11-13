Trump rompió el silencio sobre el escándalo sexual y las sospechas de espionaje que provocaron la salida del CEO de Nvidia: “Está pasando por un infierno”

Jensen Huang, cofundador y exCEO de Nvidia junto a Trump Foto: REUTERS

Donald Trump se pronunció sobre la renuncia de Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia, después de que revelaciones sobre presuntas relaciones extramatrimoniales y sospechas de espionaje chino desataran una crisis dentro del gigante tecnológico. El mandatario estadounidense aseguró que el empresario de 63 años atraviesa un momento personal difícil, especialmente por las consecuencias que el escándalo tuvo sobre su familia.

Durante una entrevista con Stephen A. Smith, en el programa Straight Shooter, Trump reveló que conversó personalmente con Huang después de su salida de la compañía. Según relató, el empresario manifestó preocupación por el daño causado a su esposa y sus seres queridos. El episodio adquirió dimensión internacional cuando una de las mujeres vinculadas con el ejecutivo fue señalada en investigaciones periodísticas como presunta colaboradora de los servicios de inteligencia de China, una acusación que todavía no fue confirmada oficialmente.

Qué dijo Donald Trump sobre Jensen Huang y el escándalo que sacudió a Nvidia

Trump evitó condenar directamente al empresario y destacó su trayectoria como uno de los principales referentes de la industria tecnológica estadounidense. “Lo que más le duele es su esposa y su familia”, sostuvo al describir el estado emocional del exdirector ejecutivo, a quien también definió como “un hombre extraordinario” y aseguró que estaba “pasando por un infierno”, en referencia a las consecuencias personales y profesionales del escándalo.

Donald Trump habló sobre el escándalo que sacudió a Nvidia Foto: REUTERS

El mandatario, que durante los últimos años mantuvo una relación cercana con Huang, destacó su contribución al desarrollo de procesadores utilizados en sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, reconoció que las sospechas de espionaje podrían modificar la gravedad del episodio, especialmente por la importancia estratégica de Nvidia en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

Quién es Alice Huang, la empresaria señalada como presunta espía china

Uno de los aspectos más delicados del escándalo involucra a Alice Huang, una empresaria vinculada con Megaspeed, compañía relacionada con el negocio de semiconductores y cliente de Nvidia. Según informaciones difundidas por medios internacionales, organismos estadounidenses sospechan que la mujer podría haber colaborado con autoridades chinas. No obstante, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que haya realizado actividades de espionaje.

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Foto: Reuters (Manami Yamada)

La situación despertó preocupación porque Nvidia ocupa una posición estratégica en el desarrollo mundial de inteligencia artificial y Washington mantiene restricciones sobre la exportación de determinados chips avanzados a China. “Si la mujer era una espía, sí. Si no lo era, quizás sería diferente”, manifestó Trump al referirse a las posibles implicancias del caso. Además, trascendió otra presunta relación extramatrimonial con Kimberly Powell, una ejecutiva de Nvidia, lo que incrementó la presión sobre la conducción empresarial y generó interrogantes sobre posibles conflictos de interés.

La renuncia de Jensen Huang: qué pasará con Nvidia después de 33 años

La salida de Huang representa un cambio histórico para una compañía que pasó de desarrollar tecnología gráfica para videojuegos a convertirse en uno de los principales protagonistas del crecimiento mundial de la inteligencia artificial. Fundada en 1993 junto con Chris Malachowsky y Curtis Priem, Nvidia permaneció durante más de tres décadas bajo su liderazgo, período en el que consolidó su posición como proveedor fundamental de procesadores avanzados.

Tras su renuncia, anunciada el jueves 12 de noviembre, Colette Kress, hasta entonces directora financiera, asumió como directora ejecutiva interina, mientras que Harvey C. Jones fue designado presidente del consejo de administración. La empresa comenzó la búsqueda de un reemplazante permanente en medio de la incertidumbre financiera: las acciones de Nvidia registraron una caída superior al 4% durante la jornada, reflejando la preocupación de los inversores por el futuro de la compañía.

Trump propuso a Tim Cook como nuevo CEO de Nvidia

En medio de las repercusiones, Trump sorprendió al proponer públicamente a Tim Cook, histórico ejecutivo de Apple, como posible sucesor de Huang. “¡Una leyenda reemplaza a una leyenda!”, expresó en Truth Social al destacar su capacidad empresarial y considerar que reúne las condiciones necesarias para dirigir al fabricante de procesadores.

Sin embargo, la propuesta presidencial no constituye una designación oficial, ya que la elección corresponde al consejo de administración de Nvidia. La controversia también despertó preocupación en el Congreso estadounidense, donde legisladores reclamaron explicaciones sobre posibles riesgos para la seguridad nacional. En este escenario, el futuro de la compañía dependerá de sostener la confianza de sus inversores, esclarecer las investigaciones y mantener su liderazgo tecnológico frente a la creciente competencia entre Estados Unidos y China.