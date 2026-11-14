Conmoción en Chascomús: un comisario mató de un disparo en el pecho a un sargento durante un operativo policial

Crimen en Villa Ballester: mataron a un hombre de 67 años Foto: Policía Bonaerense

Un operativo de la Policía Bonaerense en Chascomús terminó con la muerte del sargento Federico Colarusso, quien recibió un disparo en el pecho proveniente del arma de un comisario que participaba del procedimiento. El hecho ocurrió este viernes 13 de noviembre después de las 20 en el barrio Lomas Altas, cuando cuatro sospechosos de cometer robos ya habían sido detenidos y esposados. El jefe policial quedó imputado por homicidio culposo y fue apartado de sus funciones.

Los efectivos habían llegado a una vivienda ubicada cerca de la laguna de Chascomús para detener a una banda investigada por delitos cometidos en Alejandro Korn, partido de San Vicente. Los sospechosos intentaron escapar y se produjo un intercambio de disparos, pero finalmente los cuatro fueron reducidos.

Cuando los detenidos ya estaban esposados y los agentes aguardaban instrucciones de la fiscalía, se escuchó una nueva detonación. De acuerdo con los primeros testimonios, el arma que manipulaba el comisario interino de Chascomús se disparó y el proyectil impactó en el pecho de Colarusso.

El jefe policial fue pasado a disponibilidad y quedó imputado por homicidio culposo, mientras se intenta determinar cómo se accionó el arma y si existió una manipulación negligente. Según informó TN y Clarín, el comisario no había sido detenido. La investigación incluye pericias sobre el arma utilizada y la reconstrucción de las circunstancias del disparo.

Trabajaba en el Destacamento de Seguridad Vial de Lezama. Foto: @policiaChascomus

Quién era Federico Colarusso, el sargento que murió durante el operativo

Federico Colarusso prestaba servicio en el Destacamento de Seguridad Vial de Lezama. Era oriundo de General Belgrano y residía en Ranchos, localidad cercana a Chascomús.

“Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros de servicio haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro respeto ante tan irreparable pérdida”, expresó la Secretaría de Seguridad y Defensa Civil de Lezama. La autopsia estaba prevista para este sábado en Lomas de Zamora, mientras continúa la investigación judicial para establecer las circunstancias de su muerte