Latin Grammy 2026: Milo J, CA7RIEL y Paco Amoroso y Bizarrap fueron los argentinos más premiados de la noche

Latin Grammys Foto: Reuters

Los Latin Grammys 2026 dejaron una importante cosecha de premios en la música argentina, ya que en la ceremonia celebrada en Las Vegas, Milo J se convirtió en uno de los grandes protagonistas al conseguir cuatro estatuillas, mientras que CA7RIEL y Paco Amoroso sumaron tres reconocimientos. Otro de los argentinos que tuvo su motivo para celebrar fue Bizarrap, gracias a su colaboración con Daddy Yankee.

La entrega número 27 de los premios de la Academia Latina de la Grabación reunió a grandes figuras de la industria musical y tuvo a Rosalía como la artista más premiada de la noche. La cantante española obtuvo seis galardones, entre ellos el de Álbum del Año por LUX, en una edición que también reconoció a otros referentes de la música latinoamericana.

Milo J fue el gran premiado de la noche Foto: Reuters

Pero sin dudas, el gran protagonista de la noche fue Milo J, con cuatro estatuillas y un reconocimiento especial Latin Grammy con apenas 19 años. Uno de los reconocimientos más importantes llegó por Grabación del Año, gracias a su canción “Niño”, mientras que también obtuvo el premio a Mejor Álbum Folclórico por “La vida era más corta”.

A estos galardones se sumó Mejor Interpretación Urbana por “Gil”, su colaboración con Trueno, y Mejor Diseño de Empaque por el trabajo visual de su disco.

CA7RIEL y Paco Amoroso sumaron tres estatuillas junto a Sting y Fred again

Otro de los momentos destacados para Argentina llegó de la mano de CA7RIEL y Paco Amoroso. El dúo consiguió tres premios que reconocieron diferentes facetas de su proyecto artístico. Uno de ellos fue Mejor Interpretación de Música Electrónica por “Beto’s Horns - Fred Remix”, realizado junto al productor británico Fred again. También ganaron Mejor Canción Pop/Rock por “Hasta Jesús tuvo un mal día”, en colaboración con Sting.

Catriel y Paco Amoroso en los Latin Grammy Foto: Reuters

El tercer reconocimiento llegó por FREE SPIRITS (The Film), que obtuvo el premio a Mejor Video Musical en Versión Larga y, de esta manera, los músicos volvieron a demostrar que su alcance internacional llega con una propuesta que combina la critica, el humor y distintos géneros musicales.

De esta manera, los músicos volvieron a demostrar el alcance internacional de una propuesta que combina experimentación, humor y distintos géneros musicales.

Bizarrap ganó junto a Daddy Yankee por su BZRP Music Session

Bizarrap también consiguió un nuevo reconocimiento internacional. El productor argentino ganó el Latin Grammy a Mejor Canción Urbana por “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, la colaboración que realizó junto al histórico referente del reggaetón.

El premio distinguió el trabajo de ambos artistas y volvió a poner en escena el formato de sesiones que convirtió a Bizarrap en uno de los productores argentinos de mayor proyección internacional. La distinción también llegó en una noche especial para Daddy Yankee, quien recibió el reconocimiento Persona del Año 2026 por su trayectoria y su influencia en la música latina.

Bizarrap en los Latin Grammys Foto: Reuters

Rosalía, la gran ganadora de la noche: seis premios y el codiciado Álbum del Año con LUX

La artista española fue la gran ganadora de la ceremonia con seis estatuillas. El reconocimiento más importante llegó por LUX (Complete Works), que se impuso en la categoría Álbum del Año y también obtuvo el premio a Mejor Álbum de Música Alternativa.

Además, Rosalía ganó Canción del Año y Mejor Canción Pop por “La Perla”, su colaboración con Yahritza y Su Esencia. También recibió el reconocimiento a Mejor Video Musical en Versión Corta por “Sauvignon Blanc” y otro por la ingeniería de grabación de su álbum.

Durante la ceremonia, la cantante presentó parte de su nuevo proyecto, un trabajo que combina diferentes idiomas, arreglos orquestales y sonidos contemporáneos. Al recibir el premio principal, Rosalía describió LUX como un salto al vacío y destacó la importancia de poder expresar su propia verdad a través de la música.

Rosalía en los Latin Grammys Foto: Reuters

Los otros argentinos que fueron premiados en los Latin Grammy

La presencia argentina también se hizo sentir en otras categorías. Fito Páez ganó Mejor Álbum de Rock por Shine, mientras que el Quinteto Astor Piazzolla obtuvo el reconocimiento a Mejor Álbum de Tango por Le Grand Tango.

Así, la edición 2026 dejó una importante representación nacional en distintos géneros y confirmó el protagonismo de los artistas argentinos dentro de la escena musical latinoamericana.