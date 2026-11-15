Vino tinto escondido en tazas de té y una prohibición a 10 cuadras del Gasómetro: así nació La Tacita, el histórico bodegón de Boedo

Platos abundantes y cocina casera en La Tacita Foto: Instagram @laatacita

En una esquina del barrio porteño de Boedo, un bodegón conserva una historia relacionada con el fútbol y una manera particular de servir vino. Se trata de La Tacita, un restaurante cuyos orígenes se remontan a las primeras décadas del siglo XX y que, según la tradición barrial, recibió su nombre porque el propietario servía vino tinto en tazas de té para disimular su venta durante los partidos del Viejo Gasómetro. Ubicado en avenida Boedo 1595, esquina Inclán, atravesó distintas administraciones, un cierre temporal y una reapertura en 2000.

De una vinería de principios del siglo XX al bodegón La Tacita

La historia comenzó cuando Boedo crecía alrededor de viviendas obreras, almacenes y comercios de inmigrantes. Las reconstrucciones históricas no coinciden sobre la fecha exacta de apertura: algunas mencionan 1919 como el inicio de una vinería, mientras otras ubican en 1928 el nacimiento del bodegón. Ambas versiones coinciden en que inicialmente funcionaba como un establecimiento dedicado a vender vino suelto, en una esquina que pronto se convirtió en punto de encuentro para los vecinos.

Ñoquis con salsa de carne, un clásico de bodegón Foto: Instagram @laatacita

Según las crónicas barriales, el negocio fue abierto por un inmigrante de origen turco que ofrecía bebidas acompañadas de picadas. El salón tenía pisos de madera, un mostrador revestido de estaño y toneles para almacenar vino. Su ubicación resultaba estratégica por la cercanía con el Viejo Gasómetro de San Lorenzo, inaugurado en 1916, donde los partidos atraían a miles de hinchas hacia las calles de Boedo.

Una prohibición a diez cuadras del estadio y el origen de su nombre

La explicación más conocida sobre el nombre está relacionada con una supuesta disposición policial de 1928 que prohibía vender bebidas alcohólicas durante los partidos en un radio de diez cuadras alrededor de los estadios. Esta versión aparece en investigaciones sobre la memoria barrial y distintas crónicas gastronómicas, aunque no se cuenta con el texto original del edicto para comprobar sus términos exactos.

La Tacita, un bodegón histórico del barrio de Boedo Foto: Instagram @laatacita

Para evitar posibles sanciones, el propietario habría encontrado una solución: servir vino tinto en pequeñas tazas blancas de cerámica, como si los clientes estuvieran tomando té. De esa manera, quienes observaban desde la calle podían confundir la bebida alcohólica con una infusión. Según la tradición oral, aquella práctica terminó dando origen al nombre La Tacita, que permaneció durante generaciones y se convirtió en parte de la identidad gastronómica de Boedo.

El Viejo Gasómetro y su relación con la historia de San Lorenzo

El Viejo Gasómetro fue inaugurado el 7 de mayo de 1916, sobre avenida La Plata al 1700, y llegó a convertirse en uno de los escenarios deportivos más importantes de Buenos Aires. Según la historia oficial de San Lorenzo, alcanzó una capacidad superior a los 75.000 espectadores y recibió encuentros internacionales, celebraciones y diferentes acontecimientos populares.

El tradicional bodegón La Tacita, en avenida Boedo 1595 Foto: Instagram @laatacita

Los restaurantes y almacenes cercanos funcionaban como lugares de reunión antes y después de los partidos. La Tacita formó parte de esa vida cotidiana, frecuentada por vecinos, trabajadores e hinchas. Aunque el estadio dejó de utilizarse en 1979, el bodegón conservó su vínculo con la memoria futbolera mediante fotografías, recuerdos y elementos decorativos que evocaban otras épocas del barrio.

De la familia del Tano Angelo a la reapertura del año 2000

Durante el siglo XX, el establecimiento atravesó distintas administraciones. Entre 1956 y 1972 estuvo a cargo de la familia de un inmigrante italiano conocido como el Tano Angelo, según una reconstrucción publicada por Tiempo Argentino. Durante aquellos años, el restaurante mantuvo su perfil de comercio barrial, con comidas tradicionales y una clientela que frecuentaba sus mesas.

Posteriormente, el local cambió de propietarios y permaneció cerrado durante un período. En 2000 volvió a abrir cuando Ramón Lescano adquirió el fondo de comercio, de acuerdo con una publicación gastronómica de Página/12. La nueva etapa permitió recuperar la actividad en una esquina histórica, conservando parte de su ambientación y una propuesta vinculada con la cocina porteña.

Dónde queda La Tacita y cuáles son sus platos tradicionales

El bodegón se encuentra en avenida Boedo 1595, Ciudad de Buenos Aires, y se caracteriza por una propuesta de platos clásicos y porciones abundantes. Entre las especialidades mencionadas en distintas reseñas aparecen milanesas, tortilla de papas, pastas y matambrito de cerdo con tomate, panceta, queso gratinado y papas españolas. También figuran carnes a la parrilla y postres tradicionales, como el panqueque con dulce de leche.

Más de nueve décadas después del episodio que explica su nombre, La Tacita conserva el recuerdo de una Buenos Aires de almacenes, estadios y reuniones alrededor de la mesa, cuando una taza de té podía convertirse en una manera de servir vino sin llamar la atención.