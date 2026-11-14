Argentina tiene una de las 10 banderas más antiguas del mundo: el ranking que incluye a otros tres países sudamericanos

Las banderas más antiguas del mundo. Foto: Unsplash

Las banderas nacionales representan la historia, la identidad y las tradiciones de cada país. Detrás de sus colores y símbolos hay procesos de independencia, conflictos territoriales, cambios políticos y acontecimientos históricos que marcaron a distintas sociedades. Algunas de estas enseñas tienen varios siglos de antigüedad y todavía conservan elementos de sus diseños originales.

Una clasificación difundida por Quartz, basada en un relevamiento de WorldAtlas, identificó las 10 banderas nacionales más antiguas que continúan en uso. El listado reúne diseños cuyos primeros registros se remontan al siglo XIV y otros que fueron adoptados durante el siglo XIX.

Para establecer la antigüedad de cada una es necesario diferenciar entre el primer uso documentado, su adopción oficial y la consolidación del diseño actual. Por ese motivo, algunas fechas pueden variar según el criterio histórico utilizado.

Cuáles son las 10 banderas más antiguas del mundo

Dinamarca: la bandera nacional más antigua

El Dannebrog de Dinamarca encabeza la clasificación. Su utilización se remonta a 1370 y su diseño está compuesto por un fondo rojo atravesado por una cruz nórdica blanca, vinculada con la tradición cristiana. La enseña también fue utilizada como estandarte naval durante los enfrentamientos entre Dinamarca y Suecia en la década de 1560, lo que contribuyó a consolidar su importancia como símbolo del reino.

Bandera de Dinamarca. Foto: Unsplash

Escocia: la Cruz de San Andrés

La bandera de Escocia, conocida como Saltire o Cruz de San Andrés, tiene registros escritos que datan de 1503, 1512 y 1542. Esta última fecha suele utilizarse como referencia para su adopción. Su diseño presenta una cruz blanca diagonal sobre un fondo azul y está asociado con San Andrés, patrono de Escocia. Sin embargo, su vínculo con la identidad escocesa se remonta a fines del siglo XIV.

Bandera de Escocia. Foto: Unsplash

Países Bajos: del naranja al rojo

La bandera de los Países Bajos comenzó a utilizarse en 1572, durante la rebelión contra el dominio español. Su diseño original tenía tres franjas horizontales de color naranja, blanco y azul, conocidas como Prinsenvlag. Con el paso del tiempo, el naranja fue reemplazado por el rojo, que ofrecía mayor visibilidad en el ámbito marítimo. Así se consolidó la combinación de colores que identifica actualmente al país.

Bandera de Países Bajos. Foto: Unsplash

Nepal: la única bandera nacional que no es rectangular

La bandera de Nepal, cuyo origen se ubica en 1743, tiene una característica que la distingue de todas las demás: es la única bandera nacional que no tiene forma rectangular. Está formada por dos gallardetes triangulares superpuestos, de color carmesí y con bordes azules. Su diseño incorpora el sol y la luna, símbolos asociados con la continuidad y la prosperidad. El rojo remite al rododendro, la flor nacional, mientras que su particular silueta también se relaciona con la geografía montañosa del país.

Bandera de Nepal. Foto: Unsplash

Reino Unido: el nacimiento del Union Jack

El Reino Unido adoptó en 1801 la bandera conocida como Union Jack, resultado de la combinación de las cruces de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Su diseño reúne distintos símbolos históricos de las naciones que integran el reino. Gales, sin embargo, no tiene una representación específica dentro de la composición. La bandera también tiene presencia fuera de las islas británicas y aparece en el cantón de diferentes enseñas nacionales y territoriales.

Bandera del Reino Unido. Foto: Unsplash

Chile: la Estrella Solitaria

La bandera de Chile está vigente desde 1817 y combina una estrella blanca de cinco puntas sobre un cuadrado azul con dos franjas horizontales, una blanca y otra roja. También conocida como la Estrella Solitaria, sus colores tienen diferentes interpretaciones históricas: el azul representa el cielo y el océano Pacífico; el blanco, la cordillera de los Andes; y el rojo, la sangre derramada durante las luchas por la independencia.

Bandera de Chile. Foto: Unsplash.

Argentina: el origen de los colores celeste y blanco

La bandera de Argentina ocupa el séptimo lugar de la clasificación y tiene como referencia el año 1818, cuando incorporó el Sol de Mayo en el centro de la franja blanca. Sin embargo, sus colores celeste y blanco ya habían sido utilizados por las fuerzas independentistas desde 1812, cuando Manuel Belgrano creó la enseña nacional. El primer izamiento ocurrió a orillas del río Paraná, en Rosario, donde actualmente se encuentra el Monumento Nacional a la Bandera, uno de los principales símbolos históricos del país.

Bandera de Argentina. Foto: Unsplash

Perú: los colores de la independencia

Perú adoptó en 1825 su bandera de franjas verticales rojas y blancas, con el escudo nacional en el centro. El rojo representa la sangre de quienes lucharon por la independencia, mientras que el blanco está asociado con la paz y la armonía. El escudo incluye una cornucopia, un árbol de la quina y otros elementos que representan la riqueza natural del territorio.

Bandera de Perú. Foto: Unsplash

Uruguay: nueve franjas y el Sol de Mayo

La bandera de Uruguay fue adoptada originalmente en 1828 con 19 franjas, pero el 11 de julio de 1830 se estableció el diseño de nueve bandas horizontales que se mantiene hasta la actualidad. Las franjas representan a los nueve departamentos que integraban el país durante sus primeros años de organización institucional. En el cantón blanco aparece el Sol de Mayo, con 16 rayos alternados, rectos y ondulados. El mismo símbolo también forma parte de la bandera argentina.

Bandera de Uruguay Foto: Unsplash

Francia: el origen del tricolor

La clasificación ubica a Francia en 1830, con su tradicional bandera azul, blanca y roja, conocida como Tricolore. Sus colores están relacionados con la Revolución Francesa. El azul y el rojo eran utilizados por la milicia de París, mientras que el blanco estaba asociado con la tradición monárquica francesa. El diseño de tres franjas verticales tuvo una influencia importante en la creación de otras banderas nacionales y se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de Europa.

Bandera de Francia. Foto: Unsplash

Qué tienen en común las banderas más antiguas del mundo

Aunque cada enseña tiene una historia particular, las diez banderas comparten un rasgo fundamental: sus colores y símbolos sobrevivieron a transformaciones políticas, conflictos y cambios institucionales.

Algunas conservaron prácticamente intacto su diseño durante siglos, mientras que otras atravesaron modificaciones en sus proporciones, tonalidades o elementos centrales.

El listado también muestra la importancia de los procesos de independencia en la construcción de las identidades nacionales. Argentina, Chile, Perú y Uruguay, por ejemplo, incorporaron sus banderas durante el período de formación de los Estados latinoamericanos.

De esta manera, las banderas no solo funcionan como símbolos de identificación: también constituyen testimonios históricos que permiten reconstruir el pasado de cada nación.