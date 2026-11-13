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Empezó en 1939 con gauchos y estancieros: 87 años después, encabeza 8 fiestas bonaerenses con fiambres, cordero y desfiles

Del 13 al 15 de noviembre, la provincia de Buenos Aires tendrá encuentros dedicados a la tradición, la gastronomía y la música. La celebración más antigua llega a su 87ª edición, mientras otros pueblos recuperan recetas familiares, oficios rurales y costumbres locales.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Fiestas regionales
Las destrezas criollas, protagonistas de las fiestas bonaerenses
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Una reunión de paisanos y estancieros en San Antonio de Areco se transformó en una celebración criolla de alcance nacional. Este fin de semana, del viernes 13 al domingo 15 de noviembre de 2026, habrá ocho fiestas y encuentros destacados en distintos puntos de Buenos Aires, con desfiles, fogones, concursos gastronómicos y música en vivo. La mayoría es gratuita, aunque hay actividades aranceladas.

San Antonio de Areco: de una fiesta de 1939 a su 87ª edición

La Fiesta Nacional de la Tradición nació en 1939, impulsada por el intendente José Antonio Güiraldes y el gobierno provincial. Aquella primera celebración reunió a gauchos y propietarios rurales en un Parque Criollo mucho más sencillo que el actual. La fecha recuerda el nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, y este año coincide con el centenario de la publicación de Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes.

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Tradición gaucha en la provincia de Buenos Aires Foto: Areco Tradición

Del 13 al 15 habrá destrezas criollas, fogón surero y baile de campo. El domingo 15, a las 10, será el desfile de paisanos y tropillas en la Plaza Ruiz de Arellano. El desfile es gratuito, pero el ingreso al Parque Criollo cuesta $50.000, con exenciones para residentes de Areco, jubilados, menores de 12 años y otros grupos contemplados por la organización.

Agustín Roca: una fiesta para conservar el sabor de los fiambres caseros

En Junín, Agustín Roca celebrará la 45ª Fiesta del Fiambre Casero el sábado 14 y domingo 15, en la exestación ferroviaria. La fiesta nació en 1978 y conserva recetas artesanales transmitidas entre generaciones. Habrá puestos gastronómicos, emprendedores y música, con entrada gratuita. El domingo se realizará un desfile de caballos a las 11 y juegos de riendas a las 13; desde las 14 actuarán Lunáticos, Los Gringos y Rocío Quiroz.

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Mar de Cobo y Mar de Ajó: cordero al asador y pesca tradicional

Mar de Cobo tendrá su 19ª Fiesta Provincial del Cordero Costero, del viernes 13 al domingo 15. En la plaza central habrá fogones, corderos preparados por asadores locales, feria de artesanos y espectáculos. La grilla incluye a Los del Fuego el viernes, Rocío Quiroz el sábado y Los Musiqueros Entrerrianos el domingo. La entrada será gratuita y la propuesta busca visibilizar la producción regional.

Fiesta del Cordero. Foto: redcultural.marchiquita.gob.ar

En Mar de Ajó se realizará la 57ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia, también del 13 al 15, en el Camping General Lavalle. El tradicional concurso de pesca será uno de los atractivos, junto con espectáculos, elección de representantes de la fiesta, gastronomía y feria artesanal. El acceso general anunciado es gratuito.

Chacabuco y Alberti: folklore, baile y tradiciones rurales

Chacabuco organizará el 15º Festival Nuestras Raíces el sábado 14 y domingo 15, en la Plaza General Belgrano. Están previstos desfiles criollos, fogones, danzas, música y espacios de emprendedores, con entrada gratuita. En Alberti, durante las mismas jornadas y desde las 17, se celebrará el 55º Pre Cosquín, con competencias artísticas, ballets locales, paseo de artesanos y gastronomía frente al Palacio Municipal. Ambas celebraciones acercan las expresiones folklóricas a vecinos y visitantes.

Lincoln y Villa Maza: producción rural y recetas familiares

La 53ª Expo Rural de Lincoln se realizará del 13 al 15 en el predio de la Sociedad Rural, con exhibiciones del campo, industria y comercio, charlas, espectáculos y concursos de quesos. La entrada será gratuita. Finalmente, Villa Maza, en Adolfo Alsina, tendrá su 4ª Fiesta de la Masa el domingo 15 desde las 11, en el Parque Municipal. Habrá concursos de preparaciones dulces y saladas, baile popular, artistas y feria de emprendedores, también con acceso gratuito.

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Fiesta de la Masa Foto: Areco Tradición

Desde la celebración criolla que comenzó hace 87 años hasta las fiestas gastronómicas más recientes, estos encuentros muestran cómo los pueblos bonaerenses mantienen vivas sus tradiciones y encuentran nuevas oportunidades para compartirlas con quienes los visitan.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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