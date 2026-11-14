Transportaron pasajeros durante casi un siglo y fueron retirados en 2013: cómo viajar en los subtes de madera durante la Noche de los Museos 2026

Los históricos vagones de madera de la Línea A volverán a circular durante la Noche de los Museos 2026 Foto: Instagram @buenosaires.ar

Los históricos vagones de madera de la Línea A volverán a transportar pasajeros este sábado 14 de noviembre de 2026, durante la Noche de los Museos en Buenos Aires. Después de 13 años fuera del servicio regular, los coches La Brugeoise, conocidos como “Las Brujas”, serán protagonistas de un paseo especial que permitirá experimentar cómo viajaban los porteños a principios del siglo XX. La actividad tendrá cupos limitados y forma parte de una programación que también incluye visitas al Museo del Subte.

Estos vehículos, fabricados en Bélgica y puestos en circulación en 1913, conservan una estética inconfundible: asientos de listones de madera, grandes ventanales, herrajes metálicos y detalles artesanales. Fueron parte de la primera línea de subterráneos de América Latina y acompañaron durante generaciones los cambios de una ciudad que crecía a su alrededor.

De Bélgica a Buenos Aires: la historia de los subtes de madera

El 1° de diciembre de 1913, Buenos Aires inauguró su primera línea de subte, que unía Plaza de Mayo con Plaza 11 de Septiembre, hoy Plaza Miserere. La obra había comenzado en 1911 y demandó unos 26 meses, con la participación de más de 1.500 trabajadores. Su apertura representó una transformación del transporte urbano: por primera vez, los pasajeros podían cruzar parte del centro porteño bajo tierra, sin depender del tránsito de superficie.

Así es el interior de los antiguos coches La Brugeoise, con sus característicos asientos de madera Foto: Instagram @ recorre.ba

Los coches originales habían sido construidos por La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, una firma de la ciudad belga de Brujas. Combinaban carrocerías de madera con estructuras metálicas y equipamiento eléctrico, una tecnología novedosa para la época. La Línea A se extendió rápidamente: en abril de 1914 alcanzó Río de Janeiro y en julio llegó a Caballito, la actual Primera Junta. Incluso hubo unidades que continuaban su recorrido por la calle como tranvías hacia Floresta, una modalidad utilizada entre 1915 y 1926.

Por qué dejaron de circular en 2013 y cómo fueron recuperados

Aunque Buenos Aires sumaba líneas, estaciones y trenes modernos, los coches de madera permanecieron en servicio durante décadas. En enero de 2013 fueron retirados de la operación habitual, después de casi 100 años, en el marco de la renovación de la flota y las exigencias de seguridad. Su salida provocó interés por conservar un símbolo de la identidad porteña, reconocido por su valor histórico y cultural.

Los históricos coches de madera de la Línea A del Subte circularon bajo Buenos Aires Foto: Wikipedia

La restauración de algunas unidades buscó recuperar tanto su aspecto como sus condiciones de funcionamiento. Los trabajos abarcaron pisos, revestimientos, estructuras de madera, luminarias y componentes mecánicos y eléctricos. Así, los vagones dejaron de ser una opción para los traslados diarios y pasaron a participar en recorridos patrimoniales especiales, donde el viaje se convierte en una forma de conocer la historia de Buenos Aires desde adentro.

Cómo viajar en los vagones históricos durante la Noche de los Museos 2026

La propuesta de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) consiste en un Paseo Histórico de la Línea A con plazas limitadas. Para participar se requiere inscripción previa y confirmación por correo electrónico. Según la información oficial difundida, el plazo para anotarse finalizaba el jueves 12 de noviembre a las 13, mediante un formulario y el perfil de Instagram de @BAsubte. Los horarios de salida y las estaciones específicas del recorrido no fueron detallados en esa comunicación.

Atravesando generaciones, crisis y transformaciones que marcaron la historia de la ciudad Foto: Wikipedia

La celebración también permitirá visitar el Laboratorio Patrimonial Centenera, en avenida del Barco Centenera 777, Caballito, que abrirá de 18 a 0. Allí funciona el Museo del Subte, dedicado a preservar piezas y materiales de la red, y habrá exposición de maquetas ferroviarias. Además, la Asociación Amigos del Tranvía ofrecerá paseos nocturnos gratuitos en vehículos históricos entre las 19 y las 23.

Para facilitar los traslados, el subte y el Premetro serán gratuitos desde las 19, mientras que las líneas B y D extenderán su funcionamiento hasta la madrugada, con determinadas estaciones habilitadas. La jornada ofrecerá así una oportunidad poco habitual: volver a subir a los mismos vagones que revolucionaron el transporte en 1913 y redescubrir una parte de la memoria de la ciudad más de un siglo después, en una experiencia única que conecta pasado y presente.