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La planta tropical que le compite a la lengua de suegra: tiene hojas de hasta 5 colores y puede alcanzar los 3 metros

El crotón es la planta tropical ideal para llenar de color el hogar: tiene hojas grandes y vistosas, requiere pocos cuidados y puede crecer hasta 3 metros. Conocé sus características, las variedades más populares y cómo cuidarlo para mantener sus colores intensos durante todo el año.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Crotón
Crotón Foto: Pinterest
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A pesar de que la mayoría de las personas eligen la lengua de suegra por su fácil cuidado y amplia resistencia, existe una planta tropical que es muy vistosa para adornar los hogares y resulta ideal por su bajo mantenimiento. Se trata del crotón, un ejemplar de hojas llamativas y coloridas que puede durar muchos años y sirve de decoración de los distintos ambientes.

Este ejemplar puede convertirse en el protagonista de cualquier jardín, balcón o espacio interior si recibe los cuidados adecuados. El crotón, cuyo nombre científico es Codiaeum variegatum, proviene del sudeste asiático y de las islas del Pacífico occidental. Requiere poco cuidado y resiste altas temperaturas y niveles de humedad elevados para desarrollar sus coloridas hojas de tonos intensos.

Crotón
Este ejemplar puede convertirse en el protagonista de cualquier jardín, balcón o espacio interior si recibe los cuidados adecuados. Foto: Pinterest

¿Cuáles son las características del crotón?

El crotón puede llegar a tener entre 1 y 3 metros en condiciones adecuadas de crecimiento, y pueden tomar además colores verde, naranja, rojo, amarillo, bordó y combinaciones de tonos varios. Además, sus hojas crecen para ser vistosas, grandes, brillantes y de distintas formas.

Es una planta perenne, lo que significa que vive más de dos años, crece y florece en distintas temporadas y vuelve a brotar cuando las condiciones son favorables durante cualquier momento del año.

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La gerbera también es conocida como margarita africana.

Además, es muy utilizada para la decoración de jardines, patios internos, balcones e interiores ya que puede alcanzar entre 1 y 3 metros de altura.

Además, esta planta se presenta en distintas variedades:

  • Petra
  • Gold Dust
Crotón Gold Dust
Crotón Gold Dust Foto: Pinterest
  • Mammy
  • Zanzibar
  • Mrs. Iceton
  • Gold Star
  • Eleanor Roosevelt
Croton Eleanor Roosevelt
Croton Eleanor Roosevelt Foto: Pinterest
  • Andreanum
  • Spirale

¿Cómo cuidar adecuadamente del crotón?

Para crecer saludablemente, necesita abundante luz natural, preferentemente indirecta, aunque tolera algunas horas de sol suave durante la mañana. Es importante ubicarlo en un lugar con temperatura estable, entre 18 y 27 °C, ya que no resiste bien las heladas ni los cambios bruscos de ambiente.

Crotón
Es importante ubicar al crotón en un lugar con temperatura estable ya que no resiste bien las heladas ni los cambios bruscos de ambiente. Foto: Pinterest

En cuanto al riego, el crotón necesita una humedad moderada y constante. Se recomienda regarlo cuando los primeros centímetros de tierra estén secos, evitando el exceso de agua y los encharcamientos, que pueden provocar la aparición de hongos y la pudrición de las raíces. También requiere un ambiente húmedo, un sustrato rico en materia orgánica y con buen drenaje, y la aplicación de fertilizante durante la primavera y el verano para favorecer su crecimiento y mantener la intensidad de sus colores.

Crotón
En cuanto al riego, el crotón necesita una humedad moderada y constante. Foto: Pinterest

Entre los problemas más frecuentes se encuentran el amarillamiento y la caída de las hojas, que pueden estar relacionados con el exceso de riego, la falta de luz, las bajas temperaturas o los cambios de ubicación. Por eso, se recomienda mantener la planta en un sitio luminoso y protegido de las corrientes de aire, evitando trasladarla constantemente. Además, es importante tener precaución al manipularla, ya que su savia puede causar irritación en la piel y resultar tóxica si es ingerida por niños o mascotas.

PlantasJardín
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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