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Estados Unidos levantó la suspensión de vuelos tras más de cuatro horas de interrupción aérea

La FAA volvió a autorizar los despegues en todo el país. El gobierno de Donald Trump aseguró que los pasajeros nunca estuvieron en peligro, aunque persisten las demoras.

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Estados Unidos levantó la suspensión de vuelos tras varias horas de caos aéreo por una falla de comunicaciones
Estados Unidos levantó la suspensión de vuelos tras varias horas de caos aéreo por una falla de comunicaciones. Foto: REUTERS
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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó este viernes 13 de noviembre por la noche la suspensión nacional de vuelos después de varias horas de interrupciones provocadas por una falla en las telecomunicaciones del sistema de control aéreo. La medida había obligado a mantener los aviones en tierra y afectó las operaciones de los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo del país.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que la decisión se había tomado de manera preventiva y que la seguridad de los pasajeros estuvo garantizada. “El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en peligro. Ningún vuelo estuvo en riesgo. La FAA pudo manejar la situación. Lo hicimos por precaución”, sostuvo.

Estados Unidos levantó la suspensión de vuelos tras varias horas de caos aéreo por una falla de comunicaciones
Estados Unidos levantó la suspensión de vuelos tras varias horas de caos aéreo por una falla de comunicaciones. Foto: REUTERS

Mullin también descartó que existiera una relación entre el incidente aéreo y la interrupción global de los servicios de Microsoft registrada el jueves. El funcionario sostuvo que ambos acontecimientos eran independientes y aclaró que, hasta ese momento, no existían indicios de un ataque malicioso.

Mientras tanto, los equipos técnicos de la FAA continuaban investigando el origen de la falla que afectó las comunicaciones aeronáuticas. Cabe resaltar que a peasr de que los vuelos comenzaron a reanudarse, las autoridades advirtieron que las demoras y cancelaciones podrían continuar mientras las aerolíneas reorganizan sus operaciones.

Estados Unidos atribuyó la suspensión de vuelos a una falla de telecomunicaciones
Estados Unidos atribuyó la suspensión de vuelos a una falla de telecomunicaciones. Foto: REUTERS

La suspensión provocó miles de vuelos demorados y cancelados en Estados Unidos con consecuencias para las conexiones internacionales, incluidos servicios programados desde Argentina. Con el levantamiento de la restricción, las compañías pueden retomar las salidas, aunque la normalización completa dependerá de la reorganización de aviones, tripulaciones y horarios. Por ese motivo, se recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto.

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