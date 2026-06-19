El corte de pelo que causó furor en los 90 y volvió con todo: la tendencia que rejuvenece 5 años en solo 5 minuto

Corte de pelo, look, moda. Foto: Freepik.

Los cortes de pelo tienen el gran poder de transformar por completo la imagen y, en algunos casos, incluso pueden ayudar a quitar varios años de encima. Entre las tendencias más pedidas de este año se encuentran el nape bob, un estilo moderno, elegante y fácil de mantener que se ha convertido en el favorito de muchas mujeres. Esta tendencia, que tuvo su esplendor en los años 90, volvió con fuerza y ayuda a verse joven y espléndida.

Se caracteriza por dejar la nuca despejada y ofrece una apariencia fresca, elegante y fácil de mantener, ideal para quienes buscan un cambio simple pero con gran impacto visual. Además, favorece particularmente a quienes quieren estilizar el rostro y proyectar una imagen más juvenil al instante.

Corte de pelo nape bob.

Por qué este corte de pelo te ayuda a quitarte 10 años en solo 5 minutos

El cabello tiene un impacto directo en la imagen personal y también en la forma en que nos sentimos. Un corte adecuado puede aportar frescura, suavizar los rasgos y generar un efecto rejuvenecedor casi inmediato.

En este sentido, el estilo nape bob se adapta a diferentes tipos de cabello y favorece especialmente a quienes buscan renovar su look sin realizar cambios drásticos.

Gracias a su estructura estratégica, este corte ayuda a estilizar el cuello, aportar movimiento y enmarcar el rostro de manera favorecedora. Además, se adapta tanto a cabellos lisos como ondulados o rizados, convirtiéndose en una de las opciones más versátiles para lucir una apariencia más joven y sofisticada.

Cabellera rejuvenecida: cómo hacer el nape bob

Según explica L’Oréal Paris, el nape bob consiste en una melena que se corta justo al ras de la nuca, despejando el cuello y creando una silueta estilizada y sofisticada. Esta característica permite alargar visualmente la figura y aportar un aspecto más fresco al rostro.

La técnica utilizada para realizar el corte varía según el tipo de cabello y las preferencias de cada persona. Puede adaptarse a cabelleras lisas, onduladas o rizadas sin perder su esencia.

Además, admite diferentes versiones: con o sin flequillo, con raya al medio o al costado, e incluso con capas que aportan movimiento y textura. Esta versatilidad permite personalizar el look según las facciones y el estilo de cada mujer.

Otro detalle distintivo es que la parte trasera puede presentar una caída recta o ligeramente inclinada, lo que le aporta un aire contemporáneo. Por esta razón, es una opción especialmente favorecedora para quienes tienen canas y desean lucir una melena moderna, prolija y con personalidad.

Corte de pelo nape bob.

Nape bob: cómo se debe peinar para lograr un acabado único

Peinar el nape bob correctamente es clave para resaltar todas las virtudes de este corte. En el caso de las personas con canas, los especialistas recomiendan utilizar productos matizantes que ayuden a neutralizar los reflejos amarillos o los tonos grises apagados, manteniendo el brillo y la luminosidad natural del cabello.

Para las melenas lisas, el peinado es muy sencillo: alcanza con dejar secar el cabello al aire y darle forma con un cepillo redondo para conseguir un acabado suave y elegante.

Quienes tienen el cabello ondulado o rizado pueden utilizar un difusor para conservar la forma natural de las ondas o los rizos, aportando volumen y movimiento sin perder definición.

Por otro lado, el nape bob también luce impecable cuando se lleva completamente alisado. Esta alternativa permite destacar las líneas del corte y conseguir una imagen pulida, sofisticada y actual, ideal para cualquier ocasión.

Corte de pelo nape bob.

En definitiva, el nape bob es una excelente opción para quienes buscan un cambio de estilo que combine elegancia, frescura y practicidad, especialmente en cabellos con canas. Su versatilidad lo convierten en un aliado ideal para resaltar la belleza natural a cualquier edad.