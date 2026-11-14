comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Entel se va de Perú: vendió su negocio por US$1.714 millones a la dueña de Tigo y más de 10 millones de clientes cambiarán de dueño

La compañía chilena acordó transferir sus operaciones peruanas a Millicom, propietaria de Tigo. La millonaria transacción marca el final de una etapa de más de una década y genera expectativas sobre el futuro de los servicios de telefonía e internet.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Telefonías
Millicom Foto: Reuters
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El mercado de las telecomunicaciones en América Latina atraviesa una importante transformación. Entel, una de las principales compañías de telefonía de Sudamérica, anunció la venta de sus operaciones en Perú por US$1.714 millones a Millicom International Cellular, multinacional propietaria de Tigo. El acuerdo, anunciado el viernes 13 de noviembre de 2026, incluye las empresas Entel Perú y Americatel Perú y representa un movimiento estratégico que involucra a más de 10 millones de clientes. Mientras el grupo chileno busca concentrar sus inversiones en su país de origen, la compradora pretende ampliar su presencia en el mercado latinoamericano.

Por qué Entel se va de Perú después de más de una década

La decisión de Entel responde a una reorganización de sus negocios y a la intención de fortalecer su posición financiera. Pese a que las operaciones peruanas representan aproximadamente el 36% de sus ingresos, la compañía decidió desprenderse de sus filiales para concentrar recursos en Chile, donde pretende desarrollar nuevos proyectos vinculados con la conectividad, el internet para hogares y los servicios digitales. La operación también permitirá reducir obligaciones financieras y obtener recursos para futuras inversiones.

El director ejecutivo de Entel, Antonio Büchi, explicó que la transacción forma parte de una estrategia de largo plazo para mejorar la competitividad del grupo. Además, la empresa proyecta una ganancia neta extraordinaria cercana a los 98.000 millones de pesos chilenos y propondrá distribuir un dividendo eventual de 2.100 pesos chilenos por acción, sujeto a la concreción de la venta y las aprobaciones correspondientes.

Qué pasará con los más de 10 millones de clientes de Entel Perú

Uno de los principales interrogantes es qué ocurrirá con los usuarios que actualmente utilizan los servicios de la operadora. La venta no implica una suspensión automática de las líneas telefónicas ni obliga a los clientes a cambiar de compañía, ya que inicialmente se trata de una transferencia de propiedad. Por el momento, no se anunciaron modificaciones inmediatas en las tarifas, los planes contratados o los números telefónicos como consecuencia del acuerdo.

Contenido Recomendado

Las Fuerzas Armadas de El Salvador tomaron el control del estadio principal de Haití, que estaba en manos de las pandillas:el impresionante operativo que incluyó perros robóticos armados

El Salvador tomó el control del principal estadio de Haití.

En el inicio de la campaña electoral en España, Pedro Sánchez apuntó contra Javier Milei:“¿Ha sido alternativa o involución?"

Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el inicio de la campaña en España.
Telefonías
Tigo Foto: Reuters

Sin embargo, una vez completada la adquisición, Millicom podría implementar cambios comerciales y tecnológicos dentro de su estrategia regional. Todavía no existe una fecha confirmada para una eventual sustitución de la marca Entel por Tigo en Perú, ni se comunicó un cronograma de migración de usuarios. Las novedades dependerán de las decisiones que adopte el nuevo propietario y de las comunicaciones oficiales posteriores al cierre de la operación.

Quién es Millicom, la empresa dueña de Tigo que comprará Entel Perú

Millicom International Cellular es una multinacional de telecomunicaciones con sede en Luxemburgo, conocida principalmente por operar con la marca Tigo en distintos países latinoamericanos. Su actividad comprende servicios de telefonía móvil, internet, televisión y soluciones tecnológicas para empresas. Con esta adquisición, el grupo busca ampliar su presencia regional y fortalecer su participación en uno de los mercados más importantes de Sudamérica.

La compañía proyecta expandirse a 13 mercados latinoamericanos y considera que Perú ofrece oportunidades de crecimiento, especialmente en conectividad residencial y fibra óptica. Según los datos difundidos por el grupo, las conexiones de fibra óptica en el país crecieron alrededor de un 21% durante 2025, un indicador que respalda sus planes de inversión.

Cuándo se concretará la venta de Entel Perú por US$1.714 millones

Aunque ambas empresas anunciaron el acuerdo, la transacción todavía debe completar las aprobaciones correspondientes. Entel convocó a una Junta Extraordinaria de Accionistas para el 30 de noviembre de 2026, mientras que Millicom espera concretar la adquisición durante los primeros días de diciembre, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

El pago se distribuirá en tres etapas: 65% al cierre de la operación, 10% doce meses después y el 25% restante a los dieciocho meses. El monto de US$1.714 millones corresponde al valor empresa de la transacción e incluye obligaciones por arrendamientos. De concretarse, la venta marcará el final de la etapa de Entel bajo control chileno en Perú y reforzará la expansión de Tigo en América Latina.

NP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Buscan 2 voluntarios para vivir gratis en un santuario de renos en Noruega:ofrecen alojamiento y comida a cambio de hasta 5 horas de trabajo por día

    Buscan 2 voluntarios para vivir gratis en un santuario de renos en Noruega: ofrecen alojamiento y comida a cambio de hasta 5 horas de trabajo por día

  2. Argentina tiene una de las 10 banderas más antiguas del mundo:el ranking que incluye a otros tres países sudamericanos

    Argentina tiene una de las 10 banderas más antiguas del mundo: el ranking que incluye a otros tres países sudamericanos

  3. Crece la tensión entre Argentina y Chile por las Islas Malvinas:un diputado acusó a Estados Unidos de impulsar un conflicto artificial

    Crece la tensión entre Argentina y Chile por las Islas Malvinas: un diputado acusó a Estados Unidos de impulsar un conflicto artificial

  4. Tensión aérea en Estados Unidos:2.500 vuelos para reprogramar, el desafío de las aerolíneas en medio de las dudas de miles de pasajeros

    Tensión aérea en Estados Unidos: 2.500 vuelos para reprogramar, el desafío de las aerolíneas en medio de las dudas de miles de pasajeros

  5. Estados Unidos suspendió todos los despegues de vuelos por “circunstancias extraordinarias”:qué se sabe de la medida

    Estados Unidos suspendió todos los despegues de vuelos por “circunstancias extraordinarias”: qué se sabe de la medida
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay y le expresó su respaldo:“Nuestros países son hermanos, tiene en nosotros un socio”

Javier Milei y Pedro Alliana

El cruce entre Sandra Pettovello y Luis Barrionuevo en la previa del discurso del Papa León XIV:gritos y amenazas en la UCA

La Armada Argentina prepara el retiro definitivo de los Super Étendard:qué pasará con los aviones de Malvinas

Presupuesto 2027:el Gobierno fijó fecha en Diputados y negocia cambios clave para conseguir los votos

Economía

Atención jubilados de la Ley 24.241:Sandra Pettovello confirmó cómo reclamar el reajuste de haberes

ANSES: reparación histórica

Salarios en septiembre 2026:los registrados empataron con la inflación, pero el índice general quedó por debajo

El Gobierno recortó los subsidios a los colectivos a GNC y eléctricos:qué cambia para las empresas

Luis Caputo citó un mensaje de la portavoz del FMI y destacó el rumbo de la economía argentina

Internacionales

Donald Trump descartó que un ciberataque haya estado detrás del caos aéreo en Estados Unidos

Donald Trump.

Tensión aérea en Estados Unidos:2.500 vuelos para reprogramar, el desafío de las aerolíneas en medio de las dudas de miles de pasajeros

Argentina tiene una de las 10 banderas más antiguas del mundo:el ranking que incluye a otros tres países sudamericanos

Entel se va de Perú:vendió su negocio por US$1.714 millones a la dueña de Tigo y más de 10 millones de clientes cambiarán de dueño