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De qué murió Jorge Juan Montejo, el actor de 68 años que le dio vida a Paolo el Rockero

El humorista falleció en Tandil, su ciudad natal, donde permanecía internado desde hace varios días por un delicado cuadro de salud.

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Murió Jorge Juan Montejo
Murió Jorge Juan Montejo Foto: Instagram
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El espectáculo se encuentra de luto por la muerte de Jorge Juan Montejo, popularmente conocido como Paolo el Rockero. El actor y humorista falleció a los 68 años en el Hospital Santamarina de Tandil, donde permanecía internado desde hace varios días por un cuadro de pulmonía.

La noticia fue confirmada por la cronista Caro Bisgarra, quien informó que el artista atravesaba un cuadro muy complicado. Su fallecimiento generó tristeza entre quienes lo recuerdan por uno de los personajes más reconocidos de la televisión y el cine argentino de las décadas de 1980 y 1990.

Murió Jorge Juan Montejo
Murió Jorge Juan Montejo Foto: Instagram

Quién era Jorge Juan Montejo y cómo nació Paolo el Rockero

Jorge Juan Montejo nació el 16 de enero de 1958 en Tandil y alcanzó la popularidad nacional gracias a Paolo el Rockero, un personaje que se convirtió en un símbolo del humor argentino.

Su salto a la fama llegó en 1986, cuando apareció en Badía & Cía, el histórico programa conducido por Juan Alberto Badía. Con una larga peluca, una vincha, un morral multicolor y una particular forma de hablar, construyó una figura que rápidamente conquistó al público.

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Su popularidad también llegó a la pantalla grande. En 1987 participó de Los bañeros más locos del mundo, una de las comedias más recordadas del cine nacional. También formó parte de películas como Los matamonstruos en la mansión del terror y Extermineitors IV: como hermanos gemelos.

A lo largo de su carrera pasó por distintos ciclos televisivos, entre ellos Feliz Domingo, De carne somos, VideoMatch y Peligro sin codificar. Además, creó otros personajes humorísticos y desarrolló espectáculos teatrales propios.

Con su estilo particular y sus frases inolvidables, Montejo dejó una marca en varias generaciones de espectadores que todavía recuerdan a Paolo el Rockero como uno de los personajes más singulares de la televisión argentina.

La última publicación de Paolo el Rockero antes de morir

En su cuenta de Instagram, él se definía como “actor, padre y amante del arte” y solía compartir videos de humor y momentos de su vida cotidiana. Su última publicación fue realizada el 18 de octubre de 2024, con un tono muy distinto al habitual, ya que habló sobre su salud y de cómo había conseguido dejar el cigarrillo.

Murió Jorge Juan Montejo
Murió Jorge Juan Montejo Foto: Instagram

En aquella publicación, el actor celebró que llevaba casi cinco meses sin fumar y compartió una reflexión sobre el cambio de hábito que había decidido incorporar a sus 66 años. “Siempre fumé entre 20 y 40 cigarrillos por día, la tos incontrolable todas las mañanas ya era rutina para mí. Y a mis 66 años asumí que ya es tarde para cambiar. Pero no, decidí dejar de poner mis deseos antes de mi bienestar”, escribió.

Además, contó cuáles habían sido los cambios que notó después de abandonar el tabaco: “Ya no hay más tos, no me canso al caminar, duermo mucho mejor”.

En el cierre de su mensaje, aprovechó su experiencia para alentar a otras personas a tomar la misma decisión: “Si todavía no dejaste el cigarrillo, esta es tu oportunidad para hacerlo”.

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