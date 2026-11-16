Vista aérea de las playas y los médanos de Ostende Foto: Instagram @constructoradelmarp

En 1912, dos emprendedores europeos comenzaron a construir una rambla frente al océano Atlántico, en la costa bonaerense, para transformar médanos en un balneario inspirado en Bélgica. El proyecto incluía un paseo de seis metros de ancho, 16 chalets, escalinatas y vestuarios. Sin embargo, el avance de la arena y la Primera Guerra Mundial frustraron buena parte de sus planes.

La historia ocurrió en Ostende, localidad del actual partido de Pinamar, donde algunas estructuras quedaron enterradas durante décadas. En 1993, 81 años después del comienzo de las obras, las excavaciones permitieron recuperar sectores de la antigua rambla y rescatar un testimonio de los orígenes del turismo en la costa atlántica.

Compraron 14 kilómetros cuadrados de médanos para crear un balneario

En 1908, el belga Fernando Robette y el italiano Agustín Poli adquirieron unos 14 kilómetros cuadrados de dunas. Querían reproducir en la Argentina el modelo de Ostende, una ciudad turística de Bélgica sobre el mar del Norte. La zona carecía de la infraestructura necesaria para recibir visitantes y los vientos modificaban el paisaje.

Los planos contemplaban avenidas, diagonales, edificios públicos, una estación ferroviaria y una avenida central de 50 metros de ancho. En 1909 se constituyó una sociedad para impulsar el emprendimiento y comenzaron las primeras tareas de urbanización, cuando llegar a la costa resultaba complicado.

Una rambla de seis metros, chalets y trabajadores llegados de lejos

La Rambla Sur, conocida después como Rambla de los Belgas, comenzó a construirse en 1912. Se proyectó como un paseo de hormigón y conchillas, con escalinatas hacia la playa y espacios inferiores para vestuarios. También se imaginaron 16 chalets junto al recorrido, aunque ese conjunto nunca llegó a realizarse tal como estaba previsto.

La rambla de cemento y conchillas fue proyectada con 6 metros de ancho Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

En las obras participaron trabajadores japoneses vinculados con la denominada Colonia Tokio, establecida en la zona. Los materiales debían trasladarse desde Buenos Aires y los caminos dificultaban cada entrega. A estos obstáculos se sumaba la movilidad de las dunas, capaces de cubrir parcialmente las construcciones y de complicar su mantenimiento.

Inauguraron Ostende en 1913 y abrieron un hotel de 80 habitaciones

El 6 de abril de 1913 se realizó la inauguración oficial del balneario. Ese año empezó a funcionar el Hotel Termas, actual Viejo Hotel Ostende, con 80 habitaciones y servicios inusuales para un enclave costero todavía aislado. Ofrecía espacios de lectura, restaurante y jardines de invierno, con servicios similares a los de los balnearios europeos.

El Viejo Hotel Ostende, inaugurado en 1913 Foto: Instagram @viejohotelostende

Viajar hasta allí no era sencillo. Los turistas llegaban en tren desde Constitución hasta la estación Juancho y continuaban mediante otros transportes, entre ellos un pequeño ferrocarril de vías móviles. Con el tiempo, el hotel alojó a figuras como Antoine de Saint-Exupéry, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, vinculando la historia del lugar también con la literatura.

La arena y la Primera Guerra Mundial cambiaron los planes

Los fuertes vientos y las sudestadas desplazaban enormes cantidades de arena, que fueron cubriendo partes del emprendimiento. El hotel llegó a tener dificultades en sus accesos, mientras algunos elementos de la rambla quedaron prácticamente ocultos. Según relatos históricos, la arena llegó a bloquear la entrada principal del hotel y obligó a los visitantes a utilizar accesos alternativos. La naturaleza imponía condiciones distintas de las que sus promotores habían imaginado al diseñar el balneario.

Más de un siglo después, Ostende conserva las huellas de aquel ambicioso sueño europeo Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, que complicó las inversiones y la llegada de materiales desde Europa. El ambicioso proyecto perdió impulso y varias construcciones quedaron abandonadas o inconclusas. De la rambla permanecieron visibles durante mucho tiempo apenas algunos elementos ornamentales, mientras los médanos siguieron modificando el entorno.

En 1993 recuperaron una obra que había quedado sepultada

Entre 1992 y 1993 se realizaron excavaciones para rescatar los restos de la rambla. Volvieron a aparecer partes de su estructura, escalinatas y detalles arquitectónicos ocultos por la arena. La recuperación permitió observar cómo se había imaginado el balneario a comienzos del siglo XX.

Con el correr de los años, lo construido fue quedando sepultado por la arena Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

En 1995, el Concejo Deliberante de Pinamar declaró el lugar Sitio Histórico Municipal. Hoy, Ostende conserva también el Viejo Hotel y otros testimonios de sus primeros años. La rambla recuerda una iniciativa ambiciosa que buscó convertir un paisaje de médanos en un destino turístico y que, 81 años después de iniciarse, recuperó parte de su forma original.