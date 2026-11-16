La Pirámide de Mayo, el primer monumento patrio de Argentina Foto: Instagram @bapuntodepartida

En el corazón de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, se levanta un símbolo antiguo de la historia nacional. Es la Pirámide de Mayo, el primer monumento patrio de Argentina, inaugurado en 1811 para recordar la Revolución de Mayo, en la que participó Manuel Belgrano como integrante de la Primera Junta. Aunque hoy alcanza aproximadamente 19 metros de altura, su aspecto es distinto del original: fue reformada, trasladada sobre rieles y acompañada por esculturas que estuvieron lejos de la plaza durante más de un siglo.

El monumento que se levantó en 49 días para recordar la Revolución de Mayo

El proyecto nació en marzo de 1811, cuando las autoridades resolvieron celebrar el primer aniversario de la revolución con una construcción permanente. El maestro de obras Francisco Cañete comenzó los trabajos el 6 de abril y los terminó el 24 de mayo, después de apenas 49 días.

25 de mayo 1810 - Revolución de mayo

La primera pirámide, de unos 15 metros, se instaló en la antigua Plaza de la Victoria y fue inaugurada el 25 de mayo, durante festejos con iluminación, espectáculos y reuniones públicas. Aquella estructura sencilla se convirtió en un símbolo visible del nuevo escenario político.

Qué relación tenía la Pirámide de Mayo con Manuel Belgrano

La obra homenajeaba los acontecimientos de 1810, cuando se formó el primer gobierno patrio tras la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Entre los vocales de la Primera Junta estaba Manuel Belgrano, quien luego adquiriría un papel decisivo en las campañas militares y crearía la bandera argentina en 1812. Belgrano no diseñó ni ordenó construir la Pirámide: su vínculo con el monumento es histórico, por haber sido protagonista de la revolución que se buscaba conmemorar. La inauguración ocurrió, además, mientras continuaban las luchas por afirmar la autoridad de las nuevas instituciones.

Una reforma en 1856 incorporó la figura de la Libertad

Con el paso de las décadas, la construcción original fue considerada demasiado sencilla para el espacio que ocupaba. En 1856, el arquitecto y artista Prilidiano Pueyrredón dirigió una remodelación que incorporó un revestimiento, modificó su silueta y sumó nuevos elementos ornamentales.

La Pirámide de Mayo en el centro; se ve el frente de la catedral y en el fondo parte de la recova Foto: Archivo General de la Nación

En la cúspide se colocó la representación de la Libertad, obra del escultor francés Joseph Dubourdieu. A su alrededor también se instalaron figuras alegóricas, posteriormente reemplazadas por otras esculturas. El cambio dio al monumento un aspecto más cercano al que se reconoce actualmente, aunque la estructura levantada en 1811 permaneció dentro del nuevo revestimiento.

Cómo trasladaron 225 toneladas durante más de 63 metros

Uno de los episodios más singulares ocurrió en noviembre de 1912. Tras las transformaciones urbanas de Plaza de Mayo, la Pirámide había quedado fuera de su eje central y se decidió moverla. Bajo la dirección del ingeniero Anselmo Borrel, se preparó un sistema de protección y deslizamiento sobre rieles.

El traslado de la pirámide fue cubierto por los medios Foto: Caras y Caretas

Entre el 12 y el 20 de noviembre, el monumento, de unas 225 toneladas, fue trasladado 63,17 metros sin desmontarlo. La operación formaba parte de un plan para levantar un monumento mucho mayor, de unos 50 metros, que nunca llegó a construirse.

Las cuatro esculturas que volvieron más de un siglo después

Durante las modificaciones del siglo XX, cuatro esculturas de mármol fueron retiradas del entorno de la Pirámide y terminaron en la Plazoleta San Francisco, cerca de Defensa y Alsina. Allí permanecieron durante décadas, lejos de la construcción que habían acompañado.

La Pirámide de Mayo, un símbolo de Buenos Aires y su historia Foto: Turismo Buenos Aires

En 2017, después de aproximadamente 105 años, regresaron al espacio central de Plaza de Mayo durante una intervención de restauración. También se recuperaron sectores de la estructura y detalles ornamentales. El regreso de las figuras permitió reconstruir una parte importante de la imagen histórica del monumento.

Un símbolo que atravesó más de dos siglos de historia argentina

Declarada Monumento Histórico Nacional en 1942, la Pirámide fue escenario de celebraciones, manifestaciones y acontecimientos políticos muy diferentes entre sí. Su entorno también quedó ligado, desde 1977, a las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, que reclamaron por sus familiares desaparecidos durante la última dictadura. Hoy, además de recordar los hechos de 1810, permite observar cómo distintas generaciones modificaron y resignificaron un mismo espacio público. La pirámide original todavía se conserva en su interior, una característica que convierte al monumento en una pieza única de la memoria argentina.