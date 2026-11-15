En 1813, Belgrano mandó enterrar juntos a los soldados de ambos bandos bajo una cruz de madera: 100 años después, levantaron un monumento de 22 metros y 8 leones

El monumento de 22 metros que recuerda el triunfo de Belgrano Foto: Turismo Ciudad de Salta

El 20 de febrero de 1813, Manuel Belgrano consiguió una de las victorias más importantes de las guerras por la Independencia argentina. Después del enfrentamiento, tomó una decisión particular: ordenó enterrar juntos a los soldados de ambos ejércitos y colocar una cruz de madera sobre una fosa común. Aquel gesto terminaría dando origen al Monumento a la Batalla de Salta, una construcción de aproximadamente 22 metros de altura, con ocho leones escultóricos y figuras de bronce, inaugurada el 25 de mayo de 1913, un siglo después de la batalla.

La batalla de Salta de 1813: cómo Belgrano derrotó a los realistas

A comienzos de 1813, el Ejército del Norte, comandado por Manuel Belgrano, avanzaba hacia Salta después de reorganizar sus tropas. La ciudad estaba defendida por las fuerzas realistas del general Pío Tristán, que habían preparado posiciones para impedir el ingreso patriota. Las lluvias y las dificultades del terreno complicaban un ataque frontal, por lo que Belgrano decidió buscar una alternativa para sorprender al enemigo.

La Batalla de Salta ocurrió el 20 de febrero de 1813 Foto: pucara

Con información del salteño Apolinario Saravia, el ejército atravesó la quebrada de Chachapoyas y llegó al campo de Castañares, al norte de la ciudad. La maniobra permitió atacar desde una dirección inesperada. El 20 de febrero, las tropas patriotas desarticularon las defensas realistas y obligaron a Tristán a capitular, en una de las primeras grandes victorias obtenidas bajo la bandera creada por Belgrano.

Más de 2.700 soldados rendidos y una decisión que generó críticas

La derrota realista fue contundente. Según las reconstrucciones históricas, más de 2.700 soldados se rindieron y entregaron diez piezas de artillería y 2.188 fusiles, además de otros suministros militares. Las fuentes presentan pequeñas diferencias sobre la cantidad exacta de efectivos, con registros de 2.776 y 2.786 hombres.

Sin embargo, Belgrano decidió liberar a los vencidos con la condición de que juraran no volver a combatir contra las Provincias Unidas. También evitó que Pío Tristán, a quien conocía desde años anteriores, tuviera que entregarle personalmente su espada. La decisión recibió cuestionamientos de quienes reclamaban condiciones más severas, pero el general buscaba evitar nuevas muertes y enfrentamientos entre americanos.

La cruz de madera que recordaba a vencedores y vencidos

Después del combate, Belgrano ordenó sepultar a los muertos de ambos bandos en una fosa común, sobre la que se colocó una cruz de madera con una inscripción dedicada a vencedores y vencidos del 20 de febrero de 1813. El homenaje tenía un significado particular: no distinguía entre los soldados según el ejército al que habían pertenecido, sino que recordaba a todos los fallecidos.

La cruz permaneció durante décadas como principal referencia del lugar. Fue reparada en 1834, pero el deterioro provocado por el tiempo terminó derribándola. Sus restos fueron recuperados hacia fines del siglo XIX y actualmente se conservan en la Iglesia de la Merced, en Salta.

El monumento de 22 metros que tardó un siglo en inaugurarse

El 6 de marzo de 1813, apenas dos semanas después de la victoria, la Asamblea General Constituyente dispuso levantar un monumento para recordar la batalla. Sin embargo, la iniciativa no pudo concretarse inmediatamente y debieron pasar varias generaciones antes de su construcción definitiva.

Hacia fines del siglo XIX se organizó una comisión para impulsar el proyecto y fue seleccionada la propuesta del escultor catalán Torcuato Tasso. El 25 de mayo de 1901 se colocó la piedra fundamental, mientras que Carlos Thays participó en el diseño del parque circundante. Finalmente, el 25 de mayo de 1913 se inauguró el Monumento a la Batalla de Salta, exactamente cien años después del enfrentamiento.

La obra alcanza aproximadamente 22 metros de altura y posee una base de 26 metros de ancho. Combina piedras de canteras salteñas, figuras de bronce, ocho leones, cuatro figuras femeninas y relieves históricos que recuerdan acontecimientos de la campaña militar. Su composición incluye representaciones de Belgrano y otros protagonistas de la victoria patriota.

Dónde queda el Monumento a la Batalla de Salta

Actualmente, el monumento se encuentra en el Parque 20 de Febrero, en la intersección de la avenida Sarmiento y 12 de Octubre, en la ciudad de Salta. En 2019 fue declarado Monumento Histórico Nacional, mediante el Decreto 769.

Más de dos siglos después de la batalla, el lugar conserva el recuerdo de una decisión de Belgrano: homenajear juntos a los soldados de ambos ejércitos, un gesto que comenzó con una cruz de madera y terminó convertido en una obra monumental.