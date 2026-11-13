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El paso de fauna silvestre más grande del mundo abrirá en diciembre: dónde está y qué animales podrán cruzarlo

El ecoducto atraviesa diez carriles de una autopista. La obra costó alrededor de US$114 millones y busca reducir los atropellos y recuperar hábitats fragmentados.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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California construye el puente para animales más grande del mundo: cruzará una autopista de 10 carriles y busca salvar a los pumas.
California construye el puente para animales más grande del mundo: cruzará una autopista de 10 carriles y busca salvar a los pumas. Foto: 101wildlifecrossing.org.
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El paso de fauna silvestre más grande del mundo tiene fecha de inauguración. El próximo 2 de diciembre abrirá el Wallis Annenberg Wildlife Crossing, un ecoducto construido sobre la autopista US 101, en California, Estados Unidos, que permitirá el desplazamiento seguro de animales entre dos sectores de las montañas de Santa Mónica.

La estructura atraviesa diez carriles de una de las rutas más transitadas de la región y fue diseñada para que coyotes, linces, pumas y zorros puedan cruzar sin exponerse al tránsito vehicular. El objetivo es recuperar la conexión entre hábitats que quedaron separados por el crecimiento urbano y la construcción de la autopista.

El proyecto se encuentra en el área de Liberty Canyon y representa una obra de ingeniería poco habitual: en lugar de construir un puente para vehículos o peatones, se levantó una estructura cubierta de tierra y vegetación para que los animales puedan desplazarse como si continuaran caminando por su entorno natural.

Cómo es el ecoducto que cruza diez carriles de una autopista

El Wallis Annenberg Wildlife Crossing fue pensado para funcionar como una extensión del paisaje. Su superficie estará cubierta de tierra y vegetación nativa, con el propósito de que los animales no perciban que están atravesando una infraestructura artificial.

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El cruce de animales Wallis Annenberg Wildlife Crossing
El cruce de animales Wallis Annenberg Wildlife Crossing. Video: X/@bethpratt

La construcción incluye capas de suelo, sistemas de drenaje y barreras acústicas, además de una estructura con el ancho necesario para ofrecer un entorno seguro. La idea es reducir la exposición al ruido y al movimiento de los vehículos, dos factores que pueden alterar el comportamiento de la fauna.

La autopista US 101 se había convertido en una barrera para los animales grandes de las montañas de Santa Mónica. Los intentos de cruzarla implicaban un riesgo elevado de atropellos y contribuían al aislamiento de distintas poblaciones.

Uno de los casos que impulsó la iniciativa fue el de los pumas, cuya supervivencia depende de contar con territorios amplios y poder desplazarse para buscar alimento y reproducirse. La fragmentación de su hábitat limita esos movimientos y puede afectar la diversidad genética de las poblaciones.

Imágenes difundidas por Los Angeles Times mostraron avances importantes de la obra, entre ellos el tablero de concreto del puente que cruza Agoura Road. Para concretar esa etapa fue necesario coordinar tareas con distintas agencias, reubicar líneas de telecomunicaciones y de alta tensión y modificar una tubería de agua que abastece a la región.

Qué animales podrán utilizar el paso de fauna

El ecoducto apunta a facilitar el desplazamiento de distintas especies que habitan las montañas de Santa Mónica. Entre los animales que podrán utilizarlo se encuentran:

  • Pumas: necesitan desplazarse por grandes extensiones para encontrar alimento, reproducirse y mantener el intercambio genético entre poblaciones.
  • Coyotes: son animales adaptables que recorren distintos ambientes en busca de alimento.
  • Linces: utilizan territorios amplios y pueden verse afectados por la fragmentación de sus hábitats.
  • Zorros: también podrán aprovechar la conexión para moverse entre sectores naturales separados por la autopista.

Aunque la apertura está prevista para el 2 de diciembre, los trabajos de construcción y acondicionamiento del entorno forman parte de un proceso más amplio. Durante las obras ya se observaron algunos coyotes y linces en las inmediaciones de la estructura.

California construye el puente para animales más grande del mundo: cruzará una autopista de 10 carriles y busca salvar a los pumas.
California construye el puente para animales más grande del mundo: cruzará una autopista de 10 carriles y busca salvar a los pumas. Foto: 101wildlifecrossing.org.

Cómo los científicos medirán el impacto del puente en los animales

Además de recuperar la conectividad entre los hábitats, el proyecto ofrecerá una oportunidad para estudiar cómo reaccionan los animales ante este tipo de infraestructura.

Los biólogos planean utilizar registradores biológicos y otras tecnologías de seguimiento para recopilar información sobre los desplazamientos y las respuestas fisiológicas de distintas especies. Entre los parámetros que buscan analizar se encuentra la frecuencia cardíaca, que puede aportar indicios sobre los niveles de estrés durante el cruce.

Estos datos permitirán evaluar si el diseño del ecoducto cumple con su objetivo y si los animales pueden utilizarlo sin sufrir alteraciones importantes en su comportamiento.

El monitoreo también servirá para conocer qué especies aprovechan la estructura, con qué frecuencia la utilizan y si el puente contribuye a recuperar la conexión entre poblaciones que permanecían aisladas.

Cuánto costó el paso de fauna silvestre más grande del mundo

El presupuesto también generó debate. El proyecto fue presentado inicialmente con estimaciones cercanas a los US$90 millones, pero las cifras más recientes ubican su costo alrededor de los US$114 millones.

Las diferencias se relacionan con la complejidad de una obra que debió adaptarse a las condiciones geológicas del terreno, las distintas etapas de construcción y los costos de materiales y mano de obra en California. También fue necesario realizar trabajos complementarios en los caminos y servicios cercanos.

El cruce para animales Wallis Annenberg Wildlife Crossing
El cruce para animales Wallis Annenberg Wildlife Crossing. Foto: X/@RichTPar

La inversión responde a dos objetivos principales: reducir los atropellos de animales y recuperar corredores naturales que quedaron interrumpidos por las rutas y el desarrollo urbano.

En Estados Unidos se registran millones de colisiones entre vehículos y animales cada año. En California, el problema adquiere especial relevancia por la presencia de autopistas de alta velocidad que atraviesan zonas naturales.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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