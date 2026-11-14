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Estados Unidos atribuyó la suspensión de vuelos a una falla de telecomunicaciones y descartó un ciberataque

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, explicó que la FAA suspendió los despegues por precaución ante problemas en las comunicaciones del control aéreo. El gobierno de Donald Trump investiga las causas y evitó especular sobre un posible ciberataque.

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Estados Unidos atribuyó la suspensión de vuelos a una falla de telecomunicaciones
Estados Unidos atribuyó la suspensión de vuelos a una falla de telecomunicaciones. Foto: REUTERS
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El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, confirmó este viernes 13 de noviembre que la suspensión de los despegues en todo el país respondió a una interrupción de las telecomunicaciones del sistema de control aéreo. El funcionario explicó que la Administración Federal de Aviación (FAA) adoptó la medida por precaución, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de la falla.

Durante una conferencia de prensa, Mullin señaló que los aviones que ya estaban en el aire podían continuar sus operaciones y aterrizar, mientras que las aeronaves en tierra debían permanecer sin despegar. “Todavía hay aviones aterrizando y, por tanto, todavía se están produciendo comunicaciones”, explicó. Además, indicó que existían diferentes niveles de funcionamiento en los sistemas, pero que las autoridades decidieron suspender las salidas por seguridad.

El funcionario confirmó que distintas agencias federales, entre ellas los departamentos de Defensa y de Estado, trabajan para esclarecer el incidente. También informó que el presidente Donald Trump fue notificado y puso recursos a disposición para coordinar la respuesta. Mullin evitó atribuir el problema a un ciberataque y aseguró: “¿Sabemos aún qué lo causó? No. Vamos a investigarlo, pero no voy a hacer suposiciones”.

La interrupción afectó a los 22 centros regionales de control aéreo de Estados Unidos y provocó importantes demoras y cancelaciones. La FAA dispuso que los vuelos internacionales fueran evaluados individualmente y mantuvo la suspensión de las salidas hasta nuevo aviso. Mullin rechazó comparar la situación con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y aseguró que las autoridades comunicarán nuevas precisiones cuando dispongan de resultados confirmados.

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