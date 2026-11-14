Entel se va de Perú: vendió su negocio por US$1.714 millones a la dueña de Tigo y más de 10 millones de clientes cambiarán de dueño

Millicom Foto: Reuters

El mercado de las telecomunicaciones en América Latina atraviesa una importante transformación. Entel, una de las principales compañías de telefonía de Sudamérica, anunció la venta de sus operaciones en Perú por US$1.714 millones a Millicom International Cellular, multinacional propietaria de Tigo. El acuerdo, anunciado el viernes 13 de noviembre de 2026, incluye las empresas Entel Perú y Americatel Perú y representa un movimiento estratégico que involucra a más de 10 millones de clientes. Mientras el grupo chileno busca concentrar sus inversiones en su país de origen, la compradora pretende ampliar su presencia en el mercado latinoamericano.

Por qué Entel se va de Perú después de más de una década

La decisión de Entel responde a una reorganización de sus negocios y a la intención de fortalecer su posición financiera. Pese a que las operaciones peruanas representan aproximadamente el 36% de sus ingresos, la compañía decidió desprenderse de sus filiales para concentrar recursos en Chile, donde pretende desarrollar nuevos proyectos vinculados con la conectividad, el internet para hogares y los servicios digitales. La operación también permitirá reducir obligaciones financieras y obtener recursos para futuras inversiones.

El director ejecutivo de Entel, Antonio Büchi, explicó que la transacción forma parte de una estrategia de largo plazo para mejorar la competitividad del grupo. Además, la empresa proyecta una ganancia neta extraordinaria cercana a los 98.000 millones de pesos chilenos y propondrá distribuir un dividendo eventual de 2.100 pesos chilenos por acción, sujeto a la concreción de la venta y las aprobaciones correspondientes.

Qué pasará con los más de 10 millones de clientes de Entel Perú

Uno de los principales interrogantes es qué ocurrirá con los usuarios que actualmente utilizan los servicios de la operadora. La venta no implica una suspensión automática de las líneas telefónicas ni obliga a los clientes a cambiar de compañía, ya que inicialmente se trata de una transferencia de propiedad. Por el momento, no se anunciaron modificaciones inmediatas en las tarifas, los planes contratados o los números telefónicos como consecuencia del acuerdo.

Tigo Foto: Reuters

Sin embargo, una vez completada la adquisición, Millicom podría implementar cambios comerciales y tecnológicos dentro de su estrategia regional. Todavía no existe una fecha confirmada para una eventual sustitución de la marca Entel por Tigo en Perú, ni se comunicó un cronograma de migración de usuarios. Las novedades dependerán de las decisiones que adopte el nuevo propietario y de las comunicaciones oficiales posteriores al cierre de la operación.

Quién es Millicom, la empresa dueña de Tigo que comprará Entel Perú

Millicom International Cellular es una multinacional de telecomunicaciones con sede en Luxemburgo, conocida principalmente por operar con la marca Tigo en distintos países latinoamericanos. Su actividad comprende servicios de telefonía móvil, internet, televisión y soluciones tecnológicas para empresas. Con esta adquisición, el grupo busca ampliar su presencia regional y fortalecer su participación en uno de los mercados más importantes de Sudamérica.

La compañía proyecta expandirse a 13 mercados latinoamericanos y considera que Perú ofrece oportunidades de crecimiento, especialmente en conectividad residencial y fibra óptica. Según los datos difundidos por el grupo, las conexiones de fibra óptica en el país crecieron alrededor de un 21% durante 2025, un indicador que respalda sus planes de inversión.

Cuándo se concretará la venta de Entel Perú por US$1.714 millones

Aunque ambas empresas anunciaron el acuerdo, la transacción todavía debe completar las aprobaciones correspondientes. Entel convocó a una Junta Extraordinaria de Accionistas para el 30 de noviembre de 2026, mientras que Millicom espera concretar la adquisición durante los primeros días de diciembre, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

El pago se distribuirá en tres etapas: 65% al cierre de la operación, 10% doce meses después y el 25% restante a los dieciocho meses. El monto de US$1.714 millones corresponde al valor empresa de la transacción e incluye obligaciones por arrendamientos. De concretarse, la venta marcará el final de la etapa de Entel bajo control chileno en Perú y reforzará la expansión de Tigo en América Latina.